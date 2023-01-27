موضة الشاكيت Shackets احدث تريند لموسم الشتا السنة دي

الشاكيت Shacket ، ايوه ما تستغربيش اسمه شاكيت ، لان هو عبارة عن مزيج ما بين القميص Shirt والجاكيت Jacket ، وهو بيكون اخف من الجاكيت واتقل من القميص التقليدي ، وفيه كل تفاصيل القمصان زي اللياقة والزراير والجيوب الجانبية ، وتقدري تلبسيه فوق قطعة تانية زي الجاكيت ، والنهاردة هنشوف مع بعض بالصور افكار للبس الشاكيت تستوحي منها اللوك بتاعك.
موضة الشاكيت Shackets لموسم الشتا:
– موديلات الشاكيت هنلاقي منها بين القصير والطويل ، وحتى الخامة بتختلف ، في منها الصوف, القطن ، او مزيج بين الاتنين ، هتلاقي منه كمان السادة او الكاروه اللي يعتبر من اكتر الستايلات المفضلة عند بنات كتير.
– تقدري تنسقيه مع بنطلون جينز مع اندر شيرت او بادي تحته ، وتكملي اللوك مع بوت او سنيكرز.
– ممكن كمان تنسقي معاه بنطلون جلد للوك شتوي مختلف ، مع انكل بوت.
– هنلاقي كمان من الشاكيت موديل مختلف وهو ال Teedy شاكيت ، اللي بيكون خامته من الفرو ، والنوع ده بيدفي اكتر من الانواع التانية.
– كمان الشاكيت الجلد من الحاجات التريندي جدا لموسم الشتا ده ، والجلد عموما موضة جدا السنة دي بمختلف ستايلاته سواء بنطلون, فستان, جيبة, جاكيت ، وتقدري تنسقي مع الشاكيت الجلد بنطلون جينز مع بادي ابيض.
– الاوفر سايز شاكيت كمان من الحاجات الموضة جدا للشتا ، وتقدري تنسقيه مع سكيني جينز او بوي فريند ، مع انكل بوت.
– ممكن كمان تلبسي الشاكيت فوق فستان صوف شتوي ، او شيرت دريس ، مع بوت طويل للركبة ، للوك فورمال.
– للوك رياضي ممكن تنسقيه مع بنطلون رياضي او ليجينج وتيشرت ابيض مع سنيكرز ابيض.
تعالوا نشوف افكار بالصور لتنسيق الشاكيت:
افكار لتنسيق السويت شيرت Sweatshirt في الشتا
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