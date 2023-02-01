كريم كولاجين ومرطب طبيعي لكل انواع البشرة

الكولاجين هو واحد من البروتينات المسؤولة عن مرونة الجلد وتمدده ، والكولاجين بيشكل تقريبا من 75% – 80% من تركيبة البشرة ، والكولاجين مهمته انه بيقاوم التجاعيد والخطوط الرفيعة ، ولكن مع الوقت انتاج الكولاجين بيقل وبيتأثر بشكل سلبي بالبيئة والشيخوخة ، وهنا لازم تغذي بشرتك بالكولاجين عشان تعوضي اللي فقدته البشرة وترجعي شبابها ونضارتها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة كريم كولاجين طبيعي للبشرة.
فوايد الكولاجين للبشرة:
على الرغم انك ماتقدريش تقيسي مستوى الكولاجين في الجلد ، الا انه في علامات معينة بتظهر انخفاض مستويات الكولاجين ، زي التجاعيد, الجلد الباهت, والتأثير السلبي لنقص الكولاجين مش بيظهر على البشرة بس ، ولكن كمان ممكن يسبب آلام المفاصل, ضعف العضلات, مشاكل الجهاز الهضمي, وهتحسي ان الاربطة والاوتار اكتر صلابة من اللازم.
ودلوقتي هنعرف 5 فوايد للكولاجين :
1- بيساعد على ترطيب البشرة:
الكولاجين بيحتوي على عناصر ترطيب خاصة بتساعد على زيادة ترطيب البشرة ، وبالتالي الكولاجين بيدي بشرتك الترطيب اللي محتاجاه ، والبشرة الرطبة هي بشرة صحية.
2- بيدي الجلد مرونته:
الكولاجين باعتباره واحد من البروتينات الاساسية ، فهو بيدعم الانسجة الضامه في الجسم ، وده بيسمح لبشرتك بالاحتفاظ بمرونتها ، وده بدوره هيخلي البشرة مشدودة وهيمنع الترهل والضرر.
3- بيحارب الشيخوخة:
الجسم بينتج كمية اقل من الكولاجين مع التقدم في السن ، ونقص انتاج الكولاجين ده بيأدي لجفاف الجلد ، وتكون التجاعيد ، يعني كل ما زادت كمية الكولاجين في البشرة ، ده هيقلل من احتمال ظهور التجاعيد ، لانه الكولاجين عنصر اساسي مضاد للشيخوخة وده اللي اثبتته الدراسات والابحاث العلمية.
4- بيزود من تدفق الدم في الجلد:
الكولاجين مكون اساسي من مكونات الاوعية الدموية ، ومن خلال الاوعية الدموية القوية والمرنة ، الكولاجين هيضمن تدفق الدم للجلد بشكل جيد ، وده في النهاية بشرتك محتاجاه للحفاظ عليها صحية.
5- بيساعد على التئام الجروح:
الكولاجين ليه دور مهم في التئام الجروح ، لان الكولاجين بيجذب الارومات الليفية لمكان الجرح ، والخلايا الليفية دي هي اكتر الخلايا شيوعا في الانسجة الضامة ، والكولاجين ليه قدرة عالية على وقف النزيف ، وجذب الخلايا الجلدية الجديدة لطبقة الجرح ، وتحفيز انتاج اوعية دموية جديدة ، والكولاجين من العناصر اللي ممكن تحطيها على الجرح من غير ما تسبب تهيج الجلد او نمو البكتيريا.
كريم كولاجين طبيعي للبشرة:
المكونات:
– 1 معلقة كبيرة ارز.
– 50 مل ماية.
– 1 معلقة كبيرة بذور الكتان.
– 100 مل ماية.
– 2 معلقة كبيرة من جل الصبار.
– 15 نقطة من زيت شجرة الشاي.
– 3 كبسولات من زيت فيتامين E.
طريقة التحضير:
1- اول حاجة هنغسل الارز كويس ، وضيفي عليه 50 مل ماية وقلبيه ، وسيبيه منقوع من 10 – 12 ساعة.
2- بعدها اضربي الارز مع الماية بتاعته في الخلاط او بالهاند بلندر ، وحطيه في شاشة وصفيه.
3- في حلة صغيرة حطي بذور الكتان مع 100 مل ماية واغليه على نار هادية جدا لمدة 5 – 7 دقايق.
4- بعدها ارفعيه من على النار وسيبيه يبرد ، وصفيه في شاشة من البذور وخدي الجل بتاعه.
5- هاتي طبق وخدي 3 معالق كبيرة من جل بذور الكتان ، وضيفي عليهم 3 معالق كبيرة من ماية الارز.
6- ضيفي لهم جل الصبار ، وقلبي المكونات مع بعض بمعلقة خشب لحد ما يمتزجوا كويس.
7- ضيفي عليهم زيت شجرة الشاي وقلبيه مع باقي المكونات.
8- ضيفي زيت فيتامين Eوقلبيهم.
9- كده الكريم يبقى جاهز معانا ، احفظيه في اي برطمان زجاج محكم الغلق.
10- استخدميه يوميا قبل النوم.
كريم ياباني طبيعي لتفتيح البشرة والتخلص من البقع والتصبغات والنمش
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