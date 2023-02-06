الزيت الجاف – ايه هو, ازاي تستخدميه, وفوايده للبشرة والشعر والضوافر

كلمة “زيت جاف” ممكن تستغربيها وتحسي فيها تناقض ازاي زيت وجاف! ، الزيت الجاف اتسمى بالاسم ده لانه مش بيسيب بقايا زيوت على البشرة او الشعر ومش بيخلي البشرة او الشعر فيهم زيوت زيادة ، والزيت الجاف بيختلف عن الزيوت الرطبة ، وهو اتقل من الزيوت الرطبة ولكن تركيبته الكيميائية مختلفة تماما ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنتعرف على كل حاجة عن الزيت الجاف ، وازاي بيختلف عن الزيوت الرطبة ، وازاي تستخدميه بشكل اكتر فعالية ، وفوايده للبشرة والشعر والضوافر.

ايه هو الزيت الجاف؟ وليه بنستخدمه؟

كلنا عارفين ان الزيت سائل ومرطب ، يبقى ازاي الزيت هيكون جاف؟ ولكن اسم “الزيت الجاف” مش تسميه دقيقة ، لان الجفاف مش من صفات الزيوت ، ولكن الجاف دي بتتقال على اللمسة النهائية اللي بيسيبها الزيت على بشرتك ، الزيت الجاف بيتغلغل في البشرة فورا ومش بيسيب اي بقايا دهنية عليها ، مش هتحسي بتلزيق وتقل اللي بتحسي بيه عادة من الزيوت التانية.

الزيوت الجافة بتحتوي على كميات عالية من حمض اللينوليك ، وهو من الاحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ، وده السبب ان الزيوت دي خفيفة الوزن وبيتم امتصاصها بسرعة كبيرة ، بعد دقايق من استخدامها مش هتحسي انك حطيتي اي زيوت على بشرتك.

الفرق بين الزيت الجاف والزيت الرطب:

الزيت الجاف هو:

– اقل دهنية.

– وزنه خفيف.

– اقل رطوبة (مش بيسيب ملمس زيتي على بشرتك زي الزيوت التانية).

ولان الزيت الجاف اخف ، البشرة بتمتصه فورا ، والنوع ده من الزيوت مناسب جدا للبشرة الدهنية او المعرضة لحب الشباب ، والزيوت الجافة فيها كل فوايد الزيوت الرطبة ولكن من غير الملمس الزيتي اللزج ، وليها تأثير فعال على تنعيم البشرة ، وللسبب ده دايما بيتم استخدام الزيوت الجافة في الكريمات ومستحضرات الجسم، والزيوت الجافة تعتبر مثالية للاشخاص اللي عايزين يحتفظوا بالرطوبة من غير ملمس دهني ، لو انتي بشرتك دهنية وبتخافي من استخدام الزيوت ، هتحبي الزيوت الجافة.

– اما الزيوت الرطبة بتكون تقيلة ، بيتم امتصاصها على البشرة بشكل ابطيء ، وبعد وضع الزيت الرطب على بشرتك ، هتحسي ببقايا الزيت على سطح البشرة لفترة طويلة ، الزيوت الرطبة ممتازة لترطيب البشرة ، وبتمنع فقدان الماية من البشرة، وده السبب اللي بيخلي الزيوت الرطبة مثالية للبشرة الجافة وشديدة الجفاف ، ولان الزيوت الرطبة اتقل من الزيوت الجافة ، فهي بتستخدم اساسا كقاعدة لزيوت الجسم الموجودة في السوق ، ومنتجات البشرة اللي اساسها مائي.

لو بتعاني من مشاكل الجلد ، زي التهاب الجلد التأنبي, الاكزيما, الصدفية ، الزيوت الرطبة هتكون مثالية ليكي ، والزيوت الرطبة بتشمل زيت الخروع, زيت جوز الهند, زيت نواة المشمش, زيت اللوز الحلو, زيت الجوجوبا, زيت النيم, زيت بذور القنب, زيت تامانو, زيت الباوباب.

وزي الزيوت الرطبة الزيوت الجافة كمان بتحتوي على خصائص ترطيب بتحافظ على ترطيب بشرتك.

ايه هي الزيوت الجافة:

الزيوت الجافة بتشمل.

– زيت بذور الورد.

– زيت السمسم.

– زيت عباد الشمس.

– زيت زهرة الربيع المسائية.

– زيت بذور العنب.

– زيت كاميلينا.

– زيت الافوكادو.

– زيت نبات القرطم.

– زيت لسان الثور.

طريقة استخدام الزيوت الجافة بفعالية:

الزيوت الجافة تقدري تستخدميها لبشرتك, جسمك, شعرك, ضوافرك.

للبشرة:

لضمان حصول بشرتك على اقصى الفوايد ، تقدري تحطي الزيت الجاف مباشرة بعد الاستحمام ، الزيوت هتساعد على حبس الرطوبة وتنعيم البشرة من غير ماتخليها دهنية.

خدي شوية زيت على ايدك ، وافركيه عشان يدفى من حرارة ايدك قبل ما تستخدميه على بشرتك ، ده هيديكي ترطيب اكتر.

للشعر:

لو شعرك هايش ، الزيوت الجافة بتساعد على تهدئة الهيشان وبتدي لمعة للشعر من غير ما تخلي ملمسه زيتي وملزق ، حطي الزيت على شعر رطب ، ودلكيه وسيبيه على الشعر حوالي نص ساعة واغسليه ، ولو عايزة تضيفي لمعان لشعرك استخدمي الزيت كمنتج تصفيف بعد غسل الشعر زي السيروم ، او حطيه على فروة راسك كعلاج ليلي واغسلي شعرك تاني يوم.

للضوافر والجلد اللي حوالين الضوافر:

استخدميه بنفس الطريقة اللي بتستخدمي بيها كريم حوالين الضوافر ، خدي كام نقطة من الزيت ودلكي بيها ضوافرك والجلد اللي حوالين الضوافر وسيبيه من 20 – 30 دقيقة وبعدها ممكن تغسليه ، ده هيساعد على ترطيب الجلد اللي حوالين الضوافر وتقوية الضوافر.

الزيوت الجافة تعتبر مهدئة ومش بتسبب اي تشققات او تهيج للجلد ، وبالتالي تقدري تستخدميها طول شهور الصيف.

ملحوظة: معظم الزيوت الجافة المتوفرة في السوق واللي مكتوب عليها “زيت جاف” بتجمع ما بين الزيوت الجافة والزيوت الرطبة ، لزيادة فوايدها العلاجية.

كريم كولاجين ومرطب طبيعي لكل انواع البشرة