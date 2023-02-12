كام مرة المفروض تقشري بشرتك في الشتا

على الرغم من ان التقشير جزء اساسي من العناية بالبشرة ، الا ان كتير من البنات بيطبقوه بشكل غلط ، ياما بتقشري عدد مرات كتير او اقل من المطلوب ، او بتستخدمي منتجات غلط ومش بتحطي في الاعتبار احتياجات بشرتك ، ولكن بغض النظر عن كل ده ، اكبر غلطة هي عدم تعديل روتين التقشير بتاعك حسب الموسم ، بالظبط زي الغسول والمرطبات ، روتين التقشير كمان بيحتاج يتغير مع الموسم ، خصوصا في فصل الشتا والجو البارد ، لان الرطوبة المنخفضة ودرجة الحرارة الباردة بتحتاج تقشير اكتر فعالية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على عدد مرات تقشير البشرة في الشتا ، عشان تحافظي عليها صحية ورطبة.
عدد مرات تقشير البشرة في الشتا:
في الشتا البشرة بتكون جافة اكتر ، وده بيأدي لظهور بقع قشرية ممكن تفضل على بشرتك لفترة اطول ، درجات الحرارة الباردة كمان بتأدي لتجفيف خلايا بشرتك بشكل اسرع ، وده بيأدي لموتها بشكل اسرع ، وخلايا الجلد الميتة دي هتخلي بشرتك تبان باهتة ومافيهاش نضارة ، وكمان بتمنع امتصاص مواد العناية بالبشرة ، عشان كده انتي محتاجة للتقشير لتجديد بشرتك والسماح للرطوبة الموجودة في مستحضرات العناية بالبشرة والكريمات انها تتسرب جوه الجلد وترطبه ، وعلى حسب نوع بشرتك ، المفروض يكون التقشير من 2 – 3 مرات في الاسبوع كافي جدا في الشتا.
– تقشير الوجه:
في طريقتين تقدري تقشري بيهم وشك في الشتا ، اول طريقة هي المقشرات الكيميائية زي حمض الجليكوليك, حمض الساليسيليك, احماض الازيليك ، او تستخدمي المقشرات الطبيعية المعمولة من البودرة او الحبيبات اللي بتكون اقل تأثير على بشرتك ، ممكن تستخدمي المقشرات الموجودة في السوق ودوري على المقشرات الغنية بالمغذيات ومهدئة للبشرة ، او تستخدمي مقشرات بمكونات طبيعية من البيت.
لو بشرتك دهنية ممكن تقشريها مرتين في الاسبوع ، اما لو جافة او عادية مرة واحدة في الاسبوع هتكون كافية جدا.
– تقشير الجسم:
تقشير الجسم مهم زي تقشير الوش بالظبط ، الجسم كمان محتاج عناية خصوصا المناطق اللي بتكون جافة اوي زي الكوعين, الركبتين, والضهر ، دي اكتر الاماكن اللي بيتراكم فيها الجلد الميت ، اعملي تقشير للجسم مرة واحدة على الاقل في الاسبوع ، باستخدام مقشر بتركيبة مغذية ولطيفة.
– العناية بعد التقشير:
بعد التقشير عشان تحافظي على بشرتك ناعمة ومشدودة ، لازم تستخدمي مرطب كريمي للوش ، ولوشن للجسم ، لاستعادة الرطوبة المفقودة في بشرتك ، بالنسبة للشتا ، استخدمي للوش كريم مرطب بيحتوي على مواد مغذية ومرطبة زي اللبن ، وللجسم استخدمي لوشن فازلين للعناية المركزة والترطيب العميق للجسم ، خفيف على البشرة وفي نفس الوقت هيديكي ترطيب عالي للجسم.
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