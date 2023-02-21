7 عادات قوية هتحافظ على شبابك لفترة اطول

ازاي تقدري تحافظي على شبابك لفترة اطول وتتقدمي في العمر ببطء؟ العادات اليومية واسلوب حياتك هيساعدك على ابطاء عملية الشيخوخة ويخليكي تظهري بمظهر شبابي في اي عمر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكي 7 عادات صحية هتحافظ على شبابك لفترة طويلة.

عادات صحية هتحافظ على شبابك:

لازم تحطي في اعتبارك بعض العادات البسيطة اللي بتعمليها كل يوم وتبدأي تنفذيها في روتين حياتك فورا لو عايزة توصلي لنتايج سريعة.

1- الحفاظ على ضغط الدم:

حسب المعهد الوطني للصحة ، ان من اول القواعد والاكترها اهمية للسيطرة على الشيخوخة وابطاءها ، هي انك تحافظي على ضغط دمك في المعدل الطبيعي ، ازاي تعملي ده؟ بكل بساطة اول حاجة حاولي تمشي على اسلوب حياة صحي لانه يعتبر درع قوي ضد ارتفاع ضغط الدم وبيمنع الاثار الضارة لارتفاع ضغط الدم على الشيخوخة بشكل عام.

وعشان تحافظي على ضغط الدم ، قللي نسبة الكوليسترول, حافظي على وزن صحي, ممارسة الرياضة بانتظام.

2- حافظي على عقلك نشيط:

التعلم المستمر والحفاظ على عقل نشيط باستمرار هيساعد في الحفاظ على شبابك ، لان الدماغ الحادة اللي دايما في حالة نشاط وابداع بتقوي التطور الشخصي, وبتحافظ على صحة الدماغ وشبابه ، بالاضافة ان الدماغ النشيطة ضرورية لابطاء عملية التقدم في العمر.

ايه اللي المفروض تعمليه؟ اول حاجة ماتتوقفيش عن التعلم ، اقري, اسمعي فيديوهات باستمرار وغذي معلوماتك. ، استخدمي الالعاب والتطبيقات اللي بتساعد على تنشيط الدماغ بشكل صحي ، العبيها دايما هتعتبر ممارسة ممتازة للصحة العقلية.

افضل طريقة لمكافحة شيخوخة الدماغ هو الحفاظ على دماغ سليمة ، وتقدري تعملي ده عن طريق الحفاظ على عقلك حاد دايما بأنك تتعلمي حاجة جديدة كل يوم.

3- ابعدي عن الاكل بره البيت:

لما الموضوع يتعلق بابطاء عملية الشيخوخة ، هل تعرفي ان الافضل انك تعملي الاكل بنفسك في البيت بدل الاكل بره؟ الحقيقة ان الابحاث اثبتت ان الشخص اللي بيعمل اكله بنفسه في البيت 5 مرات في الاسبوع ، ممكن انه يعيش اطول ب 10 سنين من الاشخاص اللي بيختاروا اكل الوجبات السريعة بره البيت.

والسبب في ده بيرجع ان معظم الاطعمة الجاهزة بيكون عليها اضافات غير صحية كتير غير اللي بنعملها في البيت ، بالاضافة ان عمل الاكل في البيت مش بس هيفيد صحتك لكن كمان هيوفرلك في ميزانيتك.

4- المشي السريع:

لابطاء عملية الشيخوخة بننصحك بالمشي السريع ، لما الموضوع يتعلق بتحدي عملية الشيخوخة ، كل واحدة بتبقى عارفة ان جسمها مش بيشتغل بنفس النشاط مقارنة بالوقت اللي كانت فيه اصغر ، ولكن مع ذلك لو عايزة هتحافظي على مظهرك وتبقي حاسه دايما بالشباب ، المشي السريع هيحققلك المهمة دي.

ومع ذلك الحيلة هنا في مكافحة الشيخوخة هي سرعة المشي ، سرعة المشي البطيئة ممكن تحافظ على لياقتك ، ولكن لو فاكرة ان مجرد تحريك جسمك هيقوم بالمهمة او جيد بما فيه الكفاية ، بنقولك ان ده مش صحيح ، المشي السريع هو اللي هيحافظ على ابطاء عملية الشيخوخة.

والمشي السريع مش بس هيبطء عملية الشيخوخة ، لكن كمان هيساعد في منع كتير من المشاكل الصحية بشكل عام ، وهيساعد في تطويل عمرك في كل خطوة بتمشيها.

بالاضافة ، انه مع التقدم في العمر ، المفاصل بيحصلها الم مع كل خطوة ، فلو انتي اهتميتي بجسمك في مرحلة مبكرة ، فرصك في ابطاء عملية الشيخوخة هتبقى اعلى.

ولو محتاجة مساعدة في الخروج للتمشية وتعرفي عدد خطواتك ونشاطك اليومي ، ممكن تستخدمي تطبيق Sweatcoin ، التطبيق بيحسبلك عدد خطواتك ونشاطك بره البيت ، بالاضافة كمان انه بيخليكي تكسبي فلوس مع كل خطوة ، وتجيبي بيها منتجات صحية من على التطبيق.

5- استخدمي واقي الشمس بانتظام ، حتى في الايام اللي مافيهاش شمس وفيها غيوم:

كتير اتكلمنا عن اهمية واقي الشمس والترطيب لتحدي عملية الشيخوخة ، ولكن مع ذلك في حاجات لازم تعرفيها لما الموضوع يتعلق بابطاء عملية الشيخوخة ، وهي المكونات في المنتجات اللي بتستخدميها ، اختاري المكونات النشطة اللي بتساعد على ابطاء علامات الشيخوخة.

المكونات النشطة في مستحضرات التجميل لابطاء عملية الشيخوخة:

– حمض الهيالورونيك: بيحسن من قدرة الجلد في الحفاظ على الرطوبة وكمية الماية المحتفظ بيها في الجلد.

– الزيوت الطبيعية: هتساعد على اعادة اشراقة البشرة بسرعة وتوحيد لون بشرتك.

– فيتامين سي: بيساعد على تجديد البشرة وازالة علامات التلف منها.

– حمض الجليكوليك: هو عنصر تقشير قوي ولكنه معتدل في نفس الوقت وبيساعد على تقشير البشرة والحفاظ عليها صحية.

6- حافظي على رطوبة جسمك:

شرب الماية امر لابد منه لتحدي عملية الشيخوخة ، ولكن احنا مش بنتكلم على كوبايتين ماية في اليوم ، احنا بنتكلم عن لتر ونص كل يوم.

شرب الماية هيساعدك على علاج الصداع, سوء الهضم, علاج الهالات السودا حوالين العين, التخلص من بقع البشرة, الحفاظ على شباب البشرة.

وده معناه ان الحفاظ على رطوبتك امر ضروري لو عايزة تظهري بسن اصغر ، اتأكدي من وجود الماية جنبك طول اليوم ، كمان راقبي كمية القهوة اللي بتشربيها ، لان القهوة هتعملك احساس بالحرقان والانهيار اسرع من الشاي او الماية وهتسبب لك جفاف وده هيبقى تأثيره سلبي جدا على بشرتك.

7- كلي وجبات خفيفة صحية لتحدي الشيخوخة:

اخر حاجة اكل الوجبات الخفيفة الصحية هتخليكي تظهري بمظهر اصغر ، وهتبطء عملية الشيخوخة.

خلي دايما في متناول ايدك وجبات خفيفة صحية هتساعدك في الحفاظ على طاقة جسمك طول اليوم وهتنظم نسبة السكر في الدم ، وتنظيم نسبة السكر في الدم مش بس هيحسن مظهر بشرتك ، ولكن كمان هيساعدك في الحفاظ على مستويات الهرمونات في جسمك وهيخليكي تحسي بايجابية اكتر.

اتأكدي ان يكون معاكي دايما وجبات خفيفة صحية زي المكسرات, الفواكة ، عشان تاكلي منها كل ما تحسي انك محتاجة تزودي طاقة جسمك خلال اليوم.

لو مشيتي على العادات دي بشرتك هتشكرك وهتحسي بالتأثير الايجابي على جسمك وصحتك بشكل عام ، وهتلاقي كل اللي حواليكي بيسألك عن السر ورا كل الطاقة الشبابية والنشاط اللي عندك.

ازاي تزودي قدرة جسمك على التحمل بشكل طبيعي من خلال الاكل