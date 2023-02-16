وصفات طبيعية لتبييض الاسنان في دقيقتين

الاسنان مع الوقت ممكن يحصلها اصفرار, بقع, او تغيير في اللون ، بسبب انواع اكلات او مشروبات معينة زي القهوة والشاي, التدخين ، وايا كان السبب ، فكل فترة بنكون محتاجين نعمل تبييض لاسنانا ، وتبييض الاسنان في مراكز الاسنان او عند المتخصصين ممكن يكون مكلف ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم وصفات طبيعية لتبييض الاسنان بشكل فوري وسريع ، تقدري تعمليها بنفسك في البيت بمكونات طبيعية.

وصفات طبيعية لتبييض الاسنان:

1- الطريقة 1:

المكونات:

– 1 معلقة صغيرة جنزبيل طازة مبشور.

– 1 معلقة صغيرة ملح.

– عصير ½ ليمونة.

– ¼ معلقة صغيرة من معجون الاسنان.

طريقة التحضير والاستخدام:

– في بوله صغيرة ، اخلطي الجنزبيل المبشور, الملح, عصير الليمون, معجون الاسنان ، وقلبيهم مع بعض كويس.

– خدي من الخليط على فرشة الاسنان ، وافركي بيه اسنانك لمدة دقيقتين ، وبعدها اغسلي الاسنان بالماية.

– ممكن تكرري الوصفة حسب الاحتياج.

2- الطريقة 2:

المكونات:

– 1 فص ثوم.

– 1 معلقة صغيرة عصير طماطم او طماطم مبشورة.

– 1 معلقة صغيرة عصير ليمون.

– 1 معلقة صغيرة ملح.

– ½ معلقة صغيرة كربوناتو (صودا الخبز).

– 1 معلقة صغيرة من معجون الاسنان.

طريقة التحضير والاستخدام:

– في بولة صغيرة ، ابشري فص الثوم ، ضيفي عليها عصير الطماطم, عصير الليمون,الملح, الكربوناتو, معجون الاسنان.

– اخلطي المكونات مع بعض كويس ، لحد ما يبقى الخليط ناعم وكريمي.

– خدي من الخليط على فرشة الاسنان ، وافركي بيه اسنانك لمدة دقيقتين.

3- الطريقة 3:

المكونات:

– 1 معلقة صغيرة من معجون الاسنان.

– 1 معلقة صغيرة كربوناتو.

– 1 معلقة صغيرة من جل الصبار.

طريقة التحضير والاستخدام:

– في بولة صغيرة اخلطي المكونات كلها مع بعض كويس.

– خدي من الخليط على فرشة الاسنان ، وافركي اسنانك لمدة 3 دقايق.

4- الطريقة 4:

المكونات:

– 2 معلقة صغيرة عصير جزر.

– 2 معلقة صغيرة عصير ليمون.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

– 1 معلقة صغيرة من معجون الاسنان.

طريقة التحضير والاستخدام:

– في بولة صغيرة ابشري الجزر ، وعلى مصفى صغيرة اضغطي على الجزر بالمعلقة واستخرجي العصير بتاعه.

– ضيفي له عصير الليمون, الملح, معجون الاسنان ، وقلبي المكونات كلها مع بعض كويس.

– خدي من الخليط على فرشة الاسنان ، افركي اسنانك لمدة 2 – 3 دقايق.

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