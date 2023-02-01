كريم كولاجين ومرطب طبيعي لكل انواع البشرة

الكولاجين هو واحد من البروتينات المسؤولة عن مرونة الجلد وتمدده ، والكولاجين بيشكل تقريبا من 75% – 80% من تركيبة البشرة ، والكولاجين مهمته انه بيقاوم التجاعيد والخطوط الرفيعة ، ولكن مع الوقت انتاج الكولاجين بيقل وبيتأثر بشكل سلبي بالبيئة والشيخوخة ، وهنا لازم تغذي بشرتك بالكولاجين عشان تعوضي اللي فقدته البشرة وترجعي شبابها ونضارتها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة كريم كولاجين طبيعي للبشرة.

فوايد الكولاجين للبشرة:

على الرغم انك ماتقدريش تقيسي مستوى الكولاجين في الجلد ، الا انه في علامات معينة بتظهر انخفاض مستويات الكولاجين ، زي التجاعيد, الجلد الباهت, والتأثير السلبي لنقص الكولاجين مش بيظهر على البشرة بس ، ولكن كمان ممكن يسبب آلام المفاصل, ضعف العضلات, مشاكل الجهاز الهضمي, وهتحسي ان الاربطة والاوتار اكتر صلابة من اللازم.

ودلوقتي هنعرف 5 فوايد للكولاجين :

1- بيساعد على ترطيب البشرة:

الكولاجين بيحتوي على عناصر ترطيب خاصة بتساعد على زيادة ترطيب البشرة ، وبالتالي الكولاجين بيدي بشرتك الترطيب اللي محتاجاه ، والبشرة الرطبة هي بشرة صحية.

2- بيدي الجلد مرونته:

الكولاجين باعتباره واحد من البروتينات الاساسية ، فهو بيدعم الانسجة الضامه في الجسم ، وده بيسمح لبشرتك بالاحتفاظ بمرونتها ، وده بدوره هيخلي البشرة مشدودة وهيمنع الترهل والضرر.

3- بيحارب الشيخوخة:

الجسم بينتج كمية اقل من الكولاجين مع التقدم في السن ، ونقص انتاج الكولاجين ده بيأدي لجفاف الجلد ، وتكون التجاعيد ، يعني كل ما زادت كمية الكولاجين في البشرة ، ده هيقلل من احتمال ظهور التجاعيد ، لانه الكولاجين عنصر اساسي مضاد للشيخوخة وده اللي اثبتته الدراسات والابحاث العلمية.

4- بيزود من تدفق الدم في الجلد:

الكولاجين مكون اساسي من مكونات الاوعية الدموية ، ومن خلال الاوعية الدموية القوية والمرنة ، الكولاجين هيضمن تدفق الدم للجلد بشكل جيد ، وده في النهاية بشرتك محتاجاه للحفاظ عليها صحية.

5- بيساعد على التئام الجروح:

الكولاجين ليه دور مهم في التئام الجروح ، لان الكولاجين بيجذب الارومات الليفية لمكان الجرح ، والخلايا الليفية دي هي اكتر الخلايا شيوعا في الانسجة الضامة ، والكولاجين ليه قدرة عالية على وقف النزيف ، وجذب الخلايا الجلدية الجديدة لطبقة الجرح ، وتحفيز انتاج اوعية دموية جديدة ، والكولاجين من العناصر اللي ممكن تحطيها على الجرح من غير ما تسبب تهيج الجلد او نمو البكتيريا.

كريم كولاجين طبيعي للبشرة:

المكونات:

– 1 معلقة كبيرة ارز.

– 50 مل ماية.

– 1 معلقة كبيرة بذور الكتان.

– 100 مل ماية.

– 2 معلقة كبيرة من جل الصبار.

– 15 نقطة من زيت شجرة الشاي.

– 3 كبسولات من زيت فيتامين E.

طريقة التحضير:

1- اول حاجة هنغسل الارز كويس ، وضيفي عليه 50 مل ماية وقلبيه ، وسيبيه منقوع من 10 – 12 ساعة.

2- بعدها اضربي الارز مع الماية بتاعته في الخلاط او بالهاند بلندر ، وحطيه في شاشة وصفيه.

3- في حلة صغيرة حطي بذور الكتان مع 100 مل ماية واغليه على نار هادية جدا لمدة 5 – 7 دقايق.

4- بعدها ارفعيه من على النار وسيبيه يبرد ، وصفيه في شاشة من البذور وخدي الجل بتاعه.

5- هاتي طبق وخدي 3 معالق كبيرة من جل بذور الكتان ، وضيفي عليهم 3 معالق كبيرة من ماية الارز.

6- ضيفي لهم جل الصبار ، وقلبي المكونات مع بعض بمعلقة خشب لحد ما يمتزجوا كويس.

7- ضيفي عليهم زيت شجرة الشاي وقلبيه مع باقي المكونات.

8- ضيفي زيت فيتامين Eوقلبيهم.

9- كده الكريم يبقى جاهز معانا ، احفظيه في اي برطمان زجاج محكم الغلق.

10- استخدميه يوميا قبل النوم.

كريم ياباني طبيعي لتفتيح البشرة والتخلص من البقع والتصبغات والنمش