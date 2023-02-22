6 تمارين لتكبير ورفع وشد الصدر في 3 اسابيع بس

لو عايزة تمارين سهلة تعمليها في البيت لتكبير الصدر ، يبقى موضوعنا النهاردة عشانك ، هنشارك معاكم بالفيديو تمارين لتكبير الصدر تقدري تعمليها بنفسك في البيت بكل سهولة ومن غير اي ادوات رياضية ، والتمارين مش بس هتساعد على تكبير الصدر ولكن كمان هترفعه وتشده وتخلي شكله متناسق ، وهتلاحظي النتايج في خلال 3 اسابيع بس.

تمارين لتكبير الصدر:

اول حاجة قبل ما تبدأي التمارين قيسي حجم الصدر ، عشان تعرفي تأثير التمارين ، والفرق قبل وبعد في الحجم.

– التمرين 1:

هتعمليه لمدة 30 ثانية للناحيتين 15 ثانية لكل ناحية ، وتاخدي راحة 5 ثواني قبل ما تبدأي التمرين اللي بعده.

– التمرين 2:

هتعمليه لمدة 30 ثانية ، وخدي راحة 5 ثواني قبل التمرين اللي بعده.

– التمرين 3:

اعمليه لمدة 30 ثانية ، وبعدها راحة 5 ثواني.

– التمرين 4:

لمدة 30 ثانية ، وبعدها راحة 5 ثواني.

– التمرين 5:

لمدة 30 ثانية ، وبعدها راحة 5 ثواني.

– التمرين 6:

لمدة 30 ثانية ، بعدها راحة 5 ثواني.

خدي راحة لمدة 30 ثانية واعملي مجموعة تانية من نفس التمارين ، كل تمرين 30 ثانية كمان.

بعد ما تخلصي اعملي تمدد للعضلات ، عشان تعملي لها استرخاء واستشفاء بعد التمارين.

التمارين بالفيديو:

طريقة عمل مشروب لتكبير الصدر في اسبوعين بس