7 طرق طبيعية فعالة باستخدام زيت الزيتون لعلاج قشرة الراس

قشرة الراس بتحصل بسبب جفاف فروة الراس, نمو الخميرة, سوء عادات العناية بالشعر, والحساسية لمنتجات العناية بالشعر ، وهي مشكلة شائعة عن كتير من البنات وبتكون محرجة جدا ، ومن اسهل الطرق للتخلص من قشرة الراس بشكل طبيعي هي باستخدام مكونات مغذية لمعالجة جفاف فروة الراس ومنع نمو البكتيريا ، والزيوت زي زيت جوز الهند, زيت الزيتون, زيت اللوز, الجوجوبا, الارجان ، بيتميزوا بقدرات مغذية جدا اللي ممكن تساعد على تخفيف قشرة فروة الراس ، ومع ذلك ، زيت الزيتون بشكل خاص ، عند استخدامه مع مكونات طبيعية تانية ، ممكن يكون فعال جدا لمحاربة قشرة الراس والحفاظ على فروة راسك نضيفة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك 7 طرق طبيعية لعلاج قشرة الراس باستخدام زيت الزيتون.
فوايد زيت الزيتون للشعر:
زيت الزيتون بيتمتع بخصائص مغذية مذهلة ، واضافته لروتين العناية بالشعر هيغير صحة شعرك تماما ، زيت الزيتون بيحتوي على مضادات الاكسدة ، ولما بيتم وضعه على فروة الراس ، مش بيعالج قشرة الراس بس ، ولكن كمان بيزود من نمو الشعر.
1- بيحارب قشرة الراس:
واحد من الاسباب الرئيسية للقشرة هو قلة الرطوبة في فروة راسك ، وغالبا الاشخاص اللي مش بيستخدموا الزيت او مش بيحصلوا على علاجات مغذية هما اللي بيعانوا من قشرة فروة الراس ، وزيت الزيتون يعتبر افضل مرطب للشعر وفروة الراس ، واضافته لروتين العناية بشعرك هيساعد على ترطيب فروة الراس وهيخفف من قشرة فروة الراس.
2- بيزيل السموم من فروة الراس:
القشرة والاوساخ ومنتجات تصفيف الشعر ممكن تأدي لتراكمات فروة الراس ، وده بيعطل نمو الشعر وبيسبب كمان قشرة الراس ، وازالة السموم من فروة الراس امر ضروري جدا لازالة التراكمات والحفاظ على فروة الراس صحية ، زيت الزيتون بيحتوي على خصائص مضادة للاكسدة والبكتيريا ، وتدليكه في فروة الراس بيدوب الاوساخ وتراكم المنتجات ، وبمجرد ما تدوبي الاوساخ المتراكمة ، هيتم غسلها بسهولة بالشامبو.
3- بيحمي الشعر من التلف:
الخصائص المغذية لزيت الزيتون بتحمي الشعر من التلف ، زيت الزيتون بيغذي الشعر من الجذور للاطراف وبيعمل درع واقي لمنع التلف الخارجي ، والاستخدام المنتظم لزيت الزيتون هيساعد على منع تقصف اطراف الشعر.
4- بيساعد على تنعيم الشعر والتخلص من الهيشان:
زيت الزيتون عنده قدرة على التغلغل بعمق في الياف الشعر ، وده هيضمن تغذية شعرك من الداخل ، فلو انتي عايزة شعر ناعم خالي من الهيشان ، استخدمي زيت الزيتون.
طرق طبيعية لعلاج قشرة الراس بزيت الزيتون:
1- زيت الزيتون وزيت اللوز:
الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في زيت اللوز بتساعد على تهدئة فروة الرارس المتهيجة الناتجة عن قشرة الراس ، واستخدامه مع زيت الزيتون هيساعد على تليين القشر واذابة الاوساخ والشوائب الموجودة في فروة الراس للحفاظ عليها نضيفة وصحية.
في طبق اخلطي 1 معلقة كبيرة من زيت اللوز مع معلقة كبيرة من زيت الزيتون ، ودلكي فروة الراس بالخليط باستخدام اطراف صوابعك وعدين وزعيه على طول شعرك ، دلكي الزيت لمدة 15 دقيقة وبعدين سيبيه على الشعر لمدة 30 دقيقة كمان ، وبعدها اغسليه بشامبو خفيف وماية فاترة.
