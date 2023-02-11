افضل 8 علاجات للحواجب: اي واحد منهم مناسب ليكي؟

علاجات الحواجب في الفترة الاخيرة بقت اكتر من مجرد ازالة الشعر الزايد بس ، ظهرت تقنيات كتير مختلفة ومناسبة حسب احتياج كل بنت ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افضل 8 علاجات للحواجب ، واي واحد منهم مناسب ليكي حسب شكل حواجبك.

افضل علاجات للحواجب:

1- الملقاط والمقص:

طريقة استخدام نتف الحواجب باستخدام الملقاط مع المقص ، من الطرق الشائعة لتنضيف وتقصير شعر الحاجب وبتتعمل اما قبل الشمع او بين جلسات الشمع ، على الرغم من انها ممكن تعتمدي عليها لوحدها كطريقة اساسية لتظبيط شكل الحواجب ، نتف الحواجب بالملقاط بيشيل الشعر من الجذور ، وبيتم قص الشعر بعد تمشيط الحاجب ، ولو انتي مش محترفة كفاية في استخدام الملقاط والمقص ، الافضل تروحي لمتخصصة تظبطهم لك كل 4 – 6 اسابيع.

طريقة نتف وقص شعر الحواجب هي اكتر علاج للحواجب بيساعد على الحفاظ على حواجبك ممتلئة وطبيعية ، لان الطريقة دي مش بتشيل كمية كبيرة من الشعر ، بالاضافة انها طريقة آمنه مش بتسبب تمدد للجلد حوالين الحواجب او حرقه او تلفه زي الطرق التانية.

2- الخيط:

استخدام الخيط هي طريقة قديمة لازالة الشعر موجودة من زمان جدا ، والطريقة دي بتحتاج احترافية في استخدام الخيط للتخلص من الشعر غير المرغوب فيه من الجذور ، ودي تعتبر كمان من الطرق الآمنة لانها مش بيتم استخدام اي مواد كيميائية ممكن تضر الجلد.

الخيط يعتبر من الطرق الاكتر دقة لازالة الشعر ، ومناسب للاشخاص اللي بشرتهم حساسة ، لانه مش بيسبب اي تفاعلات كيميائية وبيحتاج اتصال بالجلد بشكل قليل ، ونتايج ازالة الشعر بالخيط بتختلف ، ولكن بشكل عام بتستمر حوالي اسبوعين.

3- الشمع:

طريقة الشمع بتعتمد على وضع طبقة رقيقة من الشمع الدافي (ومايكونش سخن) على المنطقة اللي عايزة تشيلي منها الشعر ، بيتم وضع شريط من القماش فوق الشمع وسحبه بسرعة لازالة الشعر اللي تحته ، ازالة شعر الحواجب بالشمع بيدوم تقريبا لمدة اسبوعين لحد 3 اسابيع.

الاختيار ده عادة مناسب للاشخاص اللي بيكونوا عايزين شكل قوس الحاجب قوي ومنحوت ، وازالة الشعر بالشمع من العلاجات الفعالة اللي ممكن تعمليها بنفسك في البيت ، ويفضل انك تحددي الحواجب بقلم الحواجب قبل استخدام الشمع عشان تتأكدي ان عندك دليل تمشي عليه عشان ماتشيليش شعر زيادة وترفعي الحاجب اوي.

4- تلوين الحواجب:

لو انتي مش عايزة تشيلي شعر الحواجب الزيادة او مش عايزة تغيري في شكلهم ، وتخلي شكلهم اكتر كثافة ، وفي نفس الوقت زهقتي من رسم الحواجب كل يوم ، فصبغ الحواجب هيكون هو انسب اختيار ليكي ، صبغ الحواجب بيعتمد على تلوين الحواجب بصبغة نباتية ممزوجة ببيروكسيد بنسبه 3% لتنشيطه ، وصبغ الحواجب عادة عملية سريعة مش بتاخد اكتر من دقايق.

لو شعر حواجبك ناعم وخفيف ، فصبغ الحواجب هيكون اختيار ممتاز ليكي ، لانه هيساعدك على ظهور الحواجب بشكل سميك اكتر ، ويعتبر علاج مناسب لو بتدوري على طريقة لتغميق حواجبك ، والصبغة عادة بتدوم من شهر لحد 3 شهور تقريبا.

