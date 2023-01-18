12 طريقة عملية للتعامل مع الزوج الغاضب

ازاي تعرفي انك ناجحة في الحياة الزوجية؟ انتي كشخص لما بتنجحي ، هتبقي سعيدة لنفسك وهتحسي بالفخر باللي انتي وصلتي له ، لكن الموضوع مختلف في الحياة الزوجية ، في بعض الاشخاص ممكن يفكروا ان عدد السنين هو مقياس السعادة الزوجية ، والبعض ممكن يفكر ان الحالة ومستوى المعيشة ممكن تقول كل حاجة عن العلاقة ، ولكن الاتنين مش صح ، عشان تبقي سعيدة في الحياة الزوجية ، فانتي لازم تكوني مستعدة للتأقلم, التضحية, مواجهة المصاعب ، لان الزوجين بيمروا بمراحل مختلفة في الحياة ، ممكن في يوم تحسي من زوجك بالحب ، وتاني يوم ممكن يحسسك انه متضايق منه ، وبعض الزوجات لسه مش عارفين طريقة التعامل مع الزوج الغاضب ، لكن انتي تقدري تكوني افضل صديقة لزوجك لما تعرفي ازاي تتعاملي مع غضبه ، وده اللي هنعرفه النهاردة من خلال السطور الجايه ، هنقولك ازاي تتعاملي مع غضب زوجك.

ايه اللي ممكن يثير غضب زوجك؟

لما زوجك بيكون غاضب او متعصب ، ده مش معناه ان انتي السبب الوحيد ، على الرغم من انه بيطلع غضبه ده عليكي ، وتكون هي دي طريقته اللي بيخرج بيها من احباطه من اي حاجة مضايقاه انتي مالكيش علاقة بيها ، واحيانا ممكن تكوني انتي سبب غضبه، عشان كده لازم تعرفي ايه سبب غضب زوجك.

1- الاختناق العقلي:

هتعملي ايه لو معندكيش مساحة خاصة بيكي؟ المساحة مهمة جدا في الحياة الزوجية ، وواحدة من اسباب غضب الزوج هو انه يكون حاسس بالخنقة من الحياة الزوجية ، او حاسس باختناق حتى من شغله ومحتاج مساحة ينفرد فيها بنفسه او يعمل اي حاجة هو حاببها.

عشان كده بننصحك انك تديه المساحة اللي هو عايزها وقت ما يحتاج.

2- ضغوط العمل:

زي ما قولنا قبل كده ، انتي مش السبب الوحيد اللي ممكن يضايقه ، ممكن جدا يكون عليه ضغط في الشغل ووراه حاجات كتير عايزة تتعمل والضغوطات دي بتأثر عليه بشكل سلبي ، عشان كده بنقولك مادام انتي مش السبب ، خليكي هادية واتعاملي مع الموضوع بحكمة ، وفي طرق كتير جدا تقدري تعمليها للتعامل مع غضب زوجك لو انتي مش سبب غضبه.

3- قلة اهتمامك:

لما الزوج مايلاقيش الاهتمام الكافي من زوجتة ، ممكن يظهر ده في صورة غضب ، وهنا لازم تتأكدي لو زوجك بيدور على اهتمامك ، وساعتها هتبقي عارفة المفروض تعملي ايه لما تحسي ان زوجك محتاج اهتمامك ، واوعي تتجاهلي او تعملي نفسك مش واخدة بالك بعد ما تتأكدي انه محتاج اهتمامك.

4- توقعات عالية:

اي شخص لما بيكون عنده توقعات عالية ، بيكون محتاج لحد يفهمه ، وفي بعض الاحيان كمان مش بنبقى عارفين ان توقعاتنا عالية ، وتوقعات زوجك العالية ممكن تأذيه هو نفسه وتأذيكي انتي كمان ، عشان كده المفروض ان انتي تتعاملي مع توقعاته العالية كمان.

5- النوايا السرية:

ازاي هنعرف ان في شخص عنده نوايا سرية او حاجة جواه مش بيقولها؟ ممكن يكون زوجك مستني انك تعرفي من نفسك ، وانتظاره ده لحد ما تفهمي ممكن يأدي لاثارة غضبه ، وعلى الرغم ان وجود السر مش عدل للطرف التاني ، الا انه هتكوني محتاجة طريقة للتعامل مع الموضوع.

