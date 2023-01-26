ليه المفروض ماتغسليش وشك اثناء الاستحمام؟

ممكن غسل الوش اثناء الاستحمام مايبانش انه مشكلة وانه حاجة عادية ، لكن الماية السخنة ممكن تنشف بشرتك وتسبب ظهور الحبوب ، بالإضافة ان منتجات الشعر ممكن تنزل على بشرتك وتضرها ، عشان كده الأفضل انك تغسلي وشك بعد ما تخلصي الشاور بتاعك ، والنهاردة في المقال بتاعنا هنقولك كل اضرار غسل الوجه اثناء الاستحمام.

اضرار غسل الوجه اثناء الاستحمام:

1- ممكن يسد المسام:

منتجات الشعر اكيد مفيدة لشعرك ، ولكن الشامبو ومنتجات الشعر بشكل عام لو نزلت على بشرتك ممكن يكون ليها تأثير سلبي ، على سبيل المثال ، الزيوت الموجودة في منتجات العناية بالشعر بتساعد على ترطيب شعرك ، ولكن لو الزيوت دي نزلت على بشرتك ، ده ممكن يسبب انسداد المسام وظهور حب الشباب.

2- ممكن يسبب تهيج للبشرة:

منتجات الشعر لما بتلامس بشرتك اثناء غسل شعرك ، المكونات الصناعية الموجودة فيها هتتفاعل مع بشرتك وهتسبب لك مشاكل.

3- هيخلي بشرتك حساسة:

المكونات الموجودة في الشامبو او غيرها من منتجات العناية بالشعر ممكن تخلي بشرتك حساسة اكتر ، وتسبب لها احمرار وحكة.

4- ممكن يسبب لك حب الشباب:

المكونات الموجودة في الشامبو والبلسم ، ممكن تأدي لظهور حب الشباب ، عشان كده الأفضل انك تستخدمي غسول البشرة اخر خطوة في روتينك عشان تتأكدي من التخلص من أي بقايا للمنتج على بشرتك.

روتين عناية بالبشرة الدهنية من الفاكهة بس