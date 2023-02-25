8 علامات صحية لنمو الشعر الجديد

بعد ما لاحظتي تساقط شعرك وجفافه ، ودخلتي في مرحلة اصلاحه وحددتي روتين للعناية بشعرك ، وبدأتي تنتظمي على حمامات الزيت والماسكات ، وقصيتي اطراف شعرك ، وضيفتي خضار وفاكهة لنظامك الغذائي ، كل ده بيأثر على شعرك بشكل ايجابي وبيخليه صحي ، ولكن مع ذلك ، انتي مش بتبقي شايفة الفرق برغم كل الجهود اللي بتعمليها ، وساعتها ممكن تحسي بالاحباط ، ولو ملاحظتيش تغيرات ساعتها مش هتبقي عارفة انتي ماشية صح او ماشية على نظام عناية غلط ، لو انتي محتارة ومش قادرة تعرفي ، النهاردة من خلال موضوعنا هنقولك علامات صحية لنمو الشعر الجديد ، اللي هتعرفك انك ماشية في الطريق الصح لاصلاح وزيادة نمو شعرك ، بالاضافة لنصايح هتساعدك على نمو الشعر بشكل اسرع.
علامات صحية لنمو الشعر:
مرحلة اعادة نمو الشعر بتحصل ببطء ، عشان كده لو انتي بتبذلي مجهود لشهور عشان تخلي شعرك صحي وكثيف ده طبيعي لان النتيجة مش هتظهر بشكل فوري ، ومع الوقت هيبدأ يظهر على شعرك وفروة راسك بعض العلامات اللي بتشير لنمو الشعر ، عشان كده بنقولك دوري على العلامات دي.
1- بقع غامقة:
تحت اضاءة مناسبة ، قسمي شعرك ودوري على بقع غامقة على فروة راسك وعند خط الشعر ، وغالبا البقع دي بتتسمى بالظل ، لو لاحظتي وجودهم على فروة راسك ، متقلقيش ، دي علامة بتدل ان بصيلات الشعر في المرحلة النشطة في اعادة نمو الشعر ، وبالتالي البقع دي هي علامة مؤكدة على نمو الشعر الجديد ، ولون البقع بتبان غامقة لان خصلات الشعر بتكون على وشك الخروج من فروة الراس وبتبدأ مرحلة النمو.
2- الزغب:
لما بينمو شعر جديد ، غالبا هيظهر على شكل زغب ، لو لاحظتيه على فروة راسك ، دي علامة من علامات نمو الشعر ، والزغب ده بيكون ارق من باقي الشعر لانه بيكون لسه باديء جديد في النمو ، اديها وقت بس ، وهتبدأ في النمو بشكل طبيعي ، وملاحظة الزغب على فروة راسك دي مؤشر على ان بصيلات الشعر نشطة.
3- نمو الشعر الناعم والقصير:
لاحظي البيبي هير او الشعر الصغير اللي ماكنش موجود قبل كده ، لان دي علامة على نمو شعر جديد على فروة الراس ، ولو فروة راسك صحية البيبي هير ده هينمو بشكل اسرع من المعتاد ، ولكن حاجة مهمة جدا لازم تاخدي بالك منها ، وهي ان البيبي هير ده بيكون رقيق وممكن يتكسر بسهولة ، عشان كده بننصحك تكوني لطيفة مع فروة راسك عشان البيبي هير مايتكسرش ، واتجنبي تمشيط الشعر بقوة.
4- انقسام اطراف الشعر هيقل:
لو لاحظتي ان انقسام اطراف الشعر بدأ يقل عن قبل كده ، فدي علامة على نمو الشعر الجديد ، النهايات المتقصفة هتبدأ تقل بس لما يكون شعرك صحي وبتعتني بيه بالشكل المناسب ، وبالتالي لما تلاقي الاطراف المقصفة بتقل تعرفي انك ماشية في الطريق الصح في روتين العناية بشعرك ، وبالتالي استمري في اللي انتي بتعمليه للحفاظ على صحة شعرك ومساعدته على النمو بشكل افضل.
5- تقليل تساقط الشعر وتقصفه:
تساقط 100 خصلة من الشعر يوميا ده يعتبر امر طبيعي ، لكن تساقط الشعر المفرط علامة على ضعف الشعر ، لما التساقط بيكون طبيعي هتلاقي خلة الشعر بتتساقط مع جذر الشعر ، واللي بيكون عبارة عن بصيلة بيضا صغيرة ، ولكن لما الشعر بيتكسر ، هتلاقي خصلة الشعر وقعت من غير جذر الشعر ، وغالبا تساقط الشعر وتقصفه بيحصل لما خصلات الشعر بتكون جافة وهشة وغير صحية ، عشان كده لو لاحظتي ان معدل تساقط وتكسر الشعر قل ، ده معناه ان شعرك في طريقه للتعافي ، وده مؤشر على نجاح روتين العناية بشعرك.
