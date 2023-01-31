المكونات المثالية حسب احتياج ومشاكل شعرك

ممكن تكوني جربتي مكونات كتير للعناية بالشعر ، وضيفتيها لروتين العناية بشعرك ، ومش بتحسي بنتيجة ملحوظة وده لانك ممكن تكوني مش بتختاري المكونات الصح حسب مشاكل شعرك ، واللي شعرك فعلا محتاجه ، مش مجرد استخدام مكون طبيعي وخلاص ، وده اللي هنشاركه معاكي النهاردة من خلال موضوعنا ، هنقولك المكونات المثالية حسب مشاكل شعرك واحتياجاته.

المكونات المثالية حسب مشاكل شعرك:

1- زيت الارجان للتحكم في هيشان الشعر:

لو بتعاني من مشكلة هيشان الشعر ، يبقى افضل اختيار ليكي هو زيت الارجان ، المعروف كمان بالدهب السايل لفوايده الكتير للشعر ، زيت الارجان بيجدد وبيرطب وبينعم الشعر ، وده بيخليه سهل التصفيف ، ممكن تستخدمي الزيت بشكل مباشر على شعرك ، او تستخدمي شامبو بيحتوي على زيت الارجان.

بنرشحلك شامبو هربل ايسنسيز بزيت الارجان ، او شامبو زيت الارجان المغربي Argan oil of Morocco shampoo ، او شامبو تشي بزيت الارجان ، او شامبو Love beauty and planet بزيت الارجان.

2- زيت شجرة الشاي لتنضيف فروة الراس الدهنية:

زيت شجرة الشاي يعتبر منظف طبيعي قوي ، وبفضل خصائصة المضادة للفطريات ، ممكن يساعد في الحفاظ على فروة راسك الدهنية نضيفة من تراكم المنتجات والزيوت الزيادة والقشرة ، ممكن تستخدمي خليط من زيت شجرة الشاي مع زيت جوز الهند ، او تستخدمي شامبو بيحتوي على زيت شجرة الشاي.

بنرشحلك شامبو بليس بزيت شجرة الشاي ، شامبو تشي ، شامبو Love beauty and planet.

3- زبدة المورومورو لترطيب الشعر المصبوغ:

زبدة المورومورو هي بتحتوي على خصائص مشابهة للي موجودة في زبدة الكاكاو ، معروف ان المواد الكيميائية الموجودة في الصبغات بتسبب جفاف وبهتان الشعر ، وهنا يجي دور زبدة المورومورو اللي بتساعد على الاحتفاظ بالرطوبة في شعرك ، ممكن كمان تستخدميها مباشرة على الشعر ، او تستخدمي شامبو بيحتوي على زبدة المورومورو ، ولو مش متوفرة ممكن تستخدمي زبدة الكاكاو كبديل.

بنرشحلك شامبو Love beauty and planet بزبدة المورومورو ، شامبو غارنييه بزبدة الكاكاو ، شامبو بالمرز بزبدة الكاكاو.

4- ماية جوز الهند لتكثيف الشعر الخفيف:

ماية جوز الهند بتحفز نمو الخلايا وبتخلي الشعر قوي من الجذور ، وده بيقلل من تساقط الشعر وبيعزز نمو الشعر بكثافة وبشكل صحي ، وهتلاقي ماية جوز الهند متوفرة في الهايبر ماركت او ممكن تجيبي ثمرة جوز الهند وتفتحيها وتاخدي منها الماية ، ولو الاتنين مش متوفرين ممكن تستخدمي شامبو يكون بيحتوي في مكوناته على ماية جوز الهند.

بنرشحلك شامبو Love beauty and planet ، شامبو Ogx ، او شامبو هربل ايسنسيز بحليب جوز الهند.

كل اللي محتاجة تعرفيه عن تقشير فروة الراس وازاي تعمليه في البيت