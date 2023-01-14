بطاطا مشوية في البيت من ألذ وأسرع الأكلات أوالسناكس الشتوية اللي ممكن تعمليها بسرعة، وبتكون مغذية جدا ولذيذة وغنية بالألياف المفيدة، حتى لو كنتي عاملة دايت، والأولاد الصغرين كمان بيحبوها، لكن كتير مننا لما بييجوا يعملوها -رغم سهولتها- بيواجهوا مشكلة انها تنشف معاهم وماتستويش، عشان كده هنقولك النهاردة إزاي تعملي واحدة من الذ الوصفات السهلة وغير المكلفة، اعرفي إزاي تعملي بطاطا مشوية في البيت من غير ولا غلطة
الشتاء هو موسم البطاطا.. اعرفي إزاي تعملي بطاطا مشوية في البيت من غير ولا غلطة
ايه هي المكونات اللي هتحتاجيها لتحضير بطاطا مشوية في البيت؟
4 حبات متوسطة الحجم بطاطا حلوة (أو حسب الكمية اللي انتي عايزاها)
2 ملاعق كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة بهارات “اختياري ممكن تستغني عنها)
ملح وفلفل (رشة بسيطة جداً)
طريقة التحضير
سخني الفرن أو الـAir Fryer على درجة حرارة 200
هاتي صينية ناشفة وافرشيها بورق الزبدة
اغسلي البطاطا وافركيها كويس أوي لحد ما تبقى جلدتها فاتحة ونضيفة، وبعدين اقطعيها نصين بالطول.
افركي البطاطا على الجانبين بزيت الزيتون ورشي التوابل والملح والفلفل على الجانبين، رصي البطاطا في الصينية بحيث تكون الناحية اللي فيه القشرة هي اللي لامسة ورق الزبدة
دخليها الفرن وسيبيها تستوي من 25-30 دقيقة، أو لحد ما تستوي بالكامل، وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشتاء هو موسم البطاطا.. اعرفي إزاي تعملي بطاطا مشوية في البيت من غير ولا غلطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.