ستايلات Matching sets مريحة وعملية للشتا

لو هنتكلم على اكتر ستايل مريح وعملي ، مافيش حاجة هتتفوق على ال Matching sets ، اولا بتكون لون واحد فهتريحك من حيرة وتعب تنسيق اللبس ، انيقة ومش بتبطل, مريحة وعملية ، والنهاردة هنشوف مع بعض مجموعة من ال Matching sets تستوحي منها اللوك بتاعك.
ستايلات Matching sets:
السيت مش بيقتصر بس على البنطلون والتوب ، ولكن بيبدأ من اول البنطلونات الواسعة مع الهوديز, الجيبات. البنطلون مع الكروب توب, الفستان الطويل مع كارديجان ، ومنها السادة, المربعات, المضلع ، يعني كل واحدة في النهاية هتلاقي الستايل المناسب ليها.
الستايل ده بيعتمد في الاساس على اختيار الراحة ، ولكن ده مايمنعش انه ستايل انيق وتقدري تلبسيه اي وقت.
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