بطاطا مشوية في البيت من ألذ وأسرع الأكلات أوالسناكس الشتوية اللي ممكن تعمليها بسرعة، وبتكون مغذية جدا ولذيذة وغنية بالألياف المفيدة، حتى لو كنتي عاملة دايت، والأولاد الصغرين كمان بيحبوها، لكن كتير مننا لما بييجوا يعملوها -رغم سهولتها- بيواجهوا مشكلة انها تنشف معاهم وماتستويش، عشان كده هنقولك النهاردة إزاي تعملي واحدة من الذ الوصفات السهلة وغير المكلفة، اعرفي إزاي تعملي بطاطا مشوية في البيت من غير ولا غلطة

الشتاء هو موسم البطاطا.. اعرفي إزاي تعملي بطاطا مشوية في البيت من غير ولا غلطة

ايه هي المكونات اللي هتحتاجيها لتحضير بطاطا مشوية في البيت؟

4 حبات متوسطة الحجم بطاطا حلوة (أو حسب الكمية اللي انتي عايزاها)

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة بهارات “اختياري ممكن تستغني عنها)

ملح وفلفل (رشة بسيطة جداً)

طريقة التحضير

سخني الفرن أو الـAir Fryer على درجة حرارة 200

هاتي صينية ناشفة وافرشيها بورق الزبدة

اغسلي البطاطا وافركيها كويس أوي لحد ما تبقى جلدتها فاتحة ونضيفة، وبعدين اقطعيها نصين بالطول.

افركي البطاطا على الجانبين بزيت الزيتون ورشي التوابل والملح والفلفل على الجانبين، رصي البطاطا في الصينية بحيث تكون الناحية اللي فيه القشرة هي اللي لامسة ورق الزبدة

دخليها الفرن وسيبيها تستوي من 25-30 دقيقة، أو لحد ما تستوي بالكامل، وبالهنا والشفا.