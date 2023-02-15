4 مكونات المفروض تدخليها في روتين العناية ببشرتك في الشتا للحصول على بشرة ناعمة ونضرة

الانخفاض في درجات الحرارة ومستويات الرطوبة خلال فصل الشتا بتسبب جفاف وبهتان البشرة ، وافضل طريقة لمنع المشكلة دي هي استخدام المرطب بشكل منتظم في روتين العناية ببشرتك ، ولكن لو بتستخدمي مرطب ولسه مش راضيه عن مظهر بشرتك ، يبقى جيه الوقت انك تبصي على مكونات المرطب بتاعك.

ادخال المكونات الصح في روتينك هي اسرع طريقة للحصول على بشرة ناعمة ونضرة بشكل ملحوظ ، لان المكونات الصح مش بس هترطب بشرتك ، ولكن كمان هتمنع فقدان الرطوبة وهتحسن وظيفة حاجز البشرة للحفاظ على بشرة صحية طول شهور الشتا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على اهم مكونات تدخليهم في روتين العناية ببشرتك في الشتا للحصول على بشرة رطبة بشكل مكثف طول فصل الشتا.

اهم مكونات تدخليهم في روتين العناية ببشرتك في الشتا:

1- زيت الارجان:

زيت الارجان المغربي والمعروف بأسم الدهب السائل هو عنصر شائع جدا للعناية بالبشرة بيتم استخدامه لعلاج البشرة الجافة والمتقشرة ، لان الزيت ده بيحتوي على تركيبة جزيئية اصغر ، وبالتالي ده بيخليه بيتغلغل في بشرتك بسهولة اكبر لعلاج الجفاف من جوه البشرة ، بالاضافة ان زيت الارجان غني بالاحماض الدهنية وفيتامين E ، قوامه خفيف والجلد بيمتصه بسهولة ومش بيسيب ملمس زيتي على البشرة.

2- الجلسرين:

لو بشرتك بتميل انها تبقى جافة اوي ومتقشرة خلال فصل الشتا ، يبقى لازم تدخلي المنتجات اللي بتحتوي على الجلسرين في روتين العناية ببشرتك ، العناصر المرطبة الموجودة في الجلسرين بتساعد على جذب الرطوبة لبشرتك للحفاظ على صحتها ورطوبتها طول شهور الشتا الجافة ، وعشان تقللي من الجفاف وتمنعي شيخوخة الجلد ، اتأكدي انك تدخلي الجلسرين في روتين جمالك.

3- حمض الهيالورونيك:

حمض الهيالورونيك هو واحد من افضل المكونات للعناية بالبشرة اللي ممكن تدخليها في روتين العناية ببشرتك ، خصوصا في فصل الشتا ، لان المكون ده موجود بشكل طبيعي في الجلد ، فهو مناسب جدا لكل انواع الشرة ، حمض الهيالورونيك بيسحب الماية وبيحتفظ بيها على سطح الجلد للحفاظ على بشرتك ناعمة ونضرة.

4- جل الصبار:

جل الصبار هو واحد من اكتر المكونات المستخدمة للعناية بالبشرة ، واللي تقدري تستخدميه طول السنة ، ولكنه مفيد بشكل خاص في فصل الشتا ، ممكن تستخدمي جل الصبار لتهدئة البشرة المتهيجة والجافة في الشتا.

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