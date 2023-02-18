9 غلطات مكياج ممكن تدمر مظهرك

في وسط كل اتجاهات المكياج اللي بنحاول نجربها عشان نظهر بأحلى لوك ، من وصلات الرموش, علاجات الحواجب, رسومات الايلاينر, روج بألوان عصرية ، مع ذلك ، اثناء محاولاتنا دي ممكن نقع في غلطات تغير في شكلنا للأسوأ ، عشان كده قررنا النهاردة نشارك معاكم غلطات مكياج ممكن تدمر مظهرك حسب خبراء المكياج والمتخصصين عشان تتجنبيهم.

غلطات مكياج:

1- حواجب رفيعة اوي:

في بعض البنات عندهم حواجب ممتلئة وكثيفة بشكل طبيعي ، اما بالنسبة للبنات اللي حواجبهم بتكون خفيفة ورفيعة ، خبراء المكياج بينصحوا انهم ترسميهم بقلم الحواجب عشان تديهم شكلهم ممتليء وكثيف ، لان غالبا بيتم الربط بين الحواجب الرفيعة والشيخوخة ، وبالتالي ده هيديكي سن اكبر من سنك الطبيعي ، في حين ان الحواجب السميكة مرتبطة اكتر بالشباب.

2- كحل سميك:

خبراء المكياج بينصحوا كمان بتجنب الكحل الكثيف ، خصوصا تحت رموشك السفلية ، لان الكحل السميك ممكن يظهر الهالات السودا وتجاعيد حوالين العين بشكل اكبر ، اما رسمة الكحل الصح ، هتدي تأثير ان المنطقة اللي حوالين العين مشدودة ، وبينصح باستخدام الكحل على طول الرموش العلوية بس وفي زوايا العين ، ولو دمجتي خط الكحل او سيحتيه شوية بشكل بسيط هيديكي مظهر ناعم اكتر.

3- الروج المات:

الروج المات ممكن يكون تريندي جدا الفترة دي ، ولكن الحقيقة ان الشفايف اللي بتكون مات تماما من غير اي لمعة ممكن يبينك اكبر من سنك الطبيعي.

4- المبالغة في البلاشر:

دايما المظهر الطبيعي بيدي تأثير شبابي اكتر ، وللسبب ده مهم عدم المبالغة في المكياج باختيار لون يكون فاقع اوي او جليتر ، والبلاشر الكريمي يعتبر اسهل طريقة للحصول على مظهر طبيعي.

5- شعر مفرود:

حسب خبراء ومصففين الشعر ، الشعر المفرود والنهايات الحادة ممكن تأدي لترهل ملامح الوش ، بعكس الطبقات, وال Volume الناعم, والحركة في الشعر هتساعد على تحديد وشك وتنعيم الخطوط القاسية.

6- درجات شعر غامقة وباردة:

درجات الشعر الباردة هتبينك اكبر من سنك ، عشان كده مصففين الشعر بينصحوا بأختيار درجات شعر دافية ، خصوصا للخصلات اللي حوالين الوش ، ده هيظهر بشرتك افتح ومشرقة اكتر.

7- وصلات رموش بمظهر مش طبيعي:

وصلات الرموش واحدة من اتجاهات المكياج الموضة جدا ، ولكن لما تيجي تعمليها اختاري شكل الرموش الطبيعي ، واتجنبي الرموش الطويلة والسميكة اللي شبه عيون العروسة اللعبة لانها مابقتش موضة ، والمتخصصة كمان هتساعدك تختاري الرموش المناسبة لشكل وشك وعينيكي اكتر.

8- الروج الغامق اوي:

اتجنبي الروج بالالوان الغامقة اوي ، لانها هتجذب الانتباه للتجاعيد حوالين منطقة الفم وعيوب الاسنان وخط الفك والبثور ، من ناحية تانية الروج الوردي او الطبيعي المحايد هيديكي مظهر شبابي وهيفتح وشك.

9- درجات كريم اساس دافية اوي او باردة اوي:

لما تيجي تختاري درجة كريم الاساس ، خبراء المكياج بينصحوا انك تشوفي لون الاورة بتاعتك في معصم ايدك ، لو لونها ازرقكده يبقى الاندرتون بتاعك بارد ، اما لو لونها اخضر يبقى الاندرتون بتاعك دافي وفي الحالة دي اختاري الوان مكياج بدرجات دافية.

وفي طريقة تانية عشان تحددي لون الاندرتون بتاعك ، وهو انك تشوفي الاكسسوارات الدهبي ولا الفضي بتكون احلى عليكي ، لو الفضي ده معناه ان الاندرتون بتاعك بارد ، اما لو دهبي يبقى الاندرتون بتاعك دافي ، اما لو الدهبي والفضي مناسبين ليكي بشكل متساوي ، كده يبقى الاندرتون بتاعك محايد ، معظم ماركات المكياج بيكون مكتوب عليها بالحروف مناسبة لاي لون اندرتون ، عشان كده انتبهي لما تيجي تشتري ، لو لقيتي حرف W” (Worm)” دافي ، C” (Cold)” بارد ، N” (Neutral)” محايد.

عجلة الوان المكياج: هتساعدك تختاري الوان المكياج المناسبة مع بعض