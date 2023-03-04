تلبسي ايه عشان تحولي دولابك لفترة قبل الربيع

اكتر سؤال بتسأليه لنفسك كل تغيير موسم ، هو “البس ايه بين المواسم” ، ده بيكون تقريبا اصعب وقت في السنة بتقعي فيه في حيرة اختيار اللبس لان الجو مش بيساعدك في ده لانه بيكون متقلب ، وغالبا تحويل الدولاب للربيع اصعب بكتير بالنسبة لكتير من الاشخاص من تحويله لموسم الخريف ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم نصايح لملابس قبل الربيع او ما يسمى “بالموسم الانتقالي”.

نصايح لملابس قبل الربيع:

– البسي ملابس مناسبة للطقس البارد ولكن بألوان ربيعية.

– اختاري قطعة من ملابس الخريف تلبسيها فوق قطعة من ملابس الربيع.

– البسي قطعة من اكسسواراتك المفضلة من الشتا مع قطعة من اكسسوارات الربيع.

ملابس انتقالية في الجو البارد:

لان الجو في فترة الربيع الانتقالية بيكون يوم بارد ويوم تاني دافي ، في الحالة دي هنلجأ للبس قطع الطقس البارد زي السويتر والجينز.

ممكن تعتمدي على سويتر صوف بألوان ربيعية, والقمصان بالاكمام الطويلة خلال الوقت ده من السنة.

ولو انتي مش ناوية تشتري حاجات جديدة للفترة دي ، دوري في دولابك عن القطع اللي بأكمام طويلة ، ولكن بستايل ربيعي اكتر.

ممكن تعملي لوك بتنسيق توب بأكمام طويلة او سويتر مع جينز (وممكن حتى تختاري الجينز الابيض هيكون مناسب للربيع) مع بوت جملي ، ده يعتبر لوك ربيعي انتقالي مثالي جدا ، وممكن تضيفي جاكيت للوك بتاعك لو احتاجتي لو كان الجو برد.

ستايل الطبقات لموسم الربيع:

في طرق كتيري تجمعي بيها قطع الخريف, الشتا مع قطع الربيع للحصول على لوك ربيعي انتقالي ، ستايل الطبقات هيخليكي مش حاسه بالحر في وقت النهار ، وفي نفس الوقت هيدفيكي خلال اليوم لو الجو برد شوية.

بعض افكار ستايلات ممكن تعتمدي عليها:

– فستان مع بليزر ، ونسقي معاهم بوت ، وممكن تعتمدي على بوت بكعب او شوز فلات.

– سويتر خفيف بلون ربيعي ، مع جاكيت رياضي بلون محايد مع جينز وبوت ، ممكن كمان تختاري جاكيت جينز بدل الجاكيت الرياضي.

– ممكن تنسقي توب بلون ربيعي وفوقيه كارديجان ، مع جينز وبوت.

ممكن تكوني لاحظتي عنصر واحد مشترك بين الستايلات اللي قولناها كلها وهو البوت ، لان البوت هيكون مناسب في الوقت ده من السنة بدل الصندل لحد ما يجي موسم الربيع بشكل رسمي والجو يبقى دافي.

والبوت هيناسب كل حاجة تقريبا ماعدا بس فستان السهرة والملابس الرياضية ، ولو انتي مش بتحبي تلبسي البوت او مش حابه تلبسيه اول الربيع ممكن تلبسي شوز Closed toe flat او سنيكر.

اختاري اكسسوارات شتوية بألوان الربيع:

طريقة سهلة ومش مكلفة عشان تعملي لوك مناسب للفترة الانتقالية دي هي انك تبدأي تضيفي اكسسوارات الربيع.

زي الحلقان, السكارف الملون اللي غالبا هتكون موجودة عندك بالفعل وتقدري تدمجيها في اللوك بتاعك بسهولة.

افكار ستايلات لفترة قبل الربيع:

{"key":"j5"}

افكار لتنسيق السويت شيرت Sweatshirt في الشتا