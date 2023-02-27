الفاهيتا هي في الاصل اكلة مكسيكية كلاسيكية ، وهي وصفة سهلة وسريعة التحضير ، مناسبة كوجبة غدا او عشا ، بتكون عبارة عن فراخ او لحمة مع تتبيلة وخضار مشكل ، والنهاردة هنشوف مع بعض طريقة عمل فاهيتا الفراخ واللحمة ، وكمان فاهيتا الفراخ واللحمة والجمبري في وصفة واحدة.

طريقة عمل فاهيتا الفراخ:

مكونات الفراخ:

– 3 صدور فراخ منزوعة الجلد والعضم.

– 1 بصلة متقطعة شرايح.

– 3 حبات فلفل متقطعة شرايح رفيعة.

– 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

– عصير ½ ليمونة.

مكونات توابل الفاهيتا:

– ½ معلقة كبيرة فلفل حار بودر (شطة).

– ½ معلقة كبيرة كمون مطحون.

– 1 معلقة صغيرة بودرة ثوم.

– ½ معلقة صغيرة بابريكا.

– ½ معلقة صغيرة زعتر.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

– ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود.

للتقديم:

– خبز تورتيلا.

– كريمة طبخ Sour cream.

– افوكادو.

– صوص احمر.

طريقة التحضير:

1- في طبق صغير اخلطي كل مكونات توابل الفاهيتا وقلبيهم كويس مع بعض.

2- رشي توابل الفاهيتا على الفراخ من الناحيتين بكمية وفيرة ، واستخدمي صوابعك للضغط على التوابل عشان تمسك في الفراخ كويس.

3- في طاسة على نار متوسطة سخني الزيت ، وحمري صدور الفراخ لمدة 7 – 8 دقايق على كل جنب.

4- اثناء تحمير الفراخ ، ابدأي قطعي الفلفل والبصل لشرايح رفيعة.

5- بمجرد ما الفراخ تستوي طلعيها على طبق ، وسيبيها ترتاح لمدة دقايق ، في نفس الطاسة اللي حمرنا فيها الفراخ ضيفي الفلفل والبصل على نار متوسطة وشوحيهم لمدة 4 – 5 دقايق مع التقليب المستمر.

6- اثناء ما الخضار بيتشوح في الزيت ، قطعي صدور الفراخ لشرايح.

7- ارجعي ضيفي الفراخ للفلفل والبصل في الطاسة ، وضيفي لهم عصير الليمون وقلبي كل حاجة مع بعض كويس.

8- وكده الفاهيتا تبقى جاهزة ، قدميها مع عيش التورتيلا وكريمة الطبخ والافوكادو.

طريقة عمل فاهيتا اللحمة:

المكونات:

– 2 شريحة لحم كبيرة حوالي كيلو ، متقطعة شرايح رفيعة.

– 1 حبة فلفل احمر متقطعة شرايح رفيعة.

– 1 حبة فلفل اخضر او اصفر متقطعة شرايح رفيعة.

– 1 بصلة متوسطة الحجم متقطعة شرايح رفيعة.

– 3 معالق كبيرة زيت زيتون.

– 1 معلقة كبيرة عصير ليمون.

– ½ معلقة صغيرة فلفل حار (شطة).

– 1 معلقة صغيرة كمون مطحون.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

– ½ معلقة صغيرة فلفل اسود.

– 2 فص ثوم مفروم.

للتقديم:

– من 6 – 8 من خبز التورتيلا.

– كريمة طبخ.

– صوص احمر.

– افوكادو.

طريقة التحضير:

1- في طبق اخلطي زيت الزيتون, عصير الليمون, الفلفل الحار, الملح, الفلفل الاسود, الثوم ، اخلطيهم مع بعض كويس ، حطي اللحمة في كيس محكم الغلق وصبي عليه جزء من التتبيلة ، وفي كيس تاني اخلطي الفلفل والبصل مع بعض وصبي عليهم جزء كمان من التتبيلة ، وباقي التتبيلة احتفظي بيها على جنب لاستخدامها اثناء طبخ اللحمة ، اقفلي اكياس اللحمة والخضار كويس ودخليهم التلاجة لمدة ساعة على الاقل لحد ليلة كاملة.

