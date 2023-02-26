8 حيل جمالية غريبة وفعالة اكيد هتجربيهم

في عالم الجمال توقعي اي حاجة واي حيلة ممكن تتجرب ، في حيل ممكن تشوفي انها غريبة ولكن بتبقى فعالة وبتدي نتايج مرضية جدا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 8 حيل جمالية غريبة وفعالة.

حيل جمالية غريبة:

1- اغسلي وشك بالعسل:

الحيلة ممكن تبان غريبة ، لكن في الحقيقة العسل مضاد للالتهابات ومهديء للبشرة ، بيساعد على ازالة المكياج ، كل اللي هتعمليه بلي البشرة بماية دافية، وخدي معلقة عسل ودلكي بيها بشرتك ، وبعدها اشطفي البشرة بماية دافية وبعدها ماية باردة.

2- استخدمي زبدة الكاكاو كمرطب للجلد اللي حوالين الضوافر:

زي ما شفايفك بيحصلها تشقق وجفاف وتقشر ، كمان الجلد اللي حوالين الضوافر بيتعرض لنفس المشاكل وبيكون محتاج ترطيب ، وزبدة الكاكاو هتساعد على ترطيب الجلد والتئامه وحمايته ، وده بدوره هيحافظ على ضوافرك صحية ، لان الجلد اللي حوالين ضوافرك بيحميها.

3- اعملي مقشر طبيعي باستخدام القهوة:

هاتي البن العادي واخلطيه مع غسول الجسم او البلسم بحيث يكون عندك خليط سميك ، وافركي جسمك كله بيه ، بعدها اشطفي الجسم ورطبيه بمرطب مناسب.

4- احصلي على لون شفايف يدوم فترة طويلة باستخدام الجيلي:

الجيلي تقدري تعملي بيه تينت طبيعي للشفايف ، هاتي بوله صغيرة حطي فيها بودرة الجيلي واخلطيها بالماية ، بحيث يبقى الخليط قوامه مش سايل اوي ولا سميك اوي يعني يكون سهل الفرد على الشفايف ، وباستخدام عود قطن خدي من الخليط ووزعيه على شفايفك ، وسيبيه لحد ما ينشف وافركيه من على الشفايف ، هيدي شفايفك لون طبيعي ثابت طول اليوم.

5- استخدمي كريم Smear Preparation H للوجه لعلاج التجاعيد:

الكريم ده في الاساس استخدامه لعلاج الم البواسير ، ولكن مع التجارب اكتشفوا انه بيساعد على التخلص من التجاعيد وبيخلي البشرة مشدودة وناعمة ، استخدميه على البشرة مع تجنب منطقة حوالين العين.

6- لتحسين الهضم:

مافيش اسوأ من احساس الانتفاخ وعسر الهضم ، وعشان تحلي المشكلة بحيلة بسيطة ، امزجي 1 معلقة كبيرة من خل التفاح مع 30 مل ماية حوالي كوباية واشربيه ، في خلال 30 دقيقة ، انزيمات خل التفاح هتبطء العصارة المعدية وهتدعم الهضم بشكل سليم وهتخلصك من الانتفاخ.

7- لاضافة حجم لشعرك:

لو شعرك خفيف وعايزه تضيفي له حجم ، هاتي اي مشروب ماية شعير زي (بيريل) وحطيه في ازازة ببخاخ ، ورشي شعرك بيه من الجذور للاطراف ، هيدي شعرك حجم وكثافة.

8- استخدمي شاي البابونج لتفتيح الشعر:

شاي البابونج ليه استخدامات كتير ، وواحدة من استخداماته هي تفتيح الشعر ، لانه الزهرة بتاعته ليها تأثير تبييض خفيف وده السبب الل بيخليها تساعد على تفتيح الشعر ، اعملي كوباية من شاي البابونج ، وممكن تضيفي له عصير ليمون عشان تزودي تأثيره ، بعد غسل الشعر بالشامبو صبي الشاي على شعرك وسيبيه لمدة 10 – 15 دقيقة ، كرري العملية لحد 6 مرات تقريبا او حسب الضرورة لزيادة تأثيره في التفتيح.

حيل جمالية للبشرة والشعر والمكياج لتحسين مظهرك بأسهل واسرع الطرق