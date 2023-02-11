طريقة عمل صدور الفراخ المشوية بتتبيلة الثوم

وصفة صدور الفراخ المشوية ، هي عبارة عن صدور فراخ من غير عضم مغموسة في تتبيلة الثوم والاعشاب اللذيذة ، وبتتشوي لحد ما تاخد لون دهبي ، والوصفة مناسبة كوجبة غدا او عشا ، تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالخطوات.
صدور الفراخ المشوية:
وقت التحضير: 10 دقايق.
وقت الطبخ: 20 دقيقة.
وقت النقع: ساعة.
الوقت الكلي: ساعة ونص.
الكمية تكفي 6 افراد.
المكونات:
– 6 صدور فراخ منزوعة العضم والجلد.
– ½ كوباية زيت زيتون.
– 3 معالق كبيرة سكر.
– 3 معالق كبيرة صويا صوص.
– 1 ½ معلقة صغيرة من قشر الليمون المبشور.
– 1 معلقة كبيرة بقدونس مفروم ، بالاضافة لكمية اضافية للتزيين.
– 1 معلقة كبيرة زعتر مفروم ، او 1 معلقة صغيرة زعتر مجفف.
– 1 معلقة صغيرة ملح.
– ½ معلقة صغيرة فلفل اسود.
– 1 ½ معلقة صغيرة ثوم مفروم.
طريقة التحضير:
1- حطي الفراخ في طبق او كيس قابل للغلق.
2- في طبق تاني متوسط الحجم ، ضيفي زيت الزيتون, السكر, الصويا صوص, قشر الليمون, البقدونس, الزعتر, الملح, الفلفل الاسود, والثوم ، قلبيهم كويس مع بعض.
3- صبي التتبيلة فوق الفراخ ، وقلبيها كويس عشان التتبيلة تغطي كل قطع الفراخ ، سيبي الفراخ منقوعة في التتبيلة لمدة ساعة على الاقل ، او لحد 24 ساعة.
4- سخني الشواية لو على البوتجاز او هتشويها في الفرن سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة ، رصي الفراخ في طبقة واحدة على الشواية ، واشويها لمدة 6 – 8 دقايق لكل جنب ، او لحد ما الفراخ تستوي تماما.
5- سيبي الفراخ ترتاح شوية على طبق ، وبعدها رشي عليها بقدونس مفروم ، وقطعيها لشرايح رفيعة وقدميها.
نصايج للوصفة:
– اختاري صدور الفراخ تكون بنفس الحجم والشكل عشان تستوي بالتساوي ، وابعدي عن صدور الفراخ السميكة اوي لانها بتاخد وقت طويل في الطبخ وممكن تنشف منك.
– ممكن تحضري التتبيلة قبلها بيوم ، وتسيبي الفراخ منقوعة ليلة كاملة هيكون افضل عشان الفراخ تتشرب التتبيلة كويس.
– ممكن تقدمي صدور الفراخ مع بطاطس مهروسة او ارز ابيض.
– ممكن تضيفي فلفل احمر مطحون او صلصة حارة للتبيلة لو عايزاها حارة.
– ممكن تضيفي مع الزعتر بصل اخضر مفروم, روزماري, مرمرية, شبت ، او اي اعشاب تفضليها.
– ممكن تعملي التتبيلة على الطريقة الآسيوية ، بخلط زيت الزيتون, زيت السمسم, عصير الليمون, صويا صوص, سكر, زنجبيل, ثوم ، واستغني عن الزعتر.
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