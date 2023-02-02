طريقة عمل كرات البوبا ، وتحضير شاي البوبا في البيت

شاي البوبا من اكتر المشروبات المنتشرة جدا بقالها فترة ، وشاي البوبا هو في الاصل مشروب كوري ، بيكون عبارة عن شاي بلبن او مع فاكهة ومعاه كرات البوبا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك ازاي تعملي كرات البوبا بنفسك في البيت ، وطريقة تحضير شاي البوبا العادي وبالفاكهة.

طريقة عمل كرات البوبا:

المكونات:

– 2 ½ معلقة كبيرة سكر بني (كل ما كان السكر اغمق هيكون افضل).

– 80 مل ماية.

– 6 معالق كبيرة نشا (لو متوفر نشا التابيوكا استخدميه لو مش متوفر استخدمي النشا العادي).

– ½ معلقة كبيرة نشا لتغطية العجينة.

للصوص:

– 8 معالق كبيرة سكر بني.

– 200 مل ماية.

– ½ معلقة صغيرة نشا.

طريقة التحضير:

1- في طاسة ضيفي الماية مع السكر البني وقلبيه لحد ما السكر يدوب.

2- ضيفي عليهم النشا وقلبيه لحد ما يدوب ، وحطي الطاسة على نار هادية مع التقليب المستمر لحد ما الخليط يتماسك ويبقى عجينة طرية.

3- افردي العجينة سمك متوسط بالنشابة وقطعيها صوابع رفيعة ، وخدي كل واحدة قطعيها قطع صغيرة وشكليها على شكل كرات ، وتكوني محضرة طبق فيه ½ معلقة كبيرة نشا عشان تحطي فيها كرات البوبا عشان متلزقش في بعض.

4- بعد ما تشكلي العجينة كلها ، خدي الكرات وانخليها على مصفى عشان تنزلي كل النشا الزيادة منها.

5- في حلة على نار متوسطة حطي 600 مل ماية وسيبيها لحد ما تغلي ، وضيفي لها كرات البوبا وقلبيها عشان متلزقش في بعض.

6- سيبي كرات البوبا تغلي لمدة 3 دقايق ، لحد ما تطفو فوق الماية كده تبقى استوت.

7- طلعي كرات البوبا في طبق فيه ماية مع تلج تبرد ، وبعدها صفيها في طبق.

8- دلوقتي هنحضر الصوص ، هاتي طاسة حطي فيها السكر البني مع الماية وقلبيه لحد ما السكر يدوب ، وبعدها ضيفي النشا وقلبي.

9- حطي الطاسة على نار متوسطة ، ولما الخليط يغلي ضيفي له كرات البوبا اللي حضرناها.

10- سيبيه على النار لمدة 6 – 8 دقايق ، وبعدها قللي النار وسيبيه لمدة 5 دقايق كمان لحد ما الصوص يتقل.

11- وكده كرات البوبا تبقى جاهزة ، احفظيها في اي برطمان او علبة في التلاجة.

طريقة كرات البوبا بالفيديو:

طريقة شاي البوبا:

المكونات:

– شاي.

– لبن كامل الدسم.

– كرات البوبا.

طريقة التحضير:

1- حضري الشاي بالطريقة العادية ، وسيبيه لحد ما يبرد تماما.

2- في الكوباية حطي 2 معلقة كبيرة من كرات البوبا مع 1 معلقة كبيرة من الصوص ، ضيفي ¼ كوباية شاي ، و ½ كوباية لبن وقلبيهم ، ممكن تزودي كمية الشاي وتقللي اللبن والعكس حسب رغبتك ، وضيفي له مكعبات تلج ، واستمتعي بالطعم اللذيذ.

شاي البوبا بالفراولة:

بنفس طريقة شاي البوبا العادي ، بس الفرق هتضيفي لبن بالفراولة بدل اللبن العادي.

طريقة شاي البوبا بأكتر من نكهة:

Gourmet Hot Chocolate زي الكافيهات في 3 خطوات بس.. ازاي تعملي كريمي هوت تشوكليت