6 عادات يومية اسنانك هتشكرك على الانتظام عليهم

مش كل الناس تعرف ان الفم بيلعب دور كبير في الحفاظ على صحتك العامة ، الفم عنده القدرة يديكي علامات لو عندك مشكلة صحية ، وده لان الفم متصل بالجهاز التنفسي والجهاز الهضمي ، وده معناه ان ممكن كتير من الجراثيم تدخل من خلال الفم وتتنقل لباقي اجزاء جسمك ، وللسبب ده مهم جدا الحفاظ على نضافة الفم طول اليوم والاهتمام بالحاجات الصغيرة كمان ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 6 عادات يومية للحفاظ على صحة الفم والاسنان.

عادات يومية للحفاظ على صحة الفم والاسنان:

1- ماتنضفيش الاسنان بعنف:

اللثة الصحية المفروض يكون لونها وردي ومتماسكة ، مع ذلك في بعض الاشخاص ممكن يعانوا من تورم اللثة واللي غالبا بتبدأ تنزف وترجع لورا ، ولو لثتك بدأت ترجع لورا انتي هتلاحظي ده لان اسنانك هيبقى شكلها اطول من المعتاد.

وواحدة من الاسباب الرئيسية للمشكلة دي هي تنضيف الاسنان بعنف واستخدام فرشة اسنان بشعيرات صلبة ، عشان كده دكاترة الاسنان بينصحوا باستخدام فرشة اسنان بشعيرات ناعمة وغسل الاسنان بحركات دائرية خفيفة من غير ضغط على الاسنان لحماية اسنانك من التآكل.

2- نضفي لسانك بالفرشة:

تخطي خطوة تنضيف لسانك بالفرشة ده معناه ان كل البكتيريا اللي بتتجمع على اللسان هيبقى عندها فرصة للتكاثر ، وفي الحالة دي ممكن تعاني من ريحة الفم الكريهة ، وعدم القدرة على تذوق الاكل ، والتعرض لامراض اللثة ، وحتى كمان التعرض لعدوى الخميرة ، عشان كده لازم تبدأي في استخدام كاشط اللسان ، لانها مناسبة اكتر للسانك من فرشة الاسنان العادية.

ولو هتستخدمي فرشة الاسنان العادية لتنضيف اللسان ، هتحتاجي لشطف الفم بالماية الدافية الاول ، وابدأي من الجزء الخلفي من اللسان واكشطي بالراحة ، وتأكدي من عدم لمس لثتك او اسنانك بعدها ، بعد ما تخلصي اشطفي الفم مرة كمان للتخلص من اي بقايا بكتيريا.

3- استخدمي غسول للفم واتجنبي الاطعمة اللي بتسبب ريحة كريهة:

اكل انواع معينة من الاطعمة زي الثوم, البصل, التوابل بشكل يومي تقريبا ممكن تبقى مسؤولة عن ريحة الفم الكريهة المستمرة ، ولكن السبب الاكتر شيوعا للمشكلة هو سوء تنضيف الاسنان ، ووجود بقايا اكل في الفم ، البقايا دي هتتعفن داخل الفم وهتسبب ريحة كريهة ، ومش بس كده في كمان انواع كتير من البكتيريا بتفضل على اللسان وبتنتج مركبات كبريتية ريحتها كريهة.

4- استخدمي المنتجات المناسبة لو اسنانك حساسة:

لو شرب الماية الباردة او المشروبات السخنة بتسبب لك مشكلة ، انتي كده محتاجة تروحي لدكتور الاسنان لان الحساسية بتظهر لما بتتآكل مينا الاسنان ، وده بيخلي جذور اسنانك مكشوفة ، وفي الحالة دي دكتور الاسنان هيرشحلك معاجين الاسنان الافضل ليكي والمناسبة لحساسية اسنانك ، وكمان ممكن الدكتور يحطلك طبقة فلورايد على المناطق الحساسة في اسنانك لتقوية المينا وتخفيف الالم.

واللي تقدري تعمليه في البيت انك تستخدمي فرشة اسنان بشعيرات ناعمة وتمشي على روتين لنضافة الفم كويس ، وممكن كمان تحتاجي تجنب الاطعمة الحمضية اللي ممكن تسبب تآكل مينا الاسنان.

5- تنضيف الاسنان سنويا:

مشكلة اضافية ممكن يسببها النضافة السيئة للاسنان هي تلون اسنانك وتغيير لونها ، لو مش بتنضفيها بالفرشة بانتظام حسب الحاجة ، البكتيريا والاحماض واللويحات هتتراكم بسهولة اكبر في الفم ، واللويحة والجير هي الطبقة اللي بيكون لونها اصفر وبتتكون على السطح الخارجي لاسنانك ، وده بيخلي شكلها مزعج.

عشان كده بغض النظر عن تنضيف اسنانك بالفرشة مرتين في اليومين ، انتي محتاجة تروحي لدكتور الاسنان مرة واحدة في السنة لعمل فحص وتنضيف الاسنان ، وخلال العملية دي الدكتور هيشيل الجير والبلاك من الاماكن اللي بيكون صعب الوصول ليها بالفرشة ، بالاضافة انه هينضف الاسنان ويلمعها بأدوات خاصة ، وده هيخلصك من اللون الاصفر على الاسنان.. ممكن تشوفي من هنا وصفات طبيعية لتبييض الاسنان.

6- زوري دكتور الاسنان لو لاحظتي اي حاجة غير عادية:

في بعض الاوقات بعض الاشخاص بيلاحظوا وجود تقرحات في زوايا الفم وبتكون مؤلمة جدا ، وكتير بيفتكروا ان الجو البارد هو السبب في المشكلة ، الا ان المشكلة دي بتكون بسبب عدوى بكتيرية ، وممكن يكون سبب ده نقص بعض العناصر الغذائية, زيادة اللعاب, او عادة مص الشفايف.

لما تظهر المشكلة دي اول حاجة لازم تعمليها هو زيارة الدكتور عشان يكتبلك العلاج المناسب ، وممكن تحتاجي كمان لعمل بعض اختبارات الدم عشان تعرفي لو عندك اي قصور ممكن يكون سبب المشكلة.

وفي 3 اسباب محتملة للطعم المعدني في الفم اللي ممكن تحسي بيه في بعض الاوقات ، واحد منها ممكن يكون اثر جانبي لدوا معين بتاخديه ، غالبا الادوية اللي بتسبب ده هي مضادات الهيستامين والمضادات الحيوية وادوية القلب ، السبب التاني ممكن يكون عرض من اعراض امراض اللثة ، وفي الحالة دي هتحتاجي تروحي لدكتور الاسنان وتغيير كامل لروتين نضافة اسنانك.

السبب التالت هو احتمال وجود نقص في الزنك ، وده ممكن يحصل مع الاشخاص النباتيين بشكل خاص ، في الحالة دي بننصحك تدخلي في روتينك البقوليات وجنين القمح وبذور القرع ومنتجات الالبان ، اما لو مش حابه تاكلي اي حاجة من الحاجات دي ، هتحتاجي انك تروحي للدكتور يكتبلك مكملات الزنك المناسبة.

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