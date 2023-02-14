طرق مختلفة تلبسي بيهم البلانكيت سكارف Blanket Scarf

السكارف من الاكسسوارات الاساسية في موسم الشتا ، ومن انواع السكارف المناسبة جدا للايام البرد هو البلانكيت سكارف Blanket Scarf ، الطريقة التقليدية للبسه هو لفه حوالين الرقبة للتدفئة ، ولكن في طرق تانية تقدري تلفيه بيها للوك انيق ومميز ، والنهاردة هنشوف مع بعض مجموعة طرق للبس البلانكيت سكارف. طرق للبس البلانكيت سكارف: 1- الطريقة 1: The Loop 2- الطريقة 2: The Bandana 3- الطريقة 3: The Body Wrap 4- الطريقة 4: اللفة التقليدية 5- الطريقة 5: The Cape 6- الطريقة 6: The Pull Through 7- الطريقة 7: The off shoulder wrap 8- الطريقة 8: three Point Wrap 9- الطريقة 9: The Hooded Wrap 10- الطريقة 10: لفة البونشو مع حزام 11- الطريقة 11: The Throat Warmer 12- الطريقة 12: لفة بونشو من غير حزام الطرق بالفيديو: طرق رائعة عشان تطلعي بلوك احلى باستخدام السكارف Blanket scarfافكار للف السكارفطرق للبس البلانكيت سكارفطرق للبس السكارفلبس السكارفلف السكارف الكبير

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