آيس كريم النوتيلا: اسرع واسهل آيس كريم بمكونين اتنين بس

لو انتي من عشاق النوتيلا ، تقدري تعملي آيس كريم النوتيلا بمكونين اتنين بس ، الوصفة سهلة وسريعة ومش هتاخد منك اكتر من دقيقتين لتحضيرها ، وبعدها تقدري تاكلي احلى أيس كريم بمجرد ما يتجمد ، تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. آيس كريم النوتيلا: المكونات: – ½ برطمان نوتيلا. – كريمة تقيلة Heavy cream او Double cream. طريقة التحضير: 1- بكل بساطة هاتي ½ برطمان النوتيلا ، والنص التاني من البرطمان املية بالكريمة ، رجي البرطمان كويس جدا عشان تخلطي المكونات مع بعض. 2- دخلي البرطمان في الفريزر لمدة 8 ساعات او لحد ما يتجمد. 3- وكده الذ واسهل ايس كريم يكون جاهز عندك. الطريقة بالفيديو: آيس كريم النوتيلا ب 3 مكونات: المكونات: – علبة لبن مكثف. – 475 مل Double cream. – 250 جرام نوتيلا. طريقة التحضير: 1- اخلطي المكونات كلها مع بعض واضربيهم بالمضرب الكهربائي اليدوي ، لحد ما الخليط يبقى قوامه سميك. 2- صبيه في اي قالب عندك ، وممكن تحطي عليه من فوق نوتيلا سايحة ، ودخليه الفريزر لمدة 8 ساعات تقريبا او لحد ما يتجمد. الطريقة بالفيديو: طريقة عمل البروفيترول مع صوص الشوكولاتة

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