6- شعر اقوى:
الشعر القوي يعتبر علامة على نمو الشعر الصحي ونموه بشكل صحي ، ومع مرور الوقت ، خصلات الشعر الجديدة بتبقى نشطة ، وبتبدأ تكسب حجم وتبقى اقوى ، يعني نمو الشعر الجديد بشكل اقوى دي علامة على ان شعرك بدأ ينمو من جديد.
7- زيادة طول الشعر:
زيادة طول الشعر هي العلامة الاكتر وضوحا لنمو الشعر الجديد ، لما فروة راسك وشعرك يبقوا صحيين اكتر ويبدأ الشعر الناعم في النمو ، طول شعرك اكيد هيزيد.
8- سهولة التحكم في الشعر:
الشعر الناعم اللي تقدري تتحكمي فيه بسهولة هو علامة على اعادة نمو الشعر بشكل صحي ، وفروة الراس الصحية بتدعم الشعر الصحي ونموه ، واللي هتقدري تتحكمي فيه بسهولة دايما.
طريقة تسريع عملية نمو الشعر:
لو شعرك بينمو بشكل بطيء ، في طرق لتسريع العملية ، وهنا هنشارك معاكي 5 نصايح سهلة لتحسين نمو شعرك.
1- دلكي فروة الراس:
تدليك فروة الراس من افضل الطرق اللي بتساعد على نمو الشعر ، لانه بيساعد على تحسين الدورة الدموية في فروة الراس وتغذية بصيلات الشعر ، جربي استخدام الزيت الدافي للتدليك ولو عايزة شعرك ينمو بشكل اسرع ، فزيت الخروع هو افضل اختيار للمهمة دي ، حاولي تدلكي فروة راسك بالزيت السخن مرة واحدة في الاسبوع على الاقل لتغذية شعرك وتعزيز نموه.
2- قص الشعر:
اكيد ممكن تكوني بتسألي نفسك ليه تقصي الشعر وانتي بتحاولي تزودي نموه؟ لو انتي عايزة شعر طويل وصحي ، فقص الشعر بشكل متكرر امر لابد منه ، لان التمسك بأطراف الشعر المقصفة مش هيسمح بنمو الشعر بشكل صحي لان جفاف الشعر هيستمر في الانتشار على طول الشعر ، عشان كده الافضل قص شعرك كل 3 شهور للتخلص من الاطراف الجافة المقصفة ، لكن مجرد ما تتخلصي من النهايات المقصفة ساعتها بس شعرك هينمو بشكل صحي.
3- حطي في اعتبارك الاستثمار في فيتامينات نمو الشعر:
لو عايزة تسرعي نمو شعرك ، اختاري مكملات الشعر ، على الرغم انها مش علاج سحري ، الا ان الانتظام عليها ممكن يساعد في نمو شعرك ، دوري على المكملات الغنية بالبيوتين وفيتامين E لكن مع ذلك ، استشيري دكتور قبل ما تبدأي تاخدي اي مكملات ، وخصوصا لو بتاخدي اي ادوية تانية فالاستشارة هنا هتكون مهمة جدا ، عشان المكملات ماتتفاعلش مع ادويتك وتسبب اثار جانبية غير مرغوب فيها.
4- قللي من استخدام ادوات التصفيف:
ممكن تكوني عارفة ده بالفعل ، ولكن استخدامها دايما بيغريكي ومش بتقدري تقاومي ، مع ذلك ، لو عايزة شعر صحي واطول ، الاستغناء عن ادوات التصفيف هيفيدك على المدى الطويل ، ادوات التصفيف اللي بتستخدميها بتولد حرارة كتير ، وده هيخلي الشعر جاف وهش مع الاستخدام المستمر ، عشان كده بننصحك تتخلصي من من ادوات التصفيف بالحرارة ولاحظي التغييرات على شعرك بنفسك ، شعرك هيشكرك على ده.
5- اشطفي الشعر بالماية الباردة:
شطف الشعر بالماية الباردة هيقفل مسام فروة الراس وتقوية بصيلات شعرك ، بالاضافة انه بيمنع فقدان الرطوبة وضرر الحرارة.
الشعر بينمو حوالي نص بوصة في الشهر ، وده معناه انك المفروض تتوقعي نمو الشعر بمقدار 6 بوصات في السنة ، والعلامات اللي قولناها في المقال بتاعنا هتساعدك على اكتشاف نمو الشعر الجديد على فروة راسك ، لما تلاحظي نمو الشعر ، خليكي ماشية على روتين العناية بالشعر للحفاظ على صحته وتغذيته ، والنظام الغذائي المتوازن كمان هيعزز نمو الشعر ، عشان كده بننصحك تلتزمي بيه لملاحظة النتايح.
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