كل اللي محتاجة تعرفيه عن تقشير فروة الراس وازاي تعمليه في البيت

على الرغم من اننا بنخصص وقت للعناية بشعرنا من غسيل, ترطيب, ماسكات لتغذيته ، الا اننا للأسف بنتجاهل الجزء الاكتر اهمية من شعرنا اثناء العناية بيه ، وهي فروة الراس ، فروة راسنا هي امتداد لبشرتنا وبتحتاج رعاية متساوية وان ماكنش اكتر كمان ، لان فروة راس نضيفة وصحية معناها نمو شعر افضل واكتر صحة ، عشان كده ضروري تدخلي مقشر فروة الراس في روتين العناية بشعرك ، والنهاردة هنقولك كل اللي محتاجة تعرفيه عن تقشير فروة الراس ، وفوايده وازاي تعملي مقشر لفروة الراس في البيت.

ايه هي مقشرات فروة الراس وبتعمل ايه؟

زي بشرتك بالظبط ، فروة راسك كمان بتحتاج لتقشير منتظم للحفاظ على صحة شعرك من الجذور مكان نمو الشعر ، تقشير فروة الراس بيساعد على ازالة خلايا الجلد الميتة, الاوساخ, الدهون, وتراكم المنتجات للحفاظ على فروة راسك صحية ، لان لو التراكمات دي ماتمش ازالتها ، ممكن تسبب لك مشاكل كتير في فروة الراس زي الحكة, قشرة الراس, وافراز الزيوت المفرط في فروة راسك ، وده السبب اللي بيخلي تنضيف فروة راسك مهم مرة واحدة على الاقل في الاسبوع للتخلص من كل المواد المتراكمة.

فوايد تقشير فروة الراس:

– بيساعد في التخلص من التراكمات: لما تقشري فروة الراس بانتظام ، هتقللي من فرص تراكم قشرة الشعر ، والقشرة لو اتراكمت هتسبب هتسد بصيلات الشعر وهتتسبب في تلف شعرك وتخليه معرض اكتر للتساقط.

– بيحسن نمو الشعر: التقشير بيزيل خلايا الجلد الميتة من فروة راسك ، وده بدوره بيساعد على زيادة معدل دوران الخلايا في فروة الراس للحفاظ على نمو الشعر بشكل صحي.

– بيخلي الشعر لامع: بكل بساطة الشعر الصحي بيساوي لمعان الشعر ، لما بتقشري فروة الراس ، انتي بكده بتنضفي بصيلات الشعر ، وده هيأدي لنمو الشعر بشكل صحي ولامع.

طريقة تقشير فروة الراس:

هنقولك خطوة بخطوة ازاي تعملي تقشير لفروة الراس.

– الخطوة 1: نضفي شعرك بالشامبو ، لان التقشير بعد غسل الشعر بالشامبو ، بيزيل كل المنتجات الزيادة من شعرك اللي ممكن تأدي بعد كده للتراكم.

– الخطوة 2: حطي المقشر بأطراف صوابعك على شعرك بعد غسله بالشامبو ، وممكن تستخدمي المشط لتقسيم شعرك والتأكد من وصول المقشر لفروة الراس كلها.

– الخطوة 3: دلكي المقشر بلطف على فروة راسك في حركات دائرية لمدة دقايق ، واتأكدي انك ما تدلكيش بقوة ، لان ده ممكن يضر فروة راسك.

– الخطوة 4: بمجرد ما تخلصي تدليك ، اغسلي شعرك بالماية الباردة.

نصيحة احترافية: اتأكدي من عدم الافراط في تقشير فروة راسك ، افركي فروة راسك مرة او مرتين في الاسبوع وخليكي لطيفة في التدليك.

طريقة مقشر فروة الراس:

1- سكراب السكر والشوفان:

المكونات:

– 2 معلقة كبيرة سكر بني او عادي.

– 2 معلقة كبيرة شوفان مطحون.

– 2 معلقة كبيرة من بلسم الشعر.

اخلطي كل المكونات مع بعض ، وافركي فروة راسك بالخليط بالخطوات اللي قولناها فوق ، وبعدها اغسلي شعرك بالماية الفاترة واستخدمي الشامبو والبلسم بالطريقة المعتادة.

2- سكراب الملح والليمون:

المكونات:

– 2 معلقة كبيرة ملح.

– 2 معلقة كبيرة عصير ليمون.

– 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

اخلطي كل المكونات مع بعض كويس ، ودلكي فروة راسك بالخليط لمدة دقايق ، وبعدها اشطفيه بماية فاترة ، واغسليه بالشامبو والبلسم بالطريقة العادية.

3- سكراب الملح وزيت جوز الهند والعسل:

المكونات:

– 1 معلقة كبيرة من خل التفاح.

– 1 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

– ½ كوباية ملح.

– 1 معلقة صغيرة عسل.

اخلطي المكونات مع بعض ، خدي 1 معلقة كبيرة من الخليط دلكي بيها فروة راسك ، وسيبي السكراب على فروة الراس لمدة 10 دقايق ، وبعدها اشطفيه بماية فاترة ، وبعدين اغسليه بالشامبو والبلسم.

4- سكراب السكر وزيت الزيتون والعسل:

المكونات:

– 1 معلقة كبيرة سكر.

– 1 معلقة كبيرة عسل.

– 1 معلقة كبيرة زيت زيتون.

– 3 معلقة كبيرة بلسم.

اخلطي المكونات كلها مع بعض كويس ، دلكي فروة راسك بالخليط ، وبعدها وزعي الخليط على الشعر كله من الجذور للاطراف ، واتأكدي من تغطية كل خصلة بالسكراب ، غطي راسك بقبعة استحمام او كيس بلاستيك وسيبي الخليط لمدة 30 دقيقة ، بعدها اشطفيه بالماية وبعدين اغسليه بالشامبو والبلسم.

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