هنشارك معاكم النهاردة قائمة مسلسلات رمضان 2023 ، زي ما عودناكم كل سنة بنجمع لك اهم المسلسلات خلال الشهر ، عشان تختاروا منها المفضل ليكم. قائمة مسلسلات رمضان 2023: 1- علاقة مشروعة: بطولة ياسر جلال, مي عمر, داليا مصطفى, مراد مكرم, بسنت شوقي, ميمي جمال. تأليف سماح الحريري ، اخراج خالد مرعي. 2- سره الباتع: المسلسل من بطولة احمد فهمي, احمد صلاح السعدني, شمس الكويتية, حسين فهمي, احمد عبد العزيز, حنان مطاوع, هالة صدقي, احمد وفيق, منة فضالي, خالد انور, نجلاء بدر. من تأليف يوسف ادريس (مقتبس من رواية سره باتع) ، واخراج خالد يوسف. 3- المداح الجزء 3: المسلسل من بطولة حمادة هلال, هبة مجدي, احمد ماهر, لوسي, سلمى ابو ضيف, خالد سرحان, يسرا اللوزي, دنيا عبد العزيز, حنان سليمان, محمد مهران, محمد رياض, رانيا فريد شوقي. من تأليف امين جمال, وليد ابو المجد ، اخراج احمد سمير فرج. 4- جعفر العمدة: من بطولة محمد رمضان, زينة, هالة صدقي, ايمان العاصي, منة فضالي, مي كساب, منذر رياحنة, عصام السقا, بيوومي فؤاد, طارق دسوقي. من تأليف واخراج محمد سامي. 5- تحت الوصاية: بطولة منى زكي, دياب, نسرين امين, رشدي الشامي, مها نصار, خالد كمال, محمد عبد العظيم,على الطيب, ثراء جبيل, احمد خالد صالح, نهى عابدين تأليف خالد دياب وشيرين دياب ، اخراج محمد شاكر خضير. 6- تغيير جو: بطولة منة شلبي, اياد نصار, احمد مالك, شيرين, ماجدة زكي. تأليف منى الشيمي ، اخراج مرين ابو عوف. 7- 1000 حمد الله على السلامة: مسلسل كوميدي من بطولة يسرا, شيماء سيف, محمد ثروت, مايان السيد, ادم الشرقاوي, محمود حجازي, صفاء جلال, سماء ابراهيم. من تأليف محمد ذو الفقار ، واخراج عمرو صلاح. 8- مذكرات زوج: من بطولة طارق لطفي, خالد الصاوي, عائشة بن احمد, هناء الشوربجي, نور النبوي, سماء ابراهيم, نهى عابدين, عمرو الشناوي, سارة الشامي, ادوارد. من رواية احمد بهجت ، تأليف محمد سليمان عبد المالك ، اخراج تامر نادي. 9- الكبير اوي الجزء 7: من بطولة احمد مكي, رحمة احمد فرج, بيومي فؤاد, هشام اسماعيل, محمد سلام, حسين ابو حجاج, ليلى عز العرب, سماء ابراهيم, حاتم صلاح, مصطفى غريب, عبد الرحمن حسن. من تأليف مصطفى صقر وحمد عز الدين ، واخراج احمد الجندي. 10- ضرب نار: من بطولة احمد العوضي, ياسمين عبد العزيز, سهير المرشدي, انتصار, ايمان السيد, بدرية طلبة, ضياء عبد الخالق, احمد عبد الله محمود, هدي الاتربي. من تأليف ناصر عبد الرحمن ، اخراج مصطفى فكري. 11- عملة نادرة: من بطولة نيلي كريم, جمال سليمان, كمال ابو رية, احمد عيد, جومانا مراد, فريدة سيف النصر, محمد لطفي, مريم الخشت, ندى موسى. من تأليف مدحت العدل ، اخراج محمد جمال العدل. 12- الكتيبة 101: من بطولة آسر ياسين, عمرو يوسف, فتحي عبد الوهاب, احمد صلاح حسني, وفاء عامر, وليد فواز. من تأليف اياد صالح, اخراج محمد سلامة. 13- سوق الكانتو: من بطولة امير كرارة, مي عز الدين, فتحي عبد الوهاب, محمود البزاوي, مها نصار, ثراء جبيل, عبد العزيز مخيون, كمال ابو رية, ضياء عبد الخالق, سلوى عثمان, احمد التهامي, شريف ادريس. تأليف هاني سرحان ، اخراج حسين المنباوي. 14- رسالة الامام: بطولة خالد النبوي, نضال الشافعي, خالد انور, اروى جودة, خالد القيش, حمزة العيلي, سلمى ابو ضيف, احمد الرافعي, فرح بسيسو. تأليف محمد هشام عبية ، اخراج الليث حجو. 15- الاجهر: من بطولة عمرو سعد, درة, سيد رجب, خالد زكي, ناهد السباعي, سارة سلامة, عارفة عبد الرسول, احمد صفوت, احمد مجدي, نور النبوي, عمرو عبد الجليل. من تأليف احمد حلبة ومحمد فوزي ، اخراج ياسر سامي. 16- رشيد: من بطولة ريهام عبد الغفور, محمد ممدوح, سيد رجب, خالد كمال, تامر نبيل, صلاح عبد الله, هالة صدقي, محسن منصور, نهلة سلامة. من تأليف وسام صبري ، اخراج مي ممدوح. 