وصفة طبيعية للتخلص من تشققات الكعبين وتنعيم وتبييض القدمين باستخدام الكوكاكولا

مشكلة خشونة وتشققات الكعبين ، وغمقان وتصبغات القدمين بشكل عام ، من المشاكل اللي كتير من البنات بيعانوا منها ، وخصوصا في فصل الشتا لان مع انخفاض درجة الحرارة وبرودة الجو ، الجلد بيتعرض للجفاف بشكل اكبر ، وبيكون محتاج لترطيب اكتر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم وصفة طبيعية للتخلص من تشققات الكعبين وتنعيم وتبييض القدمين بشكل فعال من اول استخدام.

وصفة طبيعية للتخلص من تشققات الكعبين:

المكونات:

– صابونة دوف.

– ½ كوباية كوكاكولا.

– 1 معلقة كبيرة نشا.

– 1 معلقة كبيرة بن.

طريقة التحضير:

1- هنبشر نص الصابونة او حوالي 3 معالق كبيرة.

2- في حلة على النار ضيفي الصابون المبشور مع الكوكاكولا وقلبيهم لحد ما الصابون يدوب تماما.

3- ارفعي الخليط من على النار وضيفي له النشا ، وقلبيه بمضرب يدوي سلك عشان ميبقاش في اي تكتلات والخليط يبقى ناعم.

4- بعدها ضيفي البن وقلبيه كويس ، لحد ما يبقى عندك خليط سائل وكريمي.

5- سيبي الخليط على جنب لحد ما يبرد تماما ويتقل شوية.

طريقة الاستخدام:

1- وزعي الخليط على الكعوب والرجل كلها ، مع التدليك في حركات دائرية لمدة دقيقتين.

2- لفي القدمين بكيس نايلون خفيف من اللي بنستخدمه في لف الاكل.

3- البسي شراب فوق الكيس ، وسيبي الخليط على رجلك لمدة ساعتين.

4- بعدها اغسلي رجلك ، ورطبيها بكريم مرطب او بأي نوع زيت.

5- وكخطوة اختيارية لو عايزة تخلي لون الكعوب وردي ، هاتي فازلين ضيفي عليه لون طعام احمر وادهني بيه الكعبين.

6- ممكن تكرري الوصفة دي مرتين في الاسبوع ، او حسب احتياج بشرتك.

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