2- في طاسة كبيرة على نار متوسطة سخني الزيت ، وضيفي لها الخضار وقلبيه في الزيت لحد ما يطرى ، حوالي 5 دقايق ، طلعي الخضار من الطاسة في طبق على جنب ، وفي نفس الطاسة ضيفي شرايح اللحمة وقلبيها لحد ما تستوي حوالي من 7 – 10 دقايق ، بعدها رجعي الخضار مرة تانية في الطاسة مع اللحمة وقلبيهم مع بعض.

3- قدمي الفاهيتا مع خبز التورتيلا, الافوكادو, كريمة الطبخ, الصوص الاحمر.

فاهيتا الفراخ واللحمة والجمبري:

الوصفة دي لعشاق الفراخ واللحمة والجمبري ، جمعناهم كلهم في وصفة واحدة وهي فاهيتا الفراخ واللحمة والجمبري.

المكونات:

– ½ كوباية عصير ليمون ، من حوالي 6 حبات ليمون.

– ¼ كوباية زيت نباتي.

– 4 فصوص ثوم مبشورين.

– 2 معلقة صغيرة فلفل حار (الكمية حسب الرغبة).

– 2 معلقة صغيرة زعتر مجفف.

– 1 معلقة صغيرة كمون مطحون.

– ملح.

– 680 جرام صدور فراخ منزوعة العضم والجلد ، متقطعة شرايح رفيعة.

– 570 جرام لحمة ، متقطعة شرايح رفيعة.

– 455 جرام جمبري متقشر.

– 2 بصلة ، متقطعة شرايح.

– 2 حبة فلفل اصفر ، متقطع شرايح رفيعة.

– 2 حبة فلفل احمر ، متقطع شرايح رفيعة.

– 2 حبة فلفل اخضر ، متقطع شرايح رفيعة.

– 2 حبة فلفل هالبينو متقطع ، او فلفل حار عادي.

للتقديم:

– خبز تورتيلا.

– كريمة طبخ.

– افوكادو.

– كسبرة خضرا متقطعة.

– صوص احمر.

– جبنة شيدر مبشورة.

طريقة التحضير:

1- في طبق اخلطي عصير الليمون, الزيت, الثوم, الفلفل الحار المطحون, الزعتر, الكمون, 3 معالق كيرة ملح ، في طبق اخلطي البصل مع الفلفل ، وفي طبق تاني حطي الفراخ واللحمة والجمبري ، وقسمي التتبيلة بالتساوي بين الخضار والفراخ واللحمة والجمبري حوالي 3 معالق كبيرة لكل واحد منهم ، قلبي التتبيلة فيهم كويس ، وسيبيهم لمدة 30 دقيقة.

2- في طاسة كبيرة حطي معلقة كبيرة زيت وضيفي خليط البصل والفلفل ووزعيهم في طبقة واحدة في الطاسة ، شوحيهم في الزيت لحد ما يطرى حوالي 3 دقايق ، بالمعلقة اركني خليط الفلفل والبصل على جنب في الطاسة ، في الجزء الفاضي ضيفي الفراخ وقلبيها لحد ما تستوي وتتحول للون البني حوالي من 2 – 3 دقايق ، اركنيهم على جنب مع خليط الفلفل والبصل ، ضيفي اللحمة وقلبيها لحد ما لونها يتحول للبني وتستوي من 2 – 3 دقايق ، اركني اللحمة جنب الفلفل والبصل والفراخ ، ضيفي الجمبري وقلبيه لحد ما يستوي حوالي 2 – 3 دقايق ، بعدها اجمعي كل المكونات وقلبيهم مع بعض حوالي 3 دقايق ، وبعدها انقليهم لطبق كبير.

3- في نفس الطاسة اكشطيها بمعلقة واتخلصي من اي بواقي ، وسخني خبز التورتيلا على الجنبين حوالي 30 ثانية لكل جنب.

4- قدمي الفاهيتا مع خبز التورتيلا, شرايح الليمون, الافوكادو, الصوص الاحمر, الجبنة المبشورة, كريمة الطبخ, والكزبرة الخضرا للتزيين.

طريقة عمل صدور الفراخ المشوية بتتبيلة الثوم