طريقة التعامل مع الزوج الغاضب:

مش دايما بيكون غلط الرجل ، او الست هي اللي المفروض تتنازل طول الوقت ، ولكن المفروض يتعاملوا الاتنين مع بعض بمساواه يعني المجهود يكون من الطرفين.

كلنا عارفين ان الحياة الزوجية بتدور حوالين الاهتمام المتبادل والتعاون ، ولكن هل صح انك تتوقعي الاهتمام المتبادل ده لما زوجك يكون غاضب؟ تعالي شوفي ازاي تتعاملي مع زوجك الغاضب.

1- حللي المشكلة:

لما زوجك يكون في حالة غضب ، اول حاجة المفروض تعمليها هو تحليل المشكلة ، ومحتاجة كمان انك تراجعي نفسك وتشوفي لو عملتي اي حاجة غلط اثارت غضبه.

لو لقيتي ان انتي عملتي حاجة غلط ضايقته ، اول حاجة قولي له انك مش هتعملي الغلط ده مرة تانية ، وبعدها ممكن تتعاملي مع غضبه بأي طريقة.

2- الوضوح:

كتير من الازواج بيتوقعوا ان الحب مالوش حدود وانه مهما عمل هتتحملي ، عشان كده وجود الحدود هتساعدك انتي وزوجك في ادارة الغضب ، ومش بس انتي تحطي الحدود مع نفسك ولكن كمان لازم تعرفيها لزوجك.

لما الشخص يعرف المقدار اللي انتي ممكن تتحمليه وكل حاجة تبقى واضحة ليه ، في الحالة دي مش هيغامر بالمخاطرة في المشاكل ، لو الحدود مش موجودة انتي بكده هتدي فرصة لزوجك يظهر غضبه بأي طريقة ، وساعتها انتوا الاتنين هتفشلوا في السيطرة على الغضب ده.

عشان كده بننصحك تحافظي على ثباتك والتزمي بالحدود بأي تمن ، وضع الحدود دي هتختصر حاجات كتير اكتر ما انتي متخيلة ، عشان كده ابدأي في وضع حدود للتعامل مع زوجك الغاضب.

3- سيبيه يهدا:

كتير من الزوجات بتدخل في مرحلة الحرب لما تلاقي زوجها في حالة غضب منها ، الغضب مش هو الحل للتعامل مع غضب اي شخص تاني ، كل اللي هتعمليه في الحالة دي سيبيه يهدا بس ، لما تلاقي الموضوع خارج عن السيطرة ، لان في اللحظة دي متتوقعيش ان الشخص هيكون مسالم ، وممكن تكون هي دي طريقته اللي بيظهر بيها توتره ، وبعد ما يطلع غضبه هيهدا لوحده.

4- متحاوليش تسيطري:

في بعض انواع من الرجالة بيدخل في حالة غضب لو حاولتي تسيطري عليه او تغيريه ، عشان كده الافضل انك متحاوليش تعملي ده في اللحظة دي.

وبدل ما تتحكمي في غضب زوجك ، ممكن تتحكمي انتي في غضبك وتبدأي بنفسك وخليكي هادية ، وده معناه انك تتحكمي في نفسك من غير ما تحطي توقعات ان هو يتحكم في غضبه.

5- ماتدخليش في حالة ذعر:

لما تلاقي زوجك في حالة غضب وثاير ، ماتخافيش ، لان ده ممكن يخليكي تعملي او تقولي حاجة مالهاش لازمة في الوقت ده ، لان الزوج لما هيحس انك خايفة ، ده هيخلي الوضع اسوأ ، مش مطلوب منك كمان انك تكوني متمردة وتزودي المشكلة ، ولكن اتعاملي بأدب وحاولي تسيطري على نفسك على قد ما تقدري ، وده كمان بيعتمد على الموقف.

6- سيبيه يتكلم في الوقت اللي هو عايزه:

لما تحسي ان هو متوتر من حاجة سيبيه فترة ، لان عادة تأثير ضغوطنا وتوترنا بيظهر على افراد الاسرة ، فلما تحسي انه مضغوط او متوتر من حاجة معينة سيبيه ، هتلاقيه هو هيحس انه خلى جو البيت مضغوط ومش حلو ، وبالتالي استني لحد ما هو يحس ده من نفسه.

