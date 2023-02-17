فوايد العسل للشعر اكتر مما تتخيلي ، من منع التقصف, التقليل من تساقط الشعر, تحسين صحة فروة الراس, واضافة لمعان لشعرك ، وبصرف النظر عن الخصائص المرطبة الطبيعية الموجودة في العسل ، العسل بيساعد كمان على زيادة نمو الشعر ، استخدام علاج للشعر بالعسل مرة واحدة في الاسبوع ليه مفعول السحر على شعرك ، والافضل كمان تجمعي العسل مع مكونات تانية مغذية لزيادة فعاليته ، تابعي معانا السطور الجاية واتعرفي على فوايد العسل لنمو الشعر ، وازاي تستخدميه في الوصفات الطبيعية.
فوايد العسل لنمو الشعر:
1- بيقلل التكسر:
التكسر يعتبر من اكتر المشاكل الشائعة اللي بيتعرض لها الشعر ، وواحدة من فوايد العسل انه بيقلل من التكسر ، العسل يعتبر مرطب طبيعي بيساعد على الاحتفاظ بالرطوبة في الشعر ، وبالتالي الحفاظ عليه ناعم ومترطب ، وده بدوره هيخلي خصلات الشعر قوية وبالتالي هيقلل من التقصف والتكسر ، واللي بيكون غالبا سبب في ابطاء نمو الشعر.
2- بيمنع الضرر:
العوامل البيئية زي الحرارة والتلوث وكمان العادات الغلط زي الافراط في غسيل الشعر وفرك الشعر بقوة هي من اسباب تلف الشعر ، عشان كده الافضل انك تدخلي العلاجات الطبيعية في روتين العناية بشعرك زي العسل اللي هيساعدك على تقوية الشعر ومنع التلف.
3- بيقوي الشعر:
الشعر الضعيف بيكون معرض اكتر للتقصف ، وده هيأدي لتلف شعرك بشكل كبير ، وتدليك الشعر مرة واحدة في الاسبوع هيأدي لتقوية بصيلات الشعر ، وتقليل تساقط الشعر.
4- هيمنع التهابات فروة الراس:
العسل بيحتوي على خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا مش بس بتمنع التهابات فروة الراس ، ولكن كمان بتهدي مشاكل الشعر زي قشرة الراس ، وده بدوره بيسمح لنمو الشعر بشكل سريع وصحي.
وصفات طبيعية للشعر بالعسل:
1- ماسك العسل والموز:
الخطوة 1: اهرسي حبتين موز وضيفي لهم ½ كوباية عسل و ¼ كوباية من زيت الزيتون.
الخطوة 2: اخلطيهم مع بعض كويس لحد ما الخليط يبقى ناعم وكريمي.
الخطوة 3: وزعي الخليط على شعرك وفروة راسك بالتساوي.
الخطوة 4: سيبي الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة.
الخطوة 5: غطي شعرك بقبعة استحمام او كيس بلاستيك.
الخطوة 6: اغسلي شعرك بشامبو خفيف وماية فاترة.
الخطوة 7: هاتي مشط خشب اسنانة واسعة وسرحي شعرك عشان تتخلصي من اي قطع موز ممكن تكون لسه موجودة في الشعر.
الخطوة 8: اشطفي شعرك مرة كمان بماية باردة لحبس الرطوبة.
الفوايد: الموز غني بالبروتينات, البيوتين, الزيوت الطبيعية, الفيتامينات, المغنيسيوم ، اللي بتساعد على منع التقصف وانقسام الاطراف, وتقوية الشعر, وتكثيف الشعر وتنعيمه ، والعناصر الغذائية الموجودة في الموز بتساعد على نمو الشعر بشكل صحي ، ولما بيتم خلطه بالعسل ، هيبقى ماسك مثالي لشعرك هيرطبه ويحافظ على رطوبته وده بدوره هيقلل التكسر.
2- ماسك العسل والبيض:
الخطوة 1: اضربي بيضتين وضيفي لهم ½ كوباية عسل.
الخطوة 2: اخلطيهم مع بعض كويس لحد ما يبقى عندك خليط ناعم.
الخطوة 3: وزعي الخليط على الشعر كله من الجذور للاطراف.
الخطوة 4: غطي شعرك بكيس بلاستيك وسيبيه لمدة 20 دقيقة على الاقل.
الخطوة 5: اغسلي الشعر بالماية الباردة وشامبو خفيف.
