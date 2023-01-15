عجلة الوان المكياج: هتساعدك تختاري الوان المكياج المناسبة مع بعض

احنا اتكلمنا في موضوع سابق عن عجلة الالوان لتنسيق اللبس ، لكن النهاردة موضوعنا عن عجلة الوان المكياج ، وهي الطريقة اللي من خلالها تقدري تحديد الالوان المناسبة مع بعض ، وعجلة الالوان دي هي الاساس لاي ميك اب ارتيست عشان تقدر تختار الالوان بشكل صح بحيث تناسب كل لون بشرة, لون العيون, شكل الوجه والملامح, وحتى كمان لون الشعر.

عجلة الوان المكياج:

بشكل عام عجلة الالوان بتتكون من 12 لون ، 3 الوان رئيسية ، 3 الوان ثانوية ، 6 الوان ثالثية ، ودي الالوان الاساسية النقية الموجودة على الجزء الخارجي من عجلة الالوان ، اما بالنسبة لدرجات الالوان اللي بتكون جوه كل دايرة ، هي الالوان الثانوية بعد خلطها بالابيض والاسود او الرمادي بنسب متفاوتة عشان تطلعنا كل الدرجات.

– درجة حرارة اللون:

عجلة الالوان بتتقسم لقسمين وهي الالوان الدافية ، والالوان الباردة ، ومن الاسم باين ان الالوان الدافية مرتبطة بالصيف والاجواء الدافية ، والالوان الباردة مرتبطة بالجو البارد والهدوء والاسترخاء.

ملحوظة: الاحمر النقي يعتبر لون دافي ، اما لو بقى احمر غامق يعتبر من الالوان الباردة ، والاخضر يعتبر لون معتدل بين الالوان الدافية والباردة ، غير كده باقي الالوان هي بين الباردة والدافية.

– الالوان الاساسية:

هي الالوان النقية اللي متقدريش تحصلي عليها من خلط اي لون من الالوان التانية وهي: الاحمر, الاصفر, الازرق, وبخلط ال 3 الوان الاساسية مع بعض هتوصلي للون البني وهو من الالوان الحيادية.

وبخلط لونين من الالوان الاساسية بنسب متساوية هيطلع لك الالوان الثانوية ، وحسب نسب خلط اللونين هتطلع لك درجة اللون.

– الالوان الثانوية:

وهي الالوان اللي بنحصل عليها من خلط لونين اساسيين مع بعض والدرجة بتكون حسب نسب خلط اللونين.

– احمر + ازرق = بنفسجي.

– احمر + اصفر = برتقاني.

– ارزق + اصفر = اخضر.

– الالوان الثالثية:

وهي الالوان اللي بنحصل عليها من خلط الالوان الثانوية مع الالوان الاساسية.

– ازرق + اخضر = ازرق مخضر او اخضر مزرق (حسب نسبة اي لون فيهم اكتر) ، والموضوع نفسه ينطبق على باقي الالوان.

– احمر + برتقاني.

– احمر + بنفسجي.

– ازرق + بنفسجي.

– ازرق + اخضر.

– اصفر + اخضر.

– اصفر + برتقاني.

– الدرجات اللونية:

وهي درجات الالوان من كل لون في عجلة الالوان ، وهي عبارة عن:

– التنت وهو اللون اللي بنحصل عليه من خلال اضافة اللون الابيض وكل ما نسبة اللون الابيض كانت افتح درجة اللون هتبقى افتح.

– الظل ، وهي درجة اللون اللي بنحصل عليها من خلط اللون الاسود ، وكل ما اللون الاسود زاد هتطلع درجة اللون اغمق.

– التون ، النغمة او التون هي اللي بنحصل عليها من خلط اي لون مع الرمادي بنسب مختلفة ودرجات رمادي مختلفة ، كل ما زاد اللون الرمادي اللون هيبقى اقل تشبع او باهت ، وكل ما قل اللون الرمادي اللون هيبقى اكتر تشبع او زاهي اكتر.

1- السطوع:

السطوع بيشير لقدرة اللون على عكس الضوء ، الالوان الفاتحة هي اللي بتتميز بدرجة عالية من السطوع ، والالوان الغامقة بتتميز بدرجة منخفضة من السطوع.

– الالوان الحيادية والشبه حيادية:

الالوان الحيادية هي الابيض, الاسود, الرمادي ، اما الالوان شبه الحيادية هي اللي بتتكون من لون حيادي مع لون نقي ، بحيث تكون نسبة الالوان الحيادية اكبر.

– مزج الالوان:

في عجلة الالوان نقدر نمزج الالوان ب 6 طرق مختلفة ، لتنسيق الالوان بشكل متناغم.

1- الالوان المتقابلة او المتكاملة:

الالوان المتقابلة هي الالوان اللي قصاد بعض في عجلة الالوان ، وجمع الالوان دي مع بعض في المكياج بتدي تأثير درامي قوي ، واللونين بيبرزوا بعض بشكل اكبر.

ومزج الالوان المتقابلة مع بعض هيحيد اللون ويديكي مزيج بلون رمادي او بني معتدل ، حسب نسبة كل لون.

2- الالوان المتشابهة:

الالوان المتشابهة هي الالوان اللي جنب بعض في عجلة الالوان ممكن تبقى لونين او تلاتة او اكتر ، ومعظم تنسيقات المكياج اللي من الالوان المتشابهة بتتكون في الغالب من 3 الوان بحيث يكون لون واحد منهم هو المسيطر.

3- الالوان المثلثية:

وهي عبارة عن تنسيق لونين متشابهين مع لون واحد مقابل ، وتكوينهم هما التلاتة على عجلة الالوان بيشكل شكل مثلث.

4- الالوان الاحادية:

وهي تنسيق الالوان من درجان لون واحد ، وممكن تضيفي له لون حيادي.

5- الالوان الطبيعية:

وهي تنسيقات الالوان اللي بتعتمد على الطبيعة ، او الالوان اللي جايه من وحي الطبيعة.

6- الالوان المتناسقة:

وهي تركيبة الالوان اللي بتتكون من لون اساسي واحد ، وعادة الالوان المتناسقة بتكون جنب بعض في عجلة الالوان.

– المكياج بالالوان الحيادية:

لو بتحبي المكياج بالالوان الحيادية او المكياج الطبيعي اعتمدي على الوان مكياج بنفس درجة حرارة بشرتك.

– المكياج الخفيف:

لو عايزة لوك مكياج خفيف اعتمدي على تنسيقات الوان قريبة من بعض ، زي الالوان المتجاورة او الالوان المتناسقة.

– مكياج بألوان قوية:

لو عايزة لوك مكياج قوي اعتمدي على الوان عكس درجة حرارة بشرتك ، زي الالوان المتقابلة, الالوان المثلثية, او الالوان الطبيعية.

نصايح عند اختيار الوان المكياج:

في عوامل بتأثر على الوان المكياج لازم تحطيها في اعتبارك جنب عجلة الالوان.

– الاضاءة ، بتلعب دور كبير لو كانت عالية او منخفضة.

– نوع الاضاءة واللمبة ، سواء كان ضوء كبير او صغير مكثف ومكان الاضاءة.

– اتجاه الضوء ، ملامح الوش بتختلف حسب اتجاه تسليط الضوء عليه.

– لون الاضاءة ، في الوان بتدي دفء زي الاضاءة الصفرا ، والوان بتضيف برودة زي الاضاءة البيضا.

– لون الملابس ، ممكن يظهر لون معين في مكياجك ، وممكن انه يحيد اللون.

– بعد ما تخلصي مكياجك لازم تشوفيه في الاضاءة النهائية اللي هتكوني موجودة فيها عشان تتأكدي ان اللي عملتيه في اوضة المكياج والالوان اللي اختارتيها من عجلة الالوان هتظهر زي ما هي مش هتتغير.

– كمان نوعية المكياج نفسه وجودته بتلعب دور ، ومدى جودته في الدمج ، وجودة الصبغة بتاعته.

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