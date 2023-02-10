فوايد الشاي الاخضر للشعر ، وطريقة استخدامه

الشاي الاخضر ليه فوايد كتير للشعر ، من ترطيب فروة الراس, التخلص من قشرة الراس, والمساعدة على نمو الشعر ، وغيرها من الفوايد ، تعالي نقولك كل فوايد الشاي الاخضر للشعر ، وازاي تضيفيه لروتين العناية بشعرك.

فوايد الشاي الاخضر للشعر:

الشاي الاخضر بمجرد شربه او وضعه على بشرتك بيقلل من خطر الاصابة بالسرطان وبيخلص البشرة من حب الشباب ، وبالمثل ليه مفعول السحر على الشعر من اول علاج الاطراف المقصفة لاستعادة اللمعان الطبيعي للشعر الباهت.

– بيمنع انقسام اطراف الشعر:

النهايات المقصفة من المشاكل اللي بيعاني منها كتير من البنات ، والشاي الاخضر يعتبر حل فعال للمشكلة دي عن طريق اصلاح الشعر من الجذور للاطراف ، الشاي الاخضر بيحتوي على فيتامين ب اللي بيساعد على ترطيب الشعر وبيتحكم في تكسر الشعر وبيمنع الاطراف المقصفة.

– بيضيف لمعان صحي للشعر:

لو شعرك مفتقد اللمعان او باهت ، فهو اكيد محتاج للتغذية العميقة ، والشاي الاخضر بيحتوي على فيتامين E اللي بيخلي الشعر ناعم وسلس وبيلمع ، حتى انه يعتبر كمان مقشر رائع وبيزيل السموم من شعرك اللي بتسببه العوامل الخارجية الضاره اللي بدورها بتأدي لتلفه.

– بيخلص الشعر من القشرة:

الشاي الاخضر مليان بمضادات الاكسدة ، وده معناه انه مضاد للالتهابات وبيلطف الجلد المتقشر وفروة الراس المتهيجة ، وبيزيل قشرة الراس ، الشاي الاخضر بيحمي بصيلات الشعر من انسدادها بخلايا الجلد الميتة ، وهو واحد من الاثار الجانبية المزعجة لقشرة الراس ، وبالتالي الشاي الاخضر بيساعد على زيادة نمو الشعر.

– بيقلل من تساقط الشعر:

الكافيين الموجود في الشاي الاخضر بيساعد في منع هرمون DTH ، وهو الهرمون اللي بيسبب الصلع ، وبصرف النظر عن ده ، الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الشاي الاخضر بتساعد في منع تساقط الشعر وزيادة نمو الشعر ، ومش بس كده ، كمان بيساعد على تقوية خصلات الشعر وبيمنع تكسرها.

– بيرطب الشعر:

بسبب فيتامين ب الموجود في الشاي الاخضر ، ده بيخليه عامل ترطيب فعال للشعر ، وده السبب ان كتير من انواع البلسم وكريمات الشعر داخل في مكوناتها الشاي الاخضر ، استخدام الشاي الاخضر هيخليكي تنسي مشكلة جفاف الشعر لانه بيحبس الرطوبة بسهولة وبينعم الشعر.

– بيتحكم في فروة الراس الدهنية:

الشاي الاخضر مش بس علاج للشعر الجاف ولكن كمان للشعر الدهني ، لو بتعاني من فروة راس دهنية ، الشاي الاخضر هو الاختيار المناسب ليكي ، لانه بيتحكم في انتاج الزيت وبيزيل الجذور المسدودة ، حتى انه كمان بيساعد بصيلات الشعر على التنفس لانه بيحتوي على خصائص مضادة للميكروبات.

– بيعزز نمو الشعر:

لما تستخدمي الشاي الاخضر بشكل موضعي ، بسبب محتواه على البوليفينول بيساعد على تطهير وتغذية فروة الراس لتعزيز نمو الشعر بشكل صحي ، غسول الشاي الاخضر ممكن انه يساعد في تهدئة فروة الراس الملتهبة ، وتعزيز تجديد الخلايا لمنع تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر ، ولو البوليفينول الموجود فيه مش كفاية ، الشاي الاخضر بيحتوي كمان على فيتامين E اللي بيحاوب الجذور الحرة وبيمنع تلف بصيلات الشعر.

طريقة استخدام الشاي الاخضر للشعر:

دلوقتي بعد ما عرفنا كل فوايد الشاي الاخضر للشعر ، هنقولك ازاي تستخدميه وتدخليه في روتين العناية بالشعر بتاعك.

1- غسول الشاي الاخضر:

غسول الشاي الاخضر بيساعد على تغذية الشعر الجاف وتعزيز نمو الشعر ، ممكن تستخدمي غسول الشاي الاخضر مرة واحدة في الاسبوع.

اغلي الشاي الاخضر في كوباية ماية لمدة 5 دقايق ، واتأكدي ان الشاي الاخضر من غير اي نكهة ولا محلى ، سيبيه يبرد تماما قبل الاستخدام ، اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم بالطريقة العادية ، حطي الشاي الاخضر في ازازة ببخاخ ورشيه على شعرك وهو مبلول ، سيبيه على الشعر لمدة 30 – 45 دقيقة وغطي شعرك بقبعة استحمام او كيس بلاستيك ، وبعدها اغسليه بماية باردة.

وممكن تسيبي الشاي على الشعر من غير شطف مش هيسبب اي ضرر ، كمان ممكن ترشيه على الشعر بشكل يومي.

2- ماسك الشاي الاخضر:

الماسك ده بيساعد على تقوية خصلات الشعر, ترطيب فروة الراس, تنعيم الشعر الخشن والجاف ، كرري الماسك ده مرة واحدة في الاسبوع للحصول على افضل النتايج.

اخلطي 1 معلقة كبيرة من الشاي الاخضر او باكيت شاي مع 1 معلقة كبيرة عسل وضيفي لهم كام نقطة من عصير الليمون ، اخلطي المكونات مع بعض كويس ، وزعي الخليط على الشعر من الجذور للاطراف ودلكيه لمدة 10 دقايق ، بعدها اغسليه بالماية الباردة وشامبو خفيف.

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