زي ما في بنات بتدور دايما عن خسارة الوزن ، في البعض اللي بيعاني من النحافة وعايزين يزودوا وزنهم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم وصفة سموزي لزيادة الوزن في اقل من اسبوع بشكل صحي.

وصفة سموزي لزيادة الوزن:

الكمية دي هتعمل 2 كوباية سموزي.

المكونات:

– 2 كوباية لبن كامل الدسم.

– 1 كوباية شوفان.

– 1 – 2 ثمرة موز.

– 4 معالق كبيرة زبدة فول سوداني.

– 3 معالق كبيرة عسل.

– 2 كوباية زبادي.

طريقة التحضير:

– في الخلاط ضيفي اللبن, الشوفان, الموز, زبدة الفول السوداني, العسل, الزبادي ، اضربي كل المكونات مع بعض كويس ، لحد ما الخليط يبقى قوامه ناعم.

– وكده يبقى السموزي جاهز معانا.

– اشربي الكوبايتين خلال اليوم في اي وقت ، ويفضل تبقى في كوباية بالليل قبل النوم.

– ممكن كمان تزودي القيمة الغذائية للمشروب اكتر وتضيفي له فراولة او افوكادو ، 2 معلقة كبيرة بذور الشيا ، 2 معلقة كبيرة من بذور الكتان.

الطريقة بالفيديو:

مشروب طبيعي لتكبير المؤخرة والارداف في اسبوع