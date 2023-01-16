افضل طريقة لعمل وصفة رغيف اللحمة Meatloaf مع الصوص الخاص

وصفة رغيف اللحمة Meatloaf من الوصفات التقليدية الكلاسيكية في المطبخ الامريكي ، وهي وصفة سهلة ولذيذة جدا كوجبة غدا او عشا ، وتقدري تقدمي جنبها بطاطس مهروسة او ماك اند تشيز مع خضار سوتيه لوجبة مثالية.

وصفة رغيف اللحمة Meatloaf:

وقت التحضير: 10 دقايق.

وقت الطبخ: 50 دقيقة.

الوقت الكلي: ساعة و 10 دقايق.

الكمية تكفي تقريبا 8 افراد.

المكونات:

– 1 بصلة متوسطة متقطعة مكعبات.

– 1 معلقة صغيرة زبدة.

– 2 بيضة.

– ¾ كوباية لبن.

– ¾ كوباية بقسماط.

– 1 كيلو لحمة مفرومة قليلة الدهن (نسبة اللحمة للدهون تقريبا 80/20).

– 1 معلقة كبيرة كاتشب او صوص فلفل حار (تشيلي صوص).

– 1 معلقة صغيرة بهارات ايطالية.

– 2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم او 2 معلقة صغيرة بقدونس مجفف.

– 1 معلقة صغيرة ملح (او اكتر حسب الرغبة).

– 1 معلقة صغيرة فلفل اسود (او اكتر حسب الرغبة).

مكونات صوص اللحمة:

– ½ كوباية صوص حار.

– ½ كوباية كاتشب.

– 2 معلقة كبيرة سكر بني (اختياري).

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، وهاتي قالب طويل بحجم تقريبا 8 في 4 وتكون بحواف عالية وبطنيها بورق فويل ورشيه او ادهنيه بالزيت.

2- في طاسة صغيرة على نار متوسطة ضيفي الزبدة, البصل وقلبيه لحد ما يستوي ، وارفعيه من على النار وسيبيه يبرد تماما.

3- في طبق متوسط امزجي البيض, اللبن, البقسماط ، وسيبي الخليط على جنب لمدة 5 – 10 دقايق.

4- بعدها ضيفي عليهم اللحمة المفرومة, البصل المطبوخ, الكاتشب, الصوص الحار, التوابل الايطالية, البقدونس المفروم, الملح, والفلفل الاسود ، وامزجي لحد ما الخليط كله يتجانس مع بعضه كويس.

5- حطي خليط اللحمة في القالب ، ودخليه الفرن لمدة 40 دقيقة.

6- اثناء ما القالب في الفرن جهزي الصوص ، في طبق امزجي الصوص الحار مع الكاتشب (والسكر البني لو هتستخدميه) ، خرجي قالب اللحمة من الفرن ووزعي الصوص فوق اللحمة ، ودخليه الفرن تاني لمدة 10 – 15 دقيقة او لحد ما يستوي تماما ، ولو حابه ممكن تولعي الشوايه على وش اللحمة لمدة 1 – 2 دقيقة.

7- خرجي رغيف اللحمة من الفرن وسيبيه يرتاح لمدة 10 دقايق قبل تقطيعه وتقديمه.

8- ممكن تقدمي معاه كطبق جانبي بطاطس مهروسة, او ماك اند تشيز ، مع خضار سوتيه.

نصايح للوصفة:

– ما تبالغيش في خلط اللحمة مع باقي المكونات ، قلبيهم بس لحد ما يمتزجوا ، لان الخلط المفرط هيخلي الرغيف يطلع كثيف.

– استخدمي اللحمة البقري قليلة الدهون تقريبا بنسبة 80/20 ، تعتبر نسبة مثالية لافضل نكهة واتساق من غير دهون كتير.

– ماتتخطيش خطوة نقع البقسماط في اللبن والبيض ، لان ده بيحافظ على قالب اللحمة طري ولذيذ.

– بعد ما تخرجي رغيف اللحمة من الفرن سيبيه يرتاح لاعادة توزيع العصارة بتاعة اللحمة وتسهيل تقطيعها من غير ما تتفتت منك.

– ممكن تزودي النكهة باضافة توابل مختلفة ، زي بودرة الثوم (1 معلقة صغيرة) ، صوص ورشيسترشاير (1 معلقة كبيرة) ، او فلفل اخضر مفروم ومطبوخ.

– ممكن تعملي الصوص بطريقة مختلفة عن طريق خلط مقادير متساوية من السكر البني والكاتشب مع 2 معلقة صغيرة من خل التفاح لعمل طبقة جلاس فوق اللحمة بدل الصوص العادي.

– ممكن تتخطي خطوة الصوص اللي فوق اللحمة تماما ، وتعملي بداله جريفي صوص تقدميه جنب اللحمة.

الطريقة بالفيديو:

طريقة عمل صدر تركي مشوي في الفرن