5- الميكروبلادينج Microblading:

تقنية الميكروبلادينج تعتبر من احدث تقنيات رسم الحواجب ، وهي تعتبر شكل من اشكال المكياج شبه الدائم اللي بتستخدم لملء الحواجب ، وبيتم عن طريق رسم خطوط محددة تشبه شعر الحاجب الاصلية باستخدام ابرة وحبر صبغ الحواجب ، الصبغة بتدخل في الطبقات العلوية من الجلد وده بيساعد على تغيير شكل الحواجب وبيخليها تظهر سميكة اكتر ، وبشكل عام الجلسة بتاخد تقريبا ساعتين.

والطريقة دي تعتبر مثالية جدا للاشخاص اللي حواجبهم خفيفة ورفيعة او فيها فراغات ، وعادة بعد حوالي 4 – 6 اسابيع من الجلسة بتحتاجي لجلسة تظبيط نهائي للشكل ، والميكروبلادينج بيدوم تقريبا لحد 12 – 18 شهر ، وبعدها غالبا بتبدأ الصبغة تروح من الحواجب.

6- وصلات الحواجب Brow Extensions:

فكرة وصلات الحواجب هي بنفس الطريقة اللي بيستخدم بيها وصلات الرموش او الشعر ، هي امتداد للحواجب بتدي شكل طبيعي جدا ، بيتم رسم خطوط عريضة لتحديد شكل الحواجب ، وبعدين بيستخدم مادة لاصقة للزق الوصلات بشعر حواجبك الطبيعي او مباشرة على الجلد على حسب شكل حواجبك ، بيتم لزق شعراية شعراية ، الجلسة بتاخد حوالي ساعة ، وبتحتاج اعادة تعبئة كل 2 – 4 اسابيع.

العلاج ده ممتاز جدا للاشخاص اللي عندهم فراغات في الحواجب ، وتقدري تشكلي الحواجب بأي شكل ممكن تعلي قوس الحاجب, تخليه اطول, منحني بشكل اكتر او اقل ، حسب ما انتي عايزة واللي يليق اكتر على شكل وشك ، بالاضافة انه مش بيسبب اي احمرار او الم.

7- تصفيح الحواجب Brow Lamination:

تصفيح الحواجب هو علاج بيرخي ويفرد شعر الحاجب ، وده بيسمح بتصفيف الحاجب بطرق مختلفة زي الاملس, المستقيم, المقوس, الرقيق ، حسب ما انتي عايزة ، وتصفيح الحواجب هي عملية من 3 خطوات بتشمل استخدام محلول لتفتيت الروابط جوه الحواجب, وبعدين استخدام محلول لتثبيت وظبط الشعر وتشكيله بالشكل الجديد اللي اختارتيه, اخر حاجة تطبيق سيروم لترطيب الحواجب والجلد.

الطريقة دي مناسبة لاي حد ممكن يعملها ، بما فيهم الحواجب الرفيعة ، الاشخاص اللي حواجبهم خفيفة ومتفرقة الطريقة هتخلي حواجبهم ممتلئة اكتر ، والاشخاص اللي بالفعل حواجبهم ممتلئة وسميكة هتحدد لهم شكل الحواجب اكتر ، والطريقة دي مش بتحتاج استخدام حقن اي مواد كيميائية او صبغات في الجلد ، ونتايجها بتستمر لحد 8 اسابيع ، والطريقة دي الميزة فيها انك ممكن تستخدميها مع طرق تانية زي الصبغة او الحنة.

8- الحنة:

حنة الحواجب بتشبه صبغة الحواجب انها بتعمل لون تحت شعر الحواجب وده بيديها مظهر ممتليء اكتر ، اول حاجة ظبطي الحواجب عن طريقة النتف بالملقط او بالشمع ، بعدها اخلطي لون الحنة اللي اختارتيه مع الماية لتكوين قوام شبه العجينة ، بعدها ارسمي الحواجب بخليط الحنة ، مع التركيز على الجزء الخارجي من الحواجب.

وعلى عكس الصبغات النباتية الممزوجة مع البيروكسيد ، الحنة بالفعل مشتقة من النباتات وبيتم تنشطيها بماية الورد ، وده بيخليها بديل طبيعي لصبغة الشعر ، وعادة نتايج الحنة بتستمر لحد 10 ايام على الجلد و 6 اسابيع على الشعر.

كل اللي محتاجة تعرفيه عن تقنية الميكرو بليدنج Microblading لتكثيف الحواجب بشكل طبيعي