17- بابا المجال: بطولة مصطفى شعبان, سوسن بدر, نسرين امين, رياض الخولي, باسم سمرة, جومانا مراد, محمد نجاتي, محمود حافظ, عارفة عبد الرسول, احمد كشك, بسمة داود, سماء ابراهيم. تأليف واخراج احمد خالد موسى. 18- رمضان كريم: من بطولة سيد رجب, بيومي فؤاد, سلوى عثمان, سلوى خطاب, صبري فواز, محمد لطفي, احمد صيام, بدرية طلبة, نجلاء بدر, كريم عفيفي, ويزو. من تأليف احمد عبد الله ، اخراج سامح عبد العزيز. 19- حضرة العمدة: من بطولة روبي, سميحة ايوب, محمود عبد المغني, بسمة, ادوارد, نهلة سلامة, محمد محمود عبد العزيز, محمد الصاوي. من تأليف ابراهيم عيسي ، اخراج عادل اديب. 20- جت سليمة: بطولة دنيا سمير غانم, محمد سلام,هالة فاخر, بيومي فؤاد, سلوى خطاب. تأليف كريم يوسف, اشرف نصر, سامح جمال, ندى عزت ، اخراج اسلام خيري. 21- الصفارة: من بطولة احمد امين, طه دسوقي, آيه سماحة, حاتم صلاح, محمود البزاوي, انعام سالوسة, محمد رضوان, من تأليف احمد امين ومحمود عزت ، اخراج علاء اسماعيل. 22- بطن الحوت: بطولة محمد فراج, باسم سمرة, اسماء ابو اليزيد, عبد العزيز مخيون, سماح انور, بسمة. تأليف واخراج احمد فوزي صالح. 23- كامل العدد: بطولة دينا الشربيني, شريف سلامة, اسعاد يونس, آيه سماحة, احمد جمال سعيد, جيهان الشماشرجي, مصطفى درويش, تميم عبده, احمد كمال. تأليف يسر طاهر ورنا ابو الريش ، اخراج خالد الحلفاوي. 24- كشف مستعجل: بطولة مصطفى خاطر, محمد عبد الرحمن, هنادي مهنا, الهام وجدي. تأليف ايهاب بليبل ، اخراج شادي الرملي. 25- الهرشة السابعة: بطولة امينة خليل, محمد شاهين, على قاسم, اسماء جلال, عايدة رياض, محمد محمود, عماد رشاد, حنان سليمان. تأليف مريم نعوم ، اخراج كريم الشناوي. 26- جميلة: من بطولة ريهام حجاج, احمد وفيق, سوسن بدر, يسرا اللوزي, عبير صبري, هشام اسماعيل, صبري عبد المنعم, هاني عادل, احمد الشامي, نبيل عيسى. من تأليف ايمن سلامة ، اخراج سامح عبد العزيز. 27- ستهم: من بطولة روجينا, محمد عبد الحافظ, نانسي صلاح, امير صلاح, ياسر التهامي, ابراهيم السمان. من تأليف ناصر عبد الرحمن ، اخراج رؤوف عبد العزيز. 28- تلت التلاتة: بطولة غادة عبد الرازق, ليلى احمد زاهر, ماجد المصري, صلاح عبد الله, مصطفى درويش, محمد القس, نجلاء بدر, احمد صلاح حسني. تأليف هبة الحسيني ، اخراج حسن صالح. 29- ارواح خفية: بطولة سمية الخشاب, نسمة محمود, نضال الشافعي, فراس سعيد, منذر رياحنة, نهلة سلامة, مادلين طبر. تأليف سوسن عامر ، اخراج ابرام نشأت. 30- ام البنات: بطولة سهير رمزي, هاجر الشرنوبي, ناصر سيف, ديانا هشام, فريال يوسف, منة عرفة, حنان سليمان, حنان يوسف, هايدي رفعت, ياسر علي ماهر, ايمن عزب. تأليف رانيا عاطف ، سيناريو وحوار احمد صبحي ، اخراج عبد العزيز حشاد. 31- اكس لانس: من بطولة محمد سعد, حسام داغر, بوسي الهواري. من تأليف ورشة بلاك هورس ، اخراج ابرام نشأت. 32- الصندوق: بطولة احمد داش, هدى المفتي, على قاسم, سماح انور. تأليف مصطفى صقر, اخراج مروان عبد المنعم. افضل الاماكن اللي ممكن تشتري منها اجمل فوانيس وزينة رمضان وبأرخص الاسعار

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