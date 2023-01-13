6 نصايح فعالة هتساعدك تتخلصي من اكتر المشاكل الجمالية المزعجة

على الرغم من العناية ببشرتنا وشعرنا ، الا انه في مشاكل دايما بتقابلنا بشكل مستمر ومتكرر ، وبتكون مزعجة بالنسبة لنا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 6 نصايح للتخلص من المشاكل الجمالية المزعجة اللي دايما بنتعرض لها.
نصايح للتخلص من المشاكل الجمالية:
1- شعر الشنب:
لو عندك شعر الشنب بيطلع بسرعة وعايزة تتجنبي ازالة الشعر في فترات قريبة من بعض ، ممكن تستخدمي بيروكسيد الهيدروجين “ماية الاكسجين” لتشقير الشعر في المنطقة دي ، بدل استخدام كريمات التشقير ، ماية الاكسجين يعتبر من اكتر المطهرات الطبيعية الآمنة اللي ممكن تستخدميها ، الا انه الحيلة دي هتجيب نتيجة فعالة اكتر مع الشعر الخفيف.
2- غمقان الابطين:
في طرق كتير ممكن تعمليها عشان تتخلصي من غمقان الابطين ، منها ممكن تستخدمي شريحة بطاطس او خيار افركي بيها منطقة الابط وممكن كمان تستخدمي عصير الليمون ، سيبيه 10 دقايق على المنطقة واغسليه.
ممكن كمان تستخدمي خليط عبارة عن 2 معلقة كبيرة من صودا الخبز “الكربوناتو” ومعلقة كبيرة ماية ، واخلطيهم كويس لحد ما تتكون عندك عجينة ، وزعيها على منطقة الابطين ودلكيها لمدة دقيقة وسيبيها على المكان لمدة 30 دقيقة وبعدين اغسليها ، كرري الطريقة دي من 2 – 3 مرات في الاسبوع لافضل النتايج.
3- المسام الواسعة:
ماسكات الطين تعتبر من اكتر الماسكات الفعالة اللي بتساعد على تقليل المسام الواسعة ، وضيفي للطين ماية ورد او لبن لنتيجة افضل.
ممكن كمان تجربي استخدام البخار على البشرة ، هاتي حلة اغلي فيها ماية ، وحطي فوطة على راسك ، وخلي البخار يطلع على بشرتك لمدة 3 دقايق ، الطريقة دي بتساعد على تنضيف المسام.
حيلة تانية ممكن تستخديمها للمسام الواسعة ، وهي استخدام خليط من السكر وعصير الليمون ، ووزعيه على بشرتك ، ودلكيه بالراحة في حