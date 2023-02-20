ايه هو ال Skin Boosters? وفوايده للبشرة

ال Skin Boosters او معززات البشرة هي عبارة عن جلسات علاجية بالحقن بتساعد على تحسين ملمس البشرة ومرونتها وترطيبها ومظهرها العام ، والعلاج بيشمل حقن حمض الهيالورونيك ، وهما مادة ناعمة شبه الجل بتتحقن تحت الجلد ، وده بيساعد على تحسين مرونة الجلد وثباته واشراقته ، وغالبا معززات الجلد بتتسمى كمان بحقن جودة الجلد لانها بتحسن وتعزز الجودة الشاملة للبشرة وصحتها ، تابعي معانا السطور الجايه واتعرفي على طريقة علاج ال Skin Boosters وفوايده للبشرة.

ايه اللي بيعمله ال Skin Boosters للجلد؟

ال Skin Boosters او معززات البشرة بتساعد على زيادة مستويات الترطيب في البشرة وتحفيز انتاج الكولاجين ، تحسين الخطوط الرفيعة والتجاعيد ، والحفاظ على بشرة صحية واكتر شباب.

وفايدة تانية رئيسية لمعززات البشرة هي انها فعالة بشكل خاص في تحسين الترطيب ، وممكن استخدامها لعلاج مناطق كتير في الجلد ومع انواع البشرة المختلفة ، واكتر المناطق شيوعا هي الوجه, الرقبة, الصدر, الايدين ، وعلى عكس الفيلر ، معززات البشرة بتساعد على تحسين الكولاجين والايلاستين في بشرتك.

هل معززات البشرة نتيجتها فعالة؟

باختصار هي فعالة جدا في علاج الجفاف, الخشونة, الخطوط الرفيعة, تحسين لون البشرة وملمسها ، ومع ذلك للحصول على افضل النتايج ، انك تعلمي جلستين في السنة للصيانة لضمان اقصى قدر من النتايج والترطيب.

طريقة عمل معززات البشرة:

معززات البشرة هي حقن نضارة بتحتوي على مادة ناعمة شبة الجل وهي حمض الهيالورونيك ، والمادة دي بيتم انتاجها بشكل طبيعي في الجلد وفيها كميات كبيرة من الرطوبة ، ولكن مع ذلك انتاج حمض الهيالورونيك بيقل بسبب عوامل كتير منها التقدم في العمر, الاضرار الناتجة عن اشعة الشمس, الوراثة, التدخين, العوامل البيئية ، اللي بتسبب جفاف وخشونة البشرة ، وحقن معززات البشرة الغنية بحمض الهيالورونيك بترجع الرطوبة تاني للبشرة ، وده بيحسن رطوبتها ومرونتها واشراقها ، وبيتم حقن معززات البشرة باستخدام تقنية ال Microdroplet او تقنية الميزوثيرابي بالحقن الصغيرة ، وعملية معززات البشرة بتساعد البشرة انها تصلح نفسها وده بيأدي لانتاج الكولاجين وتحسين مرونة الجلد.

فوايد ال Skin Boosters:

1- تحسين ملمس ولون البشرة.

2- تقليل الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

3- لون بشرة اكتر صحة.

4- ترطيب البشرة.

5- تحسين نسيج البشرة وشده.

6- تحسين مرونة الجلد.

7- تقليل البقع الجافة.

8- زيادة انتاج الكولاجين.

9- بيساعد البشرة على الاصلاح الذاتي.

10- تحسين المظهر العام للبشرة ، والحصول على بشرة خالية من الشوائب والبقع.

الفرق بين معززات البشرة والفيلر:

الفرق الرئيسي بين معززات البشرة والفيلر هو درجة شد البشرة وطول المدة ، معززات البشرة بتضيف الترطيب والتوهج واستعادة الايلاستين ، اما الفيلر بتضيف حجم وبتنعم الخطوط لاستعادة شباب البشرة ، العلاجين المكون الرئيسي فيهم هو حمض الهيالورونيك وبيتم حقنها تحت الجلد باستخدام ابرة ، الفيلر ممكن يستمر من 9 – 12 شهر ، لكن معززات البشرة بتدوم لحد 6 شهور وفي انواع حقن نتايجها ممكن تستمر لحد 18 شهر زي هامونيكا ، وبتحتاج بعدها صيانة دورية.

نتيجة ال Skin Boosters:

عشان توصلي للنتايج النهائية المطلوبة من حقن معززات البشرة غالبا البشرة بتحتاج 3 حقن بين كل واحدة شهر ، وغالبا النتيجة بتظهر بعد ايام من الحقنة الاولى او بعد الحقنة التانية ، وده بيعتمد على نوع البشرة, ومدى ضرر البشرة, وعلى الحالة العامة للجلد ، وعشان تحافظي على النتيجة محتاجة حقنة 3 شهور لترميم البشرة.

والعلاج مناسب لاي عمر من فوق ال 18 سنة.

افضل ماركات حقن معززات الجلد:

– بروفيلو.

– فوليت.

– هامونيكا.

نصايح بعد جلسة ال Skin Boosters:

– عدم التعرض لاشعة الشمس وللحرارة الشديدة.

– عدم التعرض لحمامات البخار.

– تجنب التمارين القاسية بعد الجلسة.

– تجنب الانشطة الصعبة لمدة 24 ساعة على الاقل بعدد جلسة العلاج.

– تجنب الضغط على المناطق اللي تم علاجها.

– يفضل النوم على الضهر في اول كام يوم بعد الجلسة.

– تجنب منتجات التجميل والمكياج بعد العلاج.

قبل وبعد علاج ال Skin Boosters:

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