2- الزبادي وزيت الزيتون:
الزبادي بيحتوي على حمض اللاكتيك اللي ليه خصائص تقشير خفيفة ، ووضعه على فروة الراس بيساعد على تفكيك قشرة الراس والشوائب ، واضافة زيت الزيتون هيأدي لترطيب فروة راسك.
خدي كميات متساوية من الزبادي وزيت الزيتون واخلطيهم مع بعض ، وزعي الخليط على فروة الراس ودلكيه لمدة دقايق ، وبعدين وزعي على باقي الشعر كله ، سيبيه على شعرك لمدة ساعة على الاقل ، وبعدها اغسليه بشامبو خفيف.
3- عصير الليمون وزيت الزيتون:
مضادات الاكسدة وحمض الستريك الموجودين في الليمون فعالين في علاج قشرة الراس ، والاحماض الطبيعية الموجودة في الليمون بتساعد على موازنة مستويات الاس الهيدروجيني لفروة الراس والحفاظ عليها صحية ، ولما بيتم مزجه بزيت الزيتون هيبقى علاج فعال لقشرة فروة الراس.
اخلطي 2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون مع 1 معلقة صغيرة من عصير الليمون ، امزجيهم كويس مع بعض ودلكي فروة الراس والشعر كله لحد الاطراف بالخليط لمدة 15 دقيقة وسيبيه على الشعر لمدة 30 دقيقة كمان ، وبعدها اغسلي شعرك بشامبو خفيف.
4- زيت شجرة الشاي وزيت الزيتون:
زيت شجرة الشاي يعتبر من افضل المكونات لمحارية البكتيريا والالتهابات ، وبيستخدم في كتير من منتجات العناية بالبشرة والشعر بسبب خصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا ، اللي بتساعد على تهدئة تهيج فروة الراس والتخلص من قشرة الراس.
اخلطي 2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون مع 8 – 10 نقط من زيت شجرة الشاي ، امزجيهم كويس ، دلكي فروة الراس والشعر كله لحد الاطراف بالخليط لمدة 10 – 15 دقيقة وسيبيه لمدة 30 دقيقة كمان او ممكن تسيبيه طول الليل ، بعدها اغسليه بشامبو خفيف وماية فاترة.
5- الحلبة وزيت الزيتون:
بذور الحلبة بتساعد على علاج الحالات اللي بتأدي لجفاف وتهيج الجلد ، بما فيهم قشرة الراس ، وخلط الحلبة مع زيت الزيتون هتساعد على ازالة القشرة والسموم من فروة الراس والحفاظ عليها صحية.
انقعي بذور الحلبة في الماية طول الليل ، الصبح اطحنيها لحد ما تبقى عجينة ناعمة ، وضيفي لها 2 – 3 معالق صغيرة من زيت الزيتون واخلطيهم كويس لحد ما تتكون عجينة ناعمة ، وزعي العجينة على فروة الراس والشعر وسيبيها لمدة 30 – 40 دقيقة ، بعدها اغسليها بشامبو خفيف ، كرري الوصفة من مرة لمرتين في الاسبوع للحصول على افضل النتايج.
6- الصبار وزيت الزيتون:
الصبار مكون ممتاز جدا للحفاظ على صحة البشرة والشعر ، تطبيق عصير الصبار على فروة الراس هيساعد على تهدئة التهاب فروة الراس وازالة القشرة ، والجمع بينه وبين زيت الزيتون هيساعد على تنضيف فروة الراس والتخلص من القشرة.
اخلطي كميات متساوية من جل الصبار وزيت الزيتون ، اخلطيهم مع بعض كويس للحصول على عجينة سائلة وسميكة ، وزعي الخليط على فروة راسك ودلكيه بأطراف صوابعك لمدة دقايق ، سيبيه لمدة 30 – 40 دقيقة وبعدها اغسليه بشامبو خفيف.
7- زيت النيم وزيت الزيتون:
زيت النيم بيحتوي على خصائص مضادة للفطريات ، واستخدامه على فروة الراس هيساعد على منع الالتهابات ومشاكل فروة الراس الشائعة زي قشرة الراس ، واضافة زيت الزيتون بيضمن امتصاص افضل لزيت النيم.
اخلطي 2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون مع 1 معلقة صغيرة من زيت النيم ، وممكن تسخني الخليط شوية قبل استخدامه ، وزعي الخليط على فروة راسك ودلكيه لمدة دقايق ، سيبيه لمدة ساعة وبعدها اغسليه ، كرري الوصفة 2 – 3 مرات في الاسبوع للحصول على افضل النتايج.
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