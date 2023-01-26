طريقة عمل وصفة الجمبري بصوص الكيجن

من الاكلات اللي انتشرت جدا في الفترة الأخيرة في كتير من المطاعم هي وصفة الجمبري بصوص الكيجن ، وهو من الوصفات اللذيذة جدا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك ازاي تعملي الجمبري بصوص الكيجن مع الذرة في البيت زي المطاعم بالظبط.
الجمبري بصوص الكيجن:
المكونات:
– جمبري.
– 2 بصلة متوسطة الحجم ابيض او دهبي (ماتستخدميش البصل الأحمر).
– 2 معلقة كبيرة زبدة.
– 1 ورقة لوري.
– عصير 1/2 ليمونة.
– 3 فصوص كبار مفرومين.
– 1 معلقة صغيرة جنزبيل طازة ، ولو مش متوفر ضيفي 1/2 معلقة جنزبيل بودر.
المكونات للذرة:
– 1 ذرة حلوة ، قطعيه قطع متوسطة الحجم.
– 1 كوباية ماية.
– 1/2 كوباية لبن ، متدوب فيها 1 معلقة كبيرة سكر.
– رشة ملح.
– 1/2 معلقة كبيرة زبدة.
مكونات توابل الكيجن:
– 1 معلقة ملح.
– 1 معلقة فلفل اسود.
– 1 معلقة زعتر مجفف.
– 2 معلقة بابريكا.
– 1 معلقة بصل بودر.
– 1 معلقة توم بودر.
– 1/2 معلقة شطة ، او حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
1- هنحضر الذرة ، في حلة على نار عالية حطي الذرة ، وضيفي له, الماية, اللبن, الملح, الزبدة ، ولو حسيتي ان اللبن قليل ممكن تضيفي شوية كمان لحد ما اللبن يغطي الذرة ، غطي الحلة وسيبيه على النار لحد ما يستوي.
2- حضري خلطة توابل الكيجن ، اخلطي كل التوابل اللي قولناها مع بعض ، وقلبيهم كويس ، وممكن تزودي حسب رغبتك توابل إضافية زي جوزة الطيب, ملح ليمون, كزبرة ناشقة ، وفي الهايبر هتلاقي متوفر خلطة توابل الكيجن جاهزة ، لكن لو مش متوفرة تقدري تحضريها بنفسك بالطريقة اللي قولناها.
3- اضربي البصل في الخلاط وافرميه فرم خشن شوية.
4- في طاسة على النار ضيفي الزبدة ، وضيفي عليها البصل المفروم ، قلبيه لحد ما الريحة بتاعته تظهر ، ضيفي له بهارات الكيجن وقلبيهم مع بعض على نار هادية.
5- ضيفي ورقة اللوري ، وعصير الليمون , الثوم المفروم, الجنزبيل ، قلبي كل المكونات مع بعض على نار هادية لحد ما تمتزج كويس ، لمدة دقيقتين تقريبا.
6- ضيفي الجمبري على الصوص وقلبيه لحد ما الصوص يغطي الجمبري كله.
7- هاتي الكيس الحراري ، حطي فيه الجمبري بالصوص بتاعه ، وضيفي معاه الذرة اللي حضرناها ، اقفلي الكيس وحطيه في صينيه ودخليه فرن سخنة على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 1/2 ساعة تقريبا لحد ما الجمبري يستوي.
8- وكده الجمبري يبقى جاهز للتقديم ، تقدري تقدميه جنب ارز.
9- ممكن تضيفي مع الجمبري أي نوع سي فوود كابوريا, استاكوزا, بلح البحر, سبيط او تضيفيهم كلهم حسب الرغبة.
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