وصفات طبيعية لتبييض الاسنان في دقيقتين

الاسنان مع الوقت ممكن يحصلها اصفرار, بقع, او تغيير في اللون ، بسبب انواع اكلات او مشروبات معينة زي القهوة والشاي, التدخين ، وايا كان السبب ، فكل فترة بنكون محتاجين نعمل تبييض لاسنانا ، وتبييض الاسنان في مراكز الاسنان او عند المتخصصين ممكن يكون مكلف ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم وصفات طبيعية لتبييض الاسنان بشكل فوري وسريع ، تقدري تعمليها بنفسك في البيت بمكونات طبيعية.
وصفات طبيعية لتبييض الاسنان:
1- الطريقة 1:
المكونات:
– 1 معلقة صغيرة جنزبيل طازة مبشور.
– 1 معلقة صغيرة ملح.
– عصير ½ ليمونة.
– ¼ معلقة صغيرة من معجون الاسنان.
طريقة التحضير والاستخدام:
– في بوله صغيرة ، اخلطي الجنزبيل المبشور, الملح, عصير الليمون, معجون الاسنان ، وقلبيهم مع بعض كويس.
– خدي من الخليط على فرشة الاسنان ، وافركي بيه اسنانك لمدة دقيقتين ، وبعدها اغسلي الاسنان بالماية.
– ممكن تكرري الوصفة حسب الاحتياج.
2- الطريقة 2:
المكونات:
– 1 فص ثوم.
– 1 معلقة صغيرة عصير طماطم او طماطم مبشورة.
– 1 معلقة صغيرة عصير ليمون.
– 1 معلقة صغيرة ملح.
– ½ معلقة صغيرة كربوناتو (صودا الخبز).
– 1 معلقة صغيرة من معجون الاسنان.
طريقة التحضير والاستخدام:
– في بولة صغيرة ، ابشري فص الثوم ، ضيفي عليها عصير الطماطم, عصير الليمون,الملح, الكربوناتو, معجون الاسنان.
– اخلطي المكونات مع بعض كويس ، لحد ما يبقى الخليط ناعم وكريمي.
– خدي من الخليط على فرشة الاسنان ، وافركي بيه اسنانك لمدة دقيقتين.
3- الطريقة 3:
المكونات:
– 1 معلقة صغيرة من معجون الاسنان.
– 1 معلقة صغيرة كربوناتو.
– 1 معلقة صغيرة من جل الصبار.
طريقة التحضير والاستخدام:
– في بولة صغيرة اخلطي المكونات كلها مع بعض كويس.
– خدي من الخليط على فرشة الاسنان ، وافركي اسنانك لمدة 3 دقايق.
4- الطريقة 4:
المكونات:
– 2 معلقة صغيرة عصير جزر.
– 2 معلقة صغيرة عصير ليمون.
– ½ معلقة صغيرة ملح.
– 1 معلقة صغيرة من معجون الاسنان.
طريقة التحضير والاستخدام:
– في بولة صغيرة ابشري الجزر ، وعلى مصفى صغيرة اضغطي على الجزر بالمعلقة واستخرجي العصير بتاعه.
– ضيفي له عصير الليمون, الملح, معجون الاسنان ، وقلبي المكونات كلها مع بعض كويس.
– خدي من الخليط على فرشة الاسنان ، افركي اسنانك لمدة 2 – 3 دقايق.
ازاي تستخدمي خيط تنضيف الاسنان بشكل صح
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفات طبيعية لتبييض الاسنان في دقيقتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.