7- ماتحكميش عليه:

عادة بنحكم على الاشخاص بناء على موقف واحد او اكتر ، وفي بعض الاوقات ، بنعمل ده من غير قصد ، عشان كده افتكري دايما انك ماتحكميش على زوجك لما يكون غاضب ، لان ده هيخليه غاضب اكتر وهيحس بالاكتئاب.

8- اهتمي بيه بهدوء:

هل بتبعدي هو في حالة غضب؟ انتي كده بتتصرفي غلط ، اعرفي انك لما تمشي وتسيبيه وهو في حالة غضب دي مش الطريقة الصح للتعامل مع الزوج الغاضب.

ايوه زي ما قولنا مش مطلوب منك تتحكمي في غضبه او تتكلمي وتتجادلي معاه في اللحظة دي ، ولكن زوجك مازال محتاج لاهتمامك ، هو في الواقع محتاج منك تسمعيه بس ، ولما تمشي وتسيبيه ، ده هو هيفسره ان صبرك وتسامحك نفذ ناحيته ، عشان كده لازم تكوني صبورة واهتمي بهدوء زي ما هو عايز.

9- ما تتسامحيش مع عدم الاحترام:

لما زوجك مايحترمكيش مرة بعد مرة ، في الحالة دي ماتستمريش في التسامح معاه ، لانه التسامح المستمر هيعزز غروره ، لان الراجل لما يبقى ضامن تسامح زوجته بشكل مستمر ، مش هيحترمها وهيستغل تسامحها معاه.

من وقت للتاني ، طبيعي انه ممكن يصرخ فيكي او يتعامل بعدم احترام شوية في ساعة الغضب ، لكن ما تخليش ده يحصل بشكل مستمر ، وده اكيد حاجة هتلاحظيها ، هتعرفي امتى مش بيحترمك وكمان لازم تعرفي ازاي تحطي حد لده.

10- اعتذري:

لو عارفة انك سبب غضبه وعارفة انك عملتي حاجة غلط اعتذري ، لما تعترفي بأخطائك ، ده هيهدي الطرف التاني ، لان احنا عادة بنميل لنكران اخطائنا لكن دي مش الطريقة الصح للتعامل مع زوجك الغاضب ، لما تحاولي تعملي نفسك مش شايفة غلطاتك ، ده هيثير غضبه اكتر وهيزوده.

11- ما تجادليش:

الست دايما بتبقى عايزة رد فعل لكل عاطفة او احساس او اي حاجة بتعملها ، ومن الناحية التانية الراجل العكس مش بيقف عند كل حاجة.

في بعض الاحيان ، زوجك ممكن يكون بيحاول يلاقي طريقة وبيكافح للخروج من الحالة المزاجية الغاضبة ، تخيلي بقى انتي في اللحظة دي بتجادليه ومتوقعه منه يرد عليكي بخصوص تصرفاته ، ده معناه انك مش سيباه يخرج من حالة الغضب ، وانتي بتكوني بتعملي ده من غير ما تعرفي ، عشان كده المرة الجايه بننصحك اتجنبي الجدال لما زوجك يكون غاضب ، وساعديه انه يحس باحساس احسن لو قدرتي.

12- دخلي روح المرح والدعابة:

لما تحسي ان زوجك هدي شوية من حالة الغضب ، دخلي روح الدعابة بينكم وهزري بطبيعتك ، الطريقة دي هتدوب الغضب الباقي جواه ، لان الرجالة عادة بيحسوا بالراحة لما شريكته ترجع تتكلم معاه بشكل عادي بعد الجدال او الخناق بينهم.

لما تحسي ان زوجك يستاهل انه يحسن احساس افضل من اللي هو فيه ، جربي روح المرح والدعابة ، خلي الهزار يفك الموقف ، ولكن ماتقلبيش الموضوع سخرية عليه او نقد.

في النهاية لازم نعرف اننا مش دايما صح وعادي كلنا بنقع في اخطاء ، لما نفهم الحقيقة دي ، هتكون عندك القدرة للتعامل مع الشخص الغاضب ، وعشان تفهمي النقطة دي ، انتي محتاجة تسيبيه يصحح نفسه وانتي كمان صححي نفسك بالطرق اللي احنا قولناها فوق للتعامل مع الزوج الغاضب.

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