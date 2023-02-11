طريقة عمل صدور الفراخ المشوية بتتبيلة الثوم

وصفة صدور الفراخ المشوية ، هي عبارة عن صدور فراخ من غير عضم مغموسة في تتبيلة الثوم والاعشاب اللذيذة ، وبتتشوي لحد ما تاخد لون دهبي ، والوصفة مناسبة كوجبة غدا او عشا ، تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالخطوات.

صدور الفراخ المشوية:

وقت التحضير: 10 دقايق.

وقت الطبخ: 20 دقيقة.

وقت النقع: ساعة.

الوقت الكلي: ساعة ونص.

الكمية تكفي 6 افراد.

المكونات:

– 6 صدور فراخ منزوعة العضم والجلد.

– ½ كوباية زيت زيتون.

– 3 معالق كبيرة سكر.

– 3 معالق كبيرة صويا صوص.

– 1 ½ معلقة صغيرة من قشر الليمون المبشور.

– 1 معلقة كبيرة بقدونس مفروم ، بالاضافة لكمية اضافية للتزيين.

– 1 معلقة كبيرة زعتر مفروم ، او 1 معلقة صغيرة زعتر مجفف.

– 1 معلقة صغيرة ملح.

– ½ معلقة صغيرة فلفل اسود.

– 1 ½ معلقة صغيرة ثوم مفروم.

طريقة التحضير:

1- حطي الفراخ في طبق او كيس قابل للغلق.

2- في طبق تاني متوسط الحجم ، ضيفي زيت الزيتون, السكر, الصويا صوص, قشر الليمون, البقدونس, الزعتر, الملح, الفلفل الاسود, والثوم ، قلبيهم كويس مع بعض.

3- صبي التتبيلة فوق الفراخ ، وقلبيها كويس عشان التتبيلة تغطي كل قطع الفراخ ، سيبي الفراخ منقوعة في التتبيلة لمدة ساعة على الاقل ، او لحد 24 ساعة.

4- سخني الشواية لو على البوتجاز او هتشويها في الفرن سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة ، رصي الفراخ في طبقة واحدة على الشواية ، واشويها لمدة 6 – 8 دقايق لكل جنب ، او لحد ما الفراخ تستوي تماما.

5- سيبي الفراخ ترتاح شوية على طبق ، وبعدها رشي عليها بقدونس مفروم ، وقطعيها لشرايح رفيعة وقدميها.

نصايج للوصفة:

– اختاري صدور الفراخ تكون بنفس الحجم والشكل عشان تستوي بالتساوي ، وابعدي عن صدور الفراخ السميكة اوي لانها بتاخد وقت طويل في الطبخ وممكن تنشف منك.

– ممكن تحضري التتبيلة قبلها بيوم ، وتسيبي الفراخ منقوعة ليلة كاملة هيكون افضل عشان الفراخ تتشرب التتبيلة كويس.

– ممكن تقدمي صدور الفراخ مع بطاطس مهروسة او ارز ابيض.

– ممكن تضيفي فلفل احمر مطحون او صلصة حارة للتبيلة لو عايزاها حارة.

– ممكن تضيفي مع الزعتر بصل اخضر مفروم, روزماري, مرمرية, شبت ، او اي اعشاب تفضليها.

– ممكن تعملي التتبيلة على الطريقة الآسيوية ، بخلط زيت الزيتون, زيت السمسم, عصير الليمون, صويا صوص, سكر, زنجبيل, ثوم ، واستغني عن الزعتر.

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