ازاي تستخدمي الديرما رولر بشكل صح لنمو الشعر

الاجهاد والتلوث والعوامل الخارجية واستخدام المواد الكيميائية القاسية ، كلها حاجات بتأثر شكل سلبي على شعرنا ، واول حاجة بتحصل للشعر هو انه بيتساقط بشكل كبير ، مع ترقق الشعر ، وظهور الفراغات ، ، وعشان تعالجي المشاكل دي من غير ما تستخدمي كيماويات قاسية على شعرك ، الحل هو استخدام الديرما رولر لنمو الشعر بشكل صحي ، والنهاردة هنقولك طريقة استخدامها بشكل صح.
طريقة استخدام الديرما رولر لنمو الشعر:
– الخطوة 1: تعقيمها بعد كل استخدام
الخطوة الاولى هي تعقيم الديرما رولر بعد كل استخدام عن طريق تطهيرها بكحول 70% ، لان الشعر بيكون عليه تراكمات كتير بيتم التخلص منها من خلال الديرما رولر ، بالاضافة لبقايا الزيوت ، وبالتالي ضروري تطهيرها وتنضيفها بعد كل جلسة ، لانها لو ماتنضفتش بشكل صح ، ممكن تسبب التهابات ، عشان كده لازم تتأكدي من تنضيفها كويس بعد كل جلسة.
– الخطوة 2: تطبيق الزيوت
ما تحطيش ابدا الزيوت على الديرما رولر نفسها ، ولكن قسمي شعرك لاقسام ، وباستخدام قطع قطن حطي الزيت ودلكيه شوية على فروة الراس ، وبعدها استخدمي الديرما رولر.
– الخطوة 3: استبدالها عند الضرورة
عادة العمر الافتراضي للديرما رولر هو شهرين ، بعد الوقت ده المفروض تستبدليها بواحدة جديدة ، لان مافيش اسوأ من استخدام جهاز صلاحيته منتهية على شعرك ، لان ده ممكن يضر جذور شعرك واطرافه ويتلفها ، عشان كده لازم تعرفي صلاحية الديرما رولر بتاعتك ، كمان افحصيها كويس وشوفي لو فيها اي تلف او مسكورة بأي شكل من الاشكال ، دوري كمان لو فيها اي ابر متنية او مكسورة ، في الحالة دي لازم تستبدليها.
افضل الزيوت اللي ممكن تستخدميها مع الديرما رولر:
الديرما رولر لوحدها مش هي بس اللي بتساعدد على نمو الشعر ، ولكن كمان الزيوت والمنتجات اللي بتستخدميها معاها ، ضروري تعرفي ايه الافضل لشعرك ، مش بس للتغذية ، لكن كمان عشان مايحصلش اي رد فعل لو فروة راسك حساسة ، تعالوا نعرف ايه افضل الزيوت اللي ممكن تستخدميها مع الديروما رولر لنمو الشعر بشكل فعال.
1- زيت اللافندر:
زيت اللافندر هو زيت مضاد للفطريات ومضاد للبكتيريا ، وبالتالي هو مفيد جدا لشعرك وفروة راسك ، ومعروف كمان انه بيمنع الحكة ، وفعال ضد حشرات الشعر وغيرها من الالتهابات الفطرية اللي بتأثر على فروة الراس وبالتالي بتأثر على نمو شعرك ، واستخدام زيت اللافندر مع الديرما رولر هيساعد شعرك ينمو بشكل اسرع ، ومش بس كده لكن كمان هيساعد على علاج الصلع وفراغات الشعر.
2- زيت الروزماري:
زيت الروزماري او اكليل الجبل كمان من الزيوت الممتازة جدا لاستخدامها مع الديرما رولر ، زيت الروزوماري من الزيوت الخفيفة جدا اللي مش بيسيب اي بقايا تقيلة او دهنية على الشعر ، وبينظم افراز الدهون في فروة الراس ، وده بيضمن انه مش هيسبب تقل على فروة الراس والشعر بالزيت ، كمان غني بمضادات الاكسدة اللي بيمنع شيب الشعر المبكر ، وبيعزز الدورة الدموية وده بدوره بيزود من نمو الشعر ، بالاضافة كمان انه بيساعد على علاج حب الشباب في فروة الراس واللي يعتبر كمان من مشاكل الشعر الرئيسية ، وكمان زيت الروزماري ليه خصائص مهدئة ومضادة للفطريات اللي بتساعد على علاج الحكة.
3- زيت النعناع:
زيت النعناع فعال جدا لعلاج حكة فروة الراس ، لان ليه خصائص مضادة للبكتيريا اللي بتساعد على تنضيف فروة الراس والتخلص من كل الدهون والتراكمات ، كمان بيساعد على فتح المسام المسدودة وده بيسمح للجلد انه يتنفس ، واستخدامه مع الديرما رولر بيساعد على نمو الشعر واختراق الزيت لفروة الراس بشكل افضل ، خصوصا لو بتستخدمي معاه زيت حامل زي زيت جوز الهند.
4- زيت جوز الهند:
زيت جوز الهند من اشهر الزيوت المستخدمة لنمو الشعر وتغذيته ، واستخدامه مع الديرما رولر بيعزز من فوايده ، زيت جوز الهند يعتبر مصدر غني بمضادات الاكسدة, الدهون, الفيتامينات, وبيساعد كمان على تقليل الهيشان ، كمان فعال في التخلص من القشرة والاطراف المقصفة ، بشكل عام زيت جوز الهند يعتبر زيت متكامل لو عايزة تتخلصي من كل مشاكل الشعر ، واستخدامه مع الديرما رولر تعتبر طريقة فعالة لضمان نمو شعرك بطريقة افضل واكتر صحة.
نصايح لاستخدام الديرما رولر على الشعر:
– في بعض الاثار الجانبية اللي ممكن تحصل بعد استخدام الديرما رولر زي الاحمرار, التورم, الالم الخفيف, الكدمات ، ولكن ده طبيعي وعادة الاعراض دي بتروح لوحدها بعد حوالي 5 ايام ، لكن لو الاعراض زادت او مارحتش بعد 5 ايام يبقى استشيري دكتور متخصص.
– اتجنبي الخروج في الشمس بعد استخدام الديرما رولر على طول ، والافضل تلبسي قبعة او سكارف لو اضطريتي للخروج.
– كرري استخدام الديرما رولر كل 3 اسابيع ، لان فروة الراس طرية واستخدام الديرما بيعمل وخز للفروة بالابر الرفيعة وده بيحفز فروة الراس ، ولو افرطتي في استخدامها ممكن تسبب لك مشاكل.
طريقة استخدام زيت الروزماري لتقوية ونمو الشعر
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