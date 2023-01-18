روتين عناية بالبشرة الدهنية من الفاكهة بس

البشرة الدهنية من اكتر انواع البشرة اللي بتتعرض للمشاكل الجلدية المزعجة ، من ظهور البثور, الرؤوس السودا, افراز الدهون بشكل زيادة ، واستخدام المكونات اللي بتحتوي على احماض مواد قابضة هتكون مفيدة جدا للبشرة الدهنية لانها هتساعد على التحكم في افراز الدهون الزيادة وهتمنع المشاكل اللي بتسببها ، ومن اكتر المكونات اللي ممكن تعمل المهمة دي هي الفاكهة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم روتين عناية بالبشرة الدهنية من الفاكهة.

روتين عناية بالبشرة الدهنية:

1- غسول للبشرة الدهنية من الفاكهة:

– هاتي شريحة من البابايا اهرسيها لحد ما تبقى معجون ناعم ، دلكي بشرتك بالمعجون ده الصبح وبالليل ، وبعدها اغسليها بالماية الباردة ، البابايا بتساعد على تنضيف البشرة من خلال التخلص من الاوساخ والزيوت الزيادة ، وبتساعد بشكل فعال على التخلص من البقع الغامقة.

– ممكن كمان تعملي غسول منظف غني بفيتامين سي ، من خلال خلط الليمون, البرتقان, الطماطم ، واضربيهم مع بعض في الخلاط مع شوية لبن ، ودلكي بشرتك بالغسول ده كل يوم قبل النوم وبعدين اشطفيه بالماية ، الغسول ده هيحافظ على نضافة بشرتك وفي نفس الوقت هيحافظ على رطوبتها.

– ممكن كمان تخلطي شريحة من البابايا مع شوية من جل الصبار والزبادي والعسل ، واضربيهم في الخلاط لحد ما يبقى عندك خليط شبه سائل ، دلكيه بيه بشرتك الصبح وبالليل وبعدها اشطفيه بالماية.

كل منظفات الفاكهة اللي قولناها تقدري تحفظيها في التلاجة لمدة 24 ساعة ، عشان كده الافضل انك تعملي كمية صغيرة تكفي لاستخدام اليوم وتاني يوم اعملي تاني.

2- مقشر للبشرة الدهنية:

– هاتي ثمرة كيوي اهرسيها وضيفي لها معلقة صغيرة من السكر ، ودلكي بيها البشرة وهي رطبة لمدة 5 دقايق وبعدها اغسلي بشرتك بماية فاترة.

– امزجي معلقة من العسل مع عصير الليمون ودلكي بيها بشرتك لمدة 5 دقايق وبعدها اغسلي البشرة بالماية ، العسل بيعمل تقشير لطيف للبشرة ، والليمون يعتبر مادة قابضة بتساعد على التحكم في الدهون ، وبالتالي ده هيساعد على ازالة الاوساخ والخلايا الميتة من البشرة بشكل طبيعي.

– امزجي معلقة صغيرة من عصير الليمون مع 2 معلقة صغيرة من قشر الليمون او البرتقان المجفف المطحون ، دلكي بشرتك بالخليط لمدة 5 دقايق وبعدها اغسلي البشرة بالماية.

– امزجي كمية من اللبن, العسل, الشوفان المطحون, الموز المهروس, ½ معلقة من النشا ، اخلطيهم لحد ما تتكون عندك عجينة سميكة ، وزعي الخليط على البشرة مع التدليك لمدة 5 دقايق وبعدها اغسلي البشرة بالماية الفاتر.

– امزجي معلقة من النشا مع 2 معلقة من عصير الليمون او البرتقان ، وزعي الخليط على البشرة مع التدليك وبعدين سيبي الخليط لحد ما ينشف تماما وافركيه من على البشرة في حركات دائرية للتخلص من خلايا الجلد الميتة والاوساخ والزيوت الزيادة.

3- كريم تدليك للبشرة الدهنية:

– اخلطي ½ حبة خيار مبشورة مع معلقة صغيرة من عصير البرتقان او الليمون و ¼ معلقة صغيرة عسل و 3 نقط من زيت شجرة الشاي ، دلكي بشرتك بالخليط لمدة 5 دقايق وسيبيه لمدة 5 دقايق كمان وبعدها اغسليه بالماية ، الكريم ده هيساعد على ترطيب ونضارة البشرة ، ويعتبر مهديء ومغذي للبشرة ، وبيقلل من انتاج الزيوت الزيادة ، وبيساعد على منع حب الشباب ، وكمان بيقلل من بهتان البشرة.

– جل الصبار لوحده يعتبر من المكونات المغذية جدا للبشرة ، وزعي جل الصبار على بشرتك ودلكيه بأطراف صوابعك في حركات دائرية قوية ، وسيبيه لمدة 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالماية.

4- ماسك الفاكهة للبشرة الدهنية:

– اهرسي 3 حبات فراولة واخلطي معاهم معلقة كبيرة من عصير الليمون ، وزعي الماسك على البشرة ، وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، وبعدها اغسليه بماية باردة ، الفراولة غير فوايدها لمحاربة مشاكل البشرة الدهنية فهي بحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة بتساعد على تجديد البشرة ومنع التجاعيد.

– امزجي معلقة كبيرة من قشر البرتقان المجفف المطحون مع عصير البرتقان ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لما ينشف وبعدها اغسليه ، الماسك ده هيساعد على علاج البشرة الدهنية المعرضة لحب الشباب وهيحافظ عليها نضرة ونقية.

– اهرسي موزة وضيفي لها شوية عسل ومعلقة كبيرة من عصير الليمون ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 20 دقيقة وبعدها اغسليه ، الماسك ده غني بالفيتامينات اللي هتساعد على الحفاظ على صحة البشرة وهيخليها خالية من الشوائب من خلال التحكم في افراز الزيوت الزيادة بشكل فعال.

5- مرطب طبيعي للبشرة الدهنية:

امزجي معلقة من ماية الورد مع 2 معلقة كبيرة من جل الصبار ، وزعي الخليط ده على بشرتك لترطيبها بعمق.

6 نصايح فعالة هتساعدك تتخلصي من اكتر المشاكل الجمالية المزعجة