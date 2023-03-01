7 طرق هتخليكي شخصية ملفتة وتسيبي بصمة في اي مكان

الطريقة اللي بتقدمي بيها نفسك من مظهرك وشخصيتك مهمة جدا في جذب انتباه اللي حواليكي ، وانك تبقي محبوبة وتسيبي بصمة في اي مكان تروحيه ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنساعدك في المهمة دي وهنشارك معاكم 7 طرق هتخليكي شخصية ملفتة وتسيبي بصمتك وتبقى مؤثرة في اللي حواليكي من اول مرة.

7 طرق هتخليكي شخصية ملفتة:

1- اختيار عطور مميزة:

الريحة ليها تأثير سحري ، واختيارك لمجموعة عطور مميزة تعتبر طريقة فعالة عشان تسيبي بصمة وتخلي الناس تفتكرك من غير وعي حتى لو مايعرفوكيش كويس.

البرفيوم بتاعك كمان بيسيب لمحة بسيطة عن شخصيتك للي حواليكي ، وتخليهم يخمنوا ممكن تكون شخصيتك عاملة ازاي من اختيارك للبرفيوم بتاعك.

حاولي دايما تختاري برفيوم مش قوي اوي ولكن كمان مايكونش خفيف او ريحته ماتسيبش اي تأثير ، الروايح زي الفانيليا, زبدة الكاكاو, والروايح الشوجري ، هي روايح مؤثرة وبتحبها الانف.

ممكن تعتمدي على Love spell من فيكتوريا سيكرت او Pink grapefruit.

2- ضيفي لون مميز لشفايفك:

بالرغم ان الروج تفصيلة بسيطة ولكن ليه تأثير كبير ، ومش مبالغة لو قولنا ان لون شفايفك ممكن يقلل من مظهرك العام او يكمل مظهرك العام.

عشان كده لازم يكون عندك فكرة كاملة عن اختيار الالوان المناسبة ليكي سواء كان ليب جلوس, او روج احمر جريء ، دايما دوري على الروج اللي يناسب ستايلك وشخصيتك ولون بشرتك بشكل افضل ، لان دي تعتبر طريقة فعالة تخلي اي شخص يفتكرك بيها.

3- خدي بالك من التفاصيل:

مهم جدا انك تاخدي بالك من التفاصيل لما الموضوع يتعلق بمظهرك وجذب الانتباه ليكي.

من اول ضوافرك, رموشك, حواجبك, ريحة نفسك, وضعيتك في القعدة والمشي, التأكد ان بشرتك رطبة وشكلها نضر, ستايل شعرك ومظهره ، كلها تفاصيل المفروض ماتهمليهاش ابدا.

الحاجات البسيطة دي ممكن تخليكي مميزة في النهاية ، عشان كده بننصحك انك تبدأي تهتمي اكتر بالتفاصيل.

4- اعملي ستايل خاص بيكي:

مع الشخصية والاسلوب لازم يكون عندك ستايل لبس عصري ومناسب ليكي ، واتساق الشخصية مع المظهر الحلو هتسيب بصمة ايجابية في ذهن اللي حواليكي.

والاتساق معناها انك مهما كنتي لابسة حاجة بسيطة ، فاللي حواليكي هيشوفوكي دايما بمظهر حلو ، اهم حاجة تختاري المناسب ليكي واللي يظهر مميزاتك.

5- البسي فساتين اكتر:

بلاش الاعتماد بشكل كامل على التوب والبنطلون ، الفساتين تعتبر طريقة رائعة لتعزيز جمالك وانوثتك وجذب انتباه اللي حواليكي ليكي.

من اول الفساتين الضيقة لحد الفساتين الواسعة ، الفساتين هتلاقي منها موديلات وستايلات كتير ، وفي كتير من الفساتين اللي هتناسبك وتظهر جسمك بشكل احلى.

6- حاولي تبقي متقنة في كل حاجة بتعمليها:

ده معناه انك تعملي اي حاجة بدقة وصح بالاضافة للاحتفاظ بالحضور الجريء في اي بيئة تكوني فيها.

حافظي كمان على شكل جسمك ، وصحتك ولياقتك البدنية ، لانها تعتبر طريقة جيدة لجذب الانتباه ، وان الناس تفتكرك دايما.

7- خليكي دايما مستعدة ومنظمة:

الخطوة الاخيرة هي طريقة سهلة وبسيطة جدا عشان تبقي البنت اللي مش بتتنسي ابدا من الذاكرة.

اعملي الحاجات البسيطة زي مثلا انك تتأكدي ان في شنطتك اربطة شعر, دبابيس طرحة, مرايا, نعناع لريحة النفس, جاكيت او سكارف احتياطي ، هي بعض الطرق اللي بتخليكي دايما مستعدة لاي ظروف طارئة وتخليكي بنت منظمة.

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