6 تمارين لتكبير ورفع وشد الصدر في 3 اسابيع بس

لو عايزة تمارين سهلة تعمليها في البيت لتكبير الصدر ، يبقى موضوعنا النهاردة عشانك ، هنشارك معاكم بالفيديو تمارين لتكبير الصدر تقدري تعمليها بنفسك في البيت بكل سهولة ومن غير اي ادوات رياضية ، والتمارين مش بس هتساعد على تكبير الصدر ولكن كمان هترفعه وتشده وتخلي شكله متناسق ، وهتلاحظي النتايج في خلال 3 اسابيع بس.
تمارين لتكبير الصدر:
اول حاجة قبل ما تبدأي التمارين قيسي حجم الصدر ، عشان تعرفي تأثير التمارين ، والفرق قبل وبعد في الحجم.
– التمرين 1:
هتعمليه لمدة 30 ثانية للناحيتين 15 ثانية لكل ناحية ، وتاخدي راحة 5 ثواني قبل ما تبدأي التمرين اللي بعده.
– التمرين 2:
هتعمليه لمدة 30 ثانية ، وخدي راحة 5 ثواني قبل التمرين اللي بعده.
– التمرين 3:
اعمليه لمدة 30 ثانية ، وبعدها راحة 5 ثواني.
– التمرين 4:
لمدة 30 ثانية ، وبعدها راحة 5 ثواني.
– التمرين 5:
لمدة 30 ثانية ، وبعدها راحة 5 ثواني.
– التمرين 6:
لمدة 30 ثانية ، بعدها راحة 5 ثواني.
خدي راحة لمدة 30 ثانية واعملي مجموعة تانية من نفس التمارين ، كل تمرين 30 ثانية كمان.
بعد ما تخلصي اعملي تمدد للعضلات ، عشان تعملي لها استرخاء واستشفاء بعد التمارين.
التمارين بالفيديو:
طريقة عمل مشروب لتكبير الصدر في اسبوعين بس
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