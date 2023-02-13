وصفة طبيعية للتخلص من تشققات الكعبين وتنعيم وتبييض القدمين باستخدام الكوكاكولا

مشكلة خشونة وتشققات الكعبين ، وغمقان وتصبغات القدمين بشكل عام ، من المشاكل اللي كتير من البنات بيعانوا منها ، وخصوصا في فصل الشتا لان مع انخفاض درجة الحرارة وبرودة الجو ، الجلد بيتعرض للجفاف بشكل اكبر ، وبيكون محتاج لترطيب اكتر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم وصفة طبيعية للتخلص من تشققات الكعبين وتنعيم وتبييض القدمين بشكل فعال من اول استخدام.
وصفة طبيعية للتخلص من تشققات الكعبين:
المكونات:
– صابونة دوف.
– ½ كوباية كوكاكولا.
– 1 معلقة كبيرة نشا.
– 1 معلقة كبيرة بن.
طريقة التحضير:
1- هنبشر نص الصابونة او حوالي 3 معالق كبيرة.
2- في حلة على النار ضيفي الصابون المبشور مع الكوكاكولا وقلبيهم لحد ما الصابون يدوب تماما.
3- ارفعي الخليط من على النار وضيفي له النشا ، وقلبيه بمضرب يدوي سلك عشان ميبقاش في اي تكتلات والخليط يبقى ناعم.
4- بعدها ضيفي البن وقلبيه كويس ، لحد ما يبقى عندك خليط سائل وكريمي.
5- سيبي الخليط على جنب لحد ما يبرد تماما ويتقل شوية.
طريقة الاستخدام:
1- وزعي الخليط على الكعوب والرجل كلها ، مع التدليك في حركات دائرية لمدة دقيقتين.
2- لفي القدمين بكيس نايلون خفيف من اللي بنستخدمه في لف الاكل.
3- البسي شراب فوق الكيس ، وسيبي الخليط على رجلك لمدة ساعتين.
4- بعدها اغسلي رجلك ، ورطبيها بكريم مرطب او بأي نوع زيت.
5- وكخطوة اختيارية لو عايزة تخلي لون الكعوب وردي ، هاتي فازلين ضيفي عليه لون طعام احمر وادهني بيه الكعبين.
6- ممكن تكرري الوصفة دي مرتين في الاسبوع ، او حسب احتياج بشرتك.
كام مرة المفروض تقشري بشرتك في الشتا
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