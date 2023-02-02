طريقة عمل كرات البوبا ، وتحضير شاي البوبا في البيت

شاي البوبا من اكتر المشروبات المنتشرة جدا بقالها فترة ، وشاي البوبا هو في الاصل مشروب كوري ، بيكون عبارة عن شاي بلبن او مع فاكهة ومعاه كرات البوبا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك ازاي تعملي كرات البوبا بنفسك في البيت ، وطريقة تحضير شاي البوبا العادي وبالفاكهة.
طريقة عمل كرات البوبا:
المكونات:
– 2 ½ معلقة كبيرة سكر بني (كل ما كان السكر اغمق هيكون افضل).
– 80 مل ماية.
– 6 معالق كبيرة نشا (لو متوفر نشا التابيوكا استخدميه لو مش متوفر استخدمي النشا العادي).
– ½ معلقة كبيرة نشا لتغطية العجينة.
للصوص:
– 8 معالق كبيرة سكر بني.
– 200 مل ماية.
– ½ معلقة صغيرة نشا.
طريقة التحضير:
1- في طاسة ضيفي الماية مع السكر البني وقلبيه لحد ما السكر يدوب.
2- ضيفي عليهم النشا وقلبيه لحد ما يدوب ، وحطي الطاسة على نار هادية مع التقليب المستمر لحد ما الخليط يتماسك ويبقى عجينة طرية.
3- افردي العجينة سمك متوسط بالنشابة وقطعيها صوابع رفيعة ، وخدي كل واحدة قطعيها قطع صغيرة وشكليها على شكل كرات ، وتكوني محضرة طبق فيه ½ معلقة كبيرة نشا عشان تحطي فيها كرات البوبا عشان متلزقش في بعض.
4- بعد ما تشكلي العجينة كلها ، خدي الكرات وانخليها على مصفى عشان تنزلي كل النشا الزيادة منها.
5- في حلة على نار متوسطة حطي 600 مل ماية وسيبيها لحد ما تغلي ، وضيفي لها كرات البوبا وقلبيها عشان متلزقش في بعض.
6- سيبي كرات البوبا تغلي لمدة 3 دقايق ، لحد ما تطفو فوق الماية كده تبقى استوت.
7- طلعي كرات البوبا في طبق فيه ماية مع تلج تبرد ، وبعدها صفيها في طبق.
8- دلوقتي هنحضر الصوص ، هاتي طاسة حطي فيها السكر البني مع الماية وقلبيه لحد ما السكر يدوب ، وبعدها ضيفي النشا وقلبي.
9- حطي الطاسة على نار متوسطة ، ولما الخليط يغلي ضيفي له كرات البوبا اللي حضرناها.
10- سيبيه على النار لمدة 6 – 8 دقايق ، وبعدها قللي النار وسيبيه لمدة 5 دقايق كمان لحد ما الصوص يتقل.
11- وكده كرات البوبا تبقى جاهزة ، احفظيها في اي برطمان او علبة في التلاجة.
طريقة كرات البوبا بالفيديو:
طريقة شاي البوبا:
المكونات:
– شاي.
– لبن كامل الدسم.
– كرات البوبا.
طريقة التحضير:
1- حضري الشاي بالطريقة العادية ، وسيبيه لحد ما يبرد تماما.
2- في الكوباية حطي 2 معلقة كبيرة من كرات البوبا مع 1 معلقة كبيرة من الصوص ، ضيفي ¼ كوباية شاي ، و ½ كوباية لبن وقلبيهم ، ممكن تزودي كمية الشاي وتقللي اللبن والعكس حسب رغبتك ، وضيفي له مكعبات تلج ، واستمتعي بالطعم اللذيذ.
شاي البوبا بالفراولة:
بنفس طريقة شاي البوبا العادي ، بس الفرق هتضيفي لبن بالفراولة بدل اللبن العادي.
طريقة شاي البوبا بأكتر من نكهة:
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