خلاص ايام قليلة وداخلين على احتفالات عيد الأم ، وزي كل سنة بنقع في حيرة اختيار الهدية ، واحنا سبق شاركنا معاكم افكار لهدايا عيد الأم ، والنهاردة هنشارك معاكم مجموعة تانية من افكار هدايا عيد الأم حسب ميزانيتك ، بالاضافة كمان للهدايا اللي من الافضل تستبعديها من هدايا عيد الام.
هدايا تجنبيها في عيد الأم:
اول حاجة الهدية لازم تكون مناسبة للأم ولذوقها ، عشان ماتجيبيش هدية وفي الاخر الأم ماتبقاش مبسوطة بيها او ماتستفادش بيها ، عشان كده لازم تبقي عارفة ذوقها كويس واللي يناسبها عشان تقدري تحددي نوع الهدية حسب اللي بتحبه.
– من الهدايا اللي المفروض تستبعديها من هدايا عيد الأم هي ادوات المطبخ وادوات التنضيف ، الافضل انك تجيبي لها هدية شخصية هي تستفاد بيها مش هدية تستخدمها في البيت.
– ماتشتريش بوكيه ورد لوحده ، لازم تكون معاه هدية تانية حتى لو بسيطة.
– الافضل بلاش تشتري هدايا اكلات او مشروبات.. ممكن تشوفوا من هنا وصفات حلويات لعيد الأم تعمليها بنفسك في البيت.
– الفلوس ، في بعض الاشخاص لما يحتاروا في الهدية بيدوا الأم فلوس هي تتصرف فيها ، الفلوس ممكن تكون مناسبة في حالة معرفة ان الأم محتاجة للفلوس اكتر من الهدايا التانية ، ولكن بشكل عام الأفضل تكون هدية بدل الفلوس.
افكار هدايا عيد الأم:
هنقولك مجموعة من الافكار اللي ممكن تناسب اي ميزانية ، وتقدري تختاري منها حسب ميزانيتك وحسب ذوق الأم اكيد.
– بوكية ورد مع هدية بسيطة جنبه.
– مج عليه اسمها.
– ميدالية فضة مكتوب عليها اسمها او بصورتها.
– خاتم فضة.
– محفظة جلد ، وممكن تعمليها مخصوص ويتكتب عليها اسمها او اول حرف منه.
– شنطة جلد.
– طرحة انيقة.
– بيجامة للبيت ، او اي نوع من ملابس البيت المناسبة ليها حسب اللي هي بتفضل تلبسه دايما.
– بوكس فيه منتجات للعناية بالبشرة والجسم.
– سكارف انيق.
– شال.
– ساعة.
– شوز.
– بلوزة شيك.
– غسالة اطباق ، احنا اه قولنا نستبعد ادوات المطبخ ولكن دي هدية هتريحها وتوفر عليها وقت ومجهود واكيد هتبسطها.
– موبايل.
– أي باد.
– طقم ملابس كامل.
– برفيوم.
– حجز يوم في سبا للاسترخاء.
– نضارة شمس.
– خاتم دهب اوفضة.
– ماكينة قهوة ، لو هي بتحب شرب القهوة هتتبسط بالهدية دي جدا.
– اسدال صلاة انيق.
– مصحف بمسند.
– الاكسسوارات بشكل عام عقد, خاتم, سلسلة, اسورة, انسيال.
– سلسلة فضة او دهب.
افكار للاحتفال بعيد الام
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