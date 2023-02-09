مين يقدر يقاوم جمال البروفيترول المحشي بكريمة الكاستر مع صوص الشوكولاتة السخنة اللذيذة ، البروفيترول من اشهر الحلويات الفرنسية ، وهو من الحلويات اللي تنفع جدا للمناسبات ، واللي تقدري تعمليه بنفسك بسهولة ، والنهاردة هنشوف مع بعض بالخطوات والفيديو طريقة البروفيترول مع صوص الشوكولاتة.
طريقة عمل البروفيترول مع صوص الشوكولاتة:
مكونات العجينة:
– 1 كوباية ماية.
– 1 كوباية دقيق.
– رشة ملح.
– 1 معلقة كبيرة سكر ابيض.
– 100 جرام زبدة مملحة.
– 4 بيضات كبيرة.
مكونات صوص الشوكولاتة:
– 1 كوباية “100 جرام” شوكولاتة داكنة.
– 1 ½ كوباية كريمة ثقيلة “heavy cream”.
– 1 قشر برتقانة مبشورة.
مكونات كريمة الكاستر:
– 2 كوباية “500 مل” لبن.
– 2 بيضة كبيرة.
– 1 معلقة كبيرة فانيليا سايلة.
– 110 جرام سكر ابيض.
– 55 جرام دقيق ذرة.
– ¾ كوباية “200 مل” كريمة تقيلة.
اضافات للتزيين:
– سكر بودرة.
– رقائق لوز.
طريقة تحضير عجينة البروفيترول:
– الخطوة 1:
في حلة غويطة ضيفي الماية, الزبدة, السكر وسيبيهم يغلوا على النار لحد ما الزيدة تدوب.
– الخطوة 2:
قللي النار خليها هادية وضيفي الدقيق واخلطي كويس باستخدام معلقة خشب ، استمري في التقليب لحد ما الخليط يبقى ناعم ومش بيلزق في جوانب الحلة ، ده هياخد تقريبا من 2 – 3 دقايق ، اطفي النار وسيبي الخليط يبرد شوية.
– الخطوة 3:
اكسري البيض في طبق منفصل وضيفيهم واحدة واحدة للعجينة واخلطي كويس بقوة بعد اضافة كل بيضة ، استمري في التقليب لحد ما ال 4 بيضات يندمجوا كويس في الخليط (ممكن تضربي الخليط في الميكسر على سرعة متوسطة).
– الخطوة 4:
هاتي صينية كبيرة ادهنيها بالزيت ، وامسحي اي فائض من الزيت بقطعة قماش او منديل مطبخ ، احنا محتاجين بس طبقة رقيقة من الزيت.
– الخطوة 5:
باستخدام انبوب معجنات عادي ، حطيه في كيس حلويات ، وامليه بالعجينة.
– الخطوة 6:
ابدأي نزلي العجينة على الصينية على شكل دوامات صغيرة ، واغمسي صوباعك في الماية دخلي اي عجينة طالعة من الانبوبة ، وكرري نفس الطريقة لكل واحدة.
– الخطوة 7:
دخلي الصينية في فرن سخنة في درجة حرارة 190 درجة مئوية ، لمدة من 30 – 40 دقيقة ، بعد 15 دقيقة دخلي معلقة في باب الفرن عشان تخرجي شوية من البخار ده هيساعد ان العجينة تنشف (لكن ماتفتحيش الفرن لانها ممكن تبوظه) ، سيبيها في الفرن لحد ما تاخد لون دهبي فاتح ، خرجيها من الفرن وسيبيها تبرد.
لتحضير اللوز المحمص:
حطي اللوز في طاسه على نار عالية ، وحمصيه مع التقليب المستمر لحد ما لونه يبقى بني دهبي ، بعدها ارفعيه من على النار وخليه على جنب.
وممكن تستبدلي اللوز بأي نوع مكسرات تفضليه ، او تستغني عن المسكرات خالص.
لتحضير كريمة الكاستر:
– الخطوة 1:
في حلة على نار متوسطة ضيفي اللبن, الفانيليا, نص كمية السكر ، وقلبي المكونات مع بعض ، وسيبيها على نار هادية لحد ما اللبن يغلي.
– الخطوة 2:
في الميكسر ضيفي البيض, باقي كمية السكر, ودقيق الذرة ، واخفقي المكونات مع بعض كويس.
– الخطوة 3:
لما يبدأ اللبن يدخل مرحلة الغليان ، صبي نص كمية اللبن السخن على خليط البيض والسكر ودقيق الذرة اثناء الخفق ، وبعدين صبي باقي كمية اللبن واخلطي كويس ، انقلي الخليط من الميكسر لحلة على نار متوسطة ، استمري في التقليب لمدة دقيقتين لحد ما الخليط يتقل ويبقى ناعم جدا.
– الخطوة 4:
صبي كريمة الكاستر على صينية متغطية بورقة زبدة او في طبق كبير عشان يبرد بشكل اسرع ، وغطي الكاستر ببلاستيك مطبخ او ورقة زبدة عشان الوش بتاعه ماينشفش ، وبمجرد ما الكاستر يبرد دخليه التلاجة.
– الخطوة 5:
عشان تخلي كريمة الكاستر اخف ، اضربي الكريمة التقيلة في الميكسر او بمضري كهربائي يدوي لحد ما تبقى سميكة ، في طبق حطي كريمة الكاستر الباردة مع نص كمية الكريمة التقيلة المخفوقة ، واضربيهم مع بعض باستخدام مضرب كهربائي يدوي ، اخلطي كويس لحد ما الخليط يبقى ناعم ، ضيفي باقي كمية الكريمة التقيلة المخفوقة وقلبيهم بالراحة لحد ما تمتزج كويس.
– الخطوة 6:
اقسمي البروفترول نصين ، وباستخدام قمع على اي شكل انتي عايزاه حطي الكريمة في كيس الحلويات ، واملي كل واحدة بروفيترول بالكريمة.
لتحضير صوص الشوكولاتة:
في حلة على نار متوسطة ضيفي الكريمة التقيلة ، ضيفي الشوكولاتة متقطعة قطع صغيرة ، بمجرد ما الكريمة تبدأ تغلي قللي النار خليها هادية ، وقلبي الشوكولاتة لحد ما تدوب وتبقى ناعمة ، اطفي النار ، وضيفي لها قشر البرتقان للنكهة ، واخلطي كويس.
التقديم:
حطي البروفيترول في الطبق ورشي عليها السكر البودرة ، وصوص الشوكولاتة السخنة وفوقيها اللوز المحمص.
الطريقة بالفيديو:
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