الفوايد: خليط العسل مع البيض بيحتوي على العناصر الغذائية اللي بيحتاجها شعرك للنمو الصحي ، والبيض بيساعد على عكس تساقط الشعر ، وبينضف فروة الراس من الزيوت الزيادة وبيقوي الشعر وبيعزز نموه ، العسل عنده القدرة على تعزيز نمو الخلايا اللي بتشكل بصيلات الشعر والقنوات المهمة لنمو الشعر ، وتدليك الشعر بالبيض والعسل مرة او مرتين في الاسبوع هيأدي لنتايج ملحوظة.
3- ماسك العسل والزبادي:
الخطوة 1: اخلطي كوباية زبادي مع ½ كوباية عسل.
الخطوة 2: امزجي الخليط كويس لحد ما يبقى قوامه ناعم.
الخطوة 3: وزعي الخليط على الشعر من الجذور للاطراف.
الخطوة 4: غطي الشعر بكيس بلاستيك.
الخطوة 5: سيبي الماسك على الشعر لمدة 15 دقيقة.
الخطوة 6: اغسلي شعرك بماية فاترة وشامبو خفيف.
الفوايد: ماسك الزبادي والعسل بيساعد على من تساقط الشعر ، الزبادي بتحافظ على فروة الراس صحية وبتعزز نموه ، كمان الخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة في الزبادي بتساعد على منع قشرة الراس ، وكمان تعتبر مرطب طبيعي للشعر ، الماسك بيساعد كمان على زيادة لمعان الشعر وعلاج الجفاف والبهتان.
4- ماسك العسل وجل الصبار:
الخطوة 1: اخلطي 1 معلقة كبيرة من العسل مع 2 معلقة كبيرة من جل الصبار والزبادي و 1 معلقة كبيرة من زيت الزيتون.
الخطوة 2: اخلطي كويس لحد ما تحصلي على خليط متجانس.
الخطوة 3: وزعي الخليط بالتساوي على الشعر من الجذور للاطراف.
الخطوة 4: سيبي الماسك على الشعر من 15 – 20 دقيقة.
الخطوة 5: اغسلي الشعر بماية فاترة وشامبو خفيف.
الفوايد: الماسك بيساعد على اصلاح خلايا الجلد الميتة على فروة الراس وتعزيز نمو الشعر بشكل صحي ، والانزيمات الموجودة في الصبار هتساعد على تحسين نسيج شعرك ، واستخدام ماسك العسل والصبار مرة واحدة في الاسبوع هيساعدك على التخلص من قشرة الراس وهيهديها وهيساعد على توازن مستوى درجة الحموضة في جلد فروة راسك ، العسل غني بمضادات الاكسدة اللي بتساعد على ترطيب الشعر ومنع تقصفه وتلفه ، وبيساعد على تغذية فروة الراس من اعماقها لتحفيز نمو الشعر.
5- ماسك العسل وزيت جوز الهند:
الخطوة 1: اخلطي ½ كوباية من زيت جوز الهند مع ½ كوباية من العسل.
الخطوة 2: دلكي الخليط على شعرك وفروة راسك ، لفي شعرك بفوطة سخنة وسيبيه لمدة 15 دقيقة.
الخطوة 3: اغسلي شعرك بماية فاترة وشامبو خفيف.
الفوايد: زيت جوز الهند عنده قدرة على اختراق جذع الشعر وتغذيته ، والتغذية العميقة دي بتأدي لتقوية جذع الشعرة وزيادة محتوى البروتين والقدرة الاضافية على محاربة الضرر الناتج عن الاشعة فوق البنفسجية ، ولما بيتم خلطه بالعسل الخليط بيساعد على نمو خصلات الشعر بشكل اقوى.
6- ماسك العسل وخل التفاح:
الخطوة 1: امزجي العسل وخل التفاح لعمل خليط ناعم.
الخطوة 2: وزعي الخليط على الشعر وفروة الراس لمدة دقايق.
الخطوة 3: سيبيه على شعرك لمدة 15 – 20 دقيقة.
الخطوة 4: اغسلي الشعر بماية فاترة وشامبو خفيف.
الفوايد: الماسك ده يعتبر منظف لفروة الراس ، خليط العسل مع خل التفاح ممكن انه يساعد في التخلص من تراكمات فروة الراس لتحفيز نمو الشعر بشكل صحي ، بالاضافة انه بيمنع تقصف اطراف الشعر, تساقط الشعر, الصلع, قشرة الراس, حشرات الشعر, وحب الشباب في فروة الراس ، وده بيخليه علاج ممتاز للحفاظ على فروة راس صحية لتسريع نمو الشعر.
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