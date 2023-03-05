خلاص ايام قليلة وداخلين على احتفالات عيد الأم ، وزي كل سنة بنقع في حيرة اختيار الهدية ، واحنا سبق شاركنا معاكم افكار لهدايا عيد الأم ، والنهاردة هنشارك معاكم مجموعة تانية من افكار هدايا عيد الأم حسب ميزانيتك ، بالاضافة كمان للهدايا اللي من الافضل تستبعديها من هدايا عيد الام.

هدايا تجنبيها في عيد الأم:

اول حاجة الهدية لازم تكون مناسبة للأم ولذوقها ، عشان ماتجيبيش هدية وفي الاخر الأم ماتبقاش مبسوطة بيها او ماتستفادش بيها ، عشان كده لازم تبقي عارفة ذوقها كويس واللي يناسبها عشان تقدري تحددي نوع الهدية حسب اللي بتحبه.

– من الهدايا اللي المفروض تستبعديها من هدايا عيد الأم هي ادوات المطبخ وادوات التنضيف ، الافضل انك تجيبي لها هدية شخصية هي تستفاد بيها مش هدية تستخدمها في البيت.

– ماتشتريش بوكيه ورد لوحده ، لازم تكون معاه هدية تانية حتى لو بسيطة.

– الافضل بلاش تشتري هدايا اكلات او مشروبات.. ممكن تشوفوا من هنا وصفات حلويات لعيد الأم تعمليها بنفسك في البيت.

– الفلوس ، في بعض الاشخاص لما يحتاروا في الهدية بيدوا الأم فلوس هي تتصرف فيها ، الفلوس ممكن تكون مناسبة في حالة معرفة ان الأم محتاجة للفلوس اكتر من الهدايا التانية ، ولكن بشكل عام الأفضل تكون هدية بدل الفلوس.

افكار هدايا عيد الأم:

هنقولك مجموعة من الافكار اللي ممكن تناسب اي ميزانية ، وتقدري تختاري منها حسب ميزانيتك وحسب ذوق الأم اكيد.

– بوكية ورد مع هدية بسيطة جنبه.

– مج عليه اسمها.

– ميدالية فضة مكتوب عليها اسمها او بصورتها.

– خاتم فضة.

– محفظة جلد ، وممكن تعمليها مخصوص ويتكتب عليها اسمها او اول حرف منه.

– شنطة جلد.

– طرحة انيقة.

– بيجامة للبيت ، او اي نوع من ملابس البيت المناسبة ليها حسب اللي هي بتفضل تلبسه دايما.

– بوكس فيه منتجات للعناية بالبشرة والجسم.

– سكارف انيق.

– شال.

– ساعة.

– شوز.

– بلوزة شيك.

– غسالة اطباق ، احنا اه قولنا نستبعد ادوات المطبخ ولكن دي هدية هتريحها وتوفر عليها وقت ومجهود واكيد هتبسطها.

– موبايل.

– أي باد.

– طقم ملابس كامل.

– برفيوم.

– حجز يوم في سبا للاسترخاء.

– نضارة شمس.

– خاتم دهب اوفضة.

– ماكينة قهوة ، لو هي بتحب شرب القهوة هتتبسط بالهدية دي جدا.

– اسدال صلاة انيق.

– مصحف بمسند.

– الاكسسوارات بشكل عام عقد, خاتم, سلسلة, اسورة, انسيال.

– سلسلة فضة او دهب.

افكار للاحتفال بعيد الام