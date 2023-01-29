الهدية اللي انتي عاملاها مخصوص بايدك ممكن تبقى احسن بكتير من اي هدية تانية ، لان القيمة المعنوية للحاجة اللي بتعملها مخصوص للشخص اللي بتحبيه بتكون اكبر بكتير من انك تجيبي هدية جاهزة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنديكي افكار هدايا عيد الحب لشريكك ممكن تعمليهم بنفسك في البيت.

هدايا عيد الحب لشريكك:

دايما بنفتكر ان الست هي اللي بتحب الهدايا الرومانسية اليدوية اكتر من الراجل ، لكن الحقيقة ان ده مش صحيح ، الراجل كمان بيحب الهدايا العاطفية اللي نابعة من حبك ليه ، حتى لو الهدية بسيطة ولكن معناها بيكون كبير عنده.

لما تيجي تعملي هدية بايدك لشريكك ، في حاجات لازم تحطيها في اعتبارك:

– اول حاجة لازم تهتمي بمظهر الهدية ، ويبكون شكلها حلو.

– زيني الهدية بشكل مميز عشان يفضل شكلها في ذاكرة شريكك لفترة طويلة ، ويفضل فاكرها.

– لازم تكون الهدية ليها علاقة باهتماماته ، لان ده هيخليه يحبها اكتر ، ويقدر مجهودك اكتر.

– ان الهدية يكون ليها معنى متعلق بأي حاجة في علاقتكم او بتعبر عن حبك بشكل ما ، وتخليه يتأثر لما ياخدها منك.

– اوعي تغلطي وتقدمي هدية انثوية ، ميقدرش يظهرها في اي مكان او يتكسف يبينها قدام عيلته واصحابه ، ركزي على حاجات رجالي بس.

1- برطمان الحب:

فكرة بسيطة جدا ولكن معناها كبير وشريكك هيحبها ، كل اللي هتعمليه هاتي برطمان وورق ملون قطعيه قطع صغيرة ، واكتبي في كل ورقة سبب حبك ليه ، عبري عن كل اللي جواكي ناحيته.

والهدية دي مش محتاجة اي مهارة ولا اي امكانيات ، هي هدية بسيطة وسهلة هتظهري بيها حبك ، زيني البرطمان بشريط احمر ، مع ورقة على شكل قلب باللون الاحمر.

2- اكياس شاي على شكل قلب:

اختاري نوع الشاي المفضل عنده ، وقصي الباكيتات على شكل قلوب ، هتكوني محتاجة للهدية دي ابره وخيط عشان لما تقصيه ترجعي تخيطي القطعتين مع بعض وتحطي جواه الشاي وتقفليه.

الصبح اول ما يصحي من النوم حضري له الفطار في السرير ، مع موسيقى هادية وفنجان الشاي مع الباكيت اللي على شكل قلب.

3- برواز للصور:

ممكن تعملي برواز صور بيجمع صوركم مع بعض ، حاولي تجمعي فيه احلى الصور اللي فيها ذكريات حلوة بينكم ، زيني البرواز بشكل حلو ، بقلب في النص مثلا او اي حاجة تفضليها.

4- رسالة حب:

هدية سهلة وبسيطة تعبري بيها عن حبك ، اكتبي له رسالة حب على كارت ، وممكن لو انتي من هواة التطريز ، زيني ظرف الرسالة بتطريز بحرف اسمه ، او تعملي اسمه واسمك وبينهم قلب.

5- جرعة حب:

بكل بساطة لو هو بيحب نوع عصير معين ، اعمليه وحطيه في برطمان، وزيني البرطمان بقلب وعليه كلمة حب ، او بالجليتر ، وقدميه مع فطار رومانسي في السرير.

6- صندوق هدايا قابل للطي:

اطبعي مجموعة من الصور سواء ليه لوحده او ليكوا انتوا الاتنين بتجمع ذكريات قديمة وجديدة بينكم ، وحطيها جوه صندوق قابل للطي ، بحيث انه كل ما يفتح جزء من البوكس تظهر له صورة.

7- كروت الحب:

هاتي كروت ، واكتبي على كل كرت حاجة مختلفة تعملوها سوا ، وحطيها في بوكس شكله حلو وزينيه بشريط او بستيكر عليه كلمات رومانسية ، والهدية دي بتجمع ما بين المرح واللعب وما بين الرومانسية ، واتأكدي ان شريكك هيحبها جدا ، وهيعشقك اكتر.

8- دمبل رومانسي:

لو شريكك بيحب يلعب رياضة وعنده ادوات رياضية في البيت ، هاتي الدمبل بتاعه والزقي عليه بعض الملاحظات الرومانسية على ورق ملون ، الهدية دي هتضحكة وهتدخل روح الدعابة بينكم وهتبسطه في نفس الوقت.

9- كب كيك شوكولاتة:

الشوكولاتة هي دايما رمز الحب ، عشان كده ممكن تعملي كب كيك شوكولاتة ، وممكن تزينيه بشكل قلب ، وتقدميه مع عشا رومانسي مع الشموع وموسيقى هادية.

10- تطريز على الفوطة:

هاتي فوطة وطرزي عليها كلمات حب ، ولما يجي يستخدمها يتفاجأ بالكلام المكتوب عليها ، والهدية دي هتفضل معاه على طول ، كل ما يجي يستخدم الفوطة هيشوف كلماتك وتعبيرك عن حبك ليه.

11- رسمة قلب على الكابتشينو:

فكرة بسيطة وسهلة جدا ، لو هو من محبين الكابتشينو ، ارسمي على وشه شكل قلب ، وقدميه مع فطار رومانسي في السرير.

12- اشارات رومانسية:

لو شريكك بيحب القراية ، هاتي الكتاب اللي دايما بيقرا فيه ، وهاتي ورق ملون قصيه على شكل قلب ، واكتبي عليه كلمات حب ، ووزعيها بين صفحات الكتاب ، لما يجي يقرا في الكتاب كل ما يقلب صفحة هيلاقي كلمة حب منك.

مش في مود تعملي هدية بنفسك؟

لو مش في مود انك تعملي هدية بنفسك ، او مش هتعرفي تعملي اي حاجة من اللي قولناها ، ممكن تشتري هدية جاهزة من اللي ممكن تتعمل مخصوص باساميكم او صورتكم او يتكتب عليها كلمات حب من اختيارك ، زي المج ، تيشرت.

في النهاية الهدية مش شرط تكون غالية اوي او حاجة كبيرة ، لكن الاهم في الهدية هي القيمة المعنوية بتاعتها مش قيمتها المادية ، ممكن الهدية تكون بسيطة جدا ولكن بتعبر عن حبك لشريكك.

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