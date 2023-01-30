زي ما في بنات بتدور دايما عن خسارة الوزن ، في البعض اللي بيعاني من النحافة وعايزين يزودوا وزنهم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم وصفة سموزي لزيادة الوزن في اقل من اسبوع بشكل صحي.
وصفة سموزي لزيادة الوزن:
الكمية دي هتعمل 2 كوباية سموزي.
المكونات:
– 2 كوباية لبن كامل الدسم.
– 1 كوباية شوفان.
– 1 – 2 ثمرة موز.
– 4 معالق كبيرة زبدة فول سوداني.
– 3 معالق كبيرة عسل.
– 2 كوباية زبادي.
طريقة التحضير:
– في الخلاط ضيفي اللبن, الشوفان, الموز, زبدة الفول السوداني, العسل, الزبادي ، اضربي كل المكونات مع بعض كويس ، لحد ما الخليط يبقى قوامه ناعم.
– وكده يبقى السموزي جاهز معانا.
– اشربي الكوبايتين خلال اليوم في اي وقت ، ويفضل تبقى في كوباية بالليل قبل النوم.
– ممكن كمان تزودي القيمة الغذائية للمشروب اكتر وتضيفي له فراولة او افوكادو ، 2 معلقة كبيرة بذور الشيا ، 2 معلقة كبيرة من بذور الكتان.
الطريقة بالفيديو:
مشروب طبيعي لتكبير المؤخرة والارداف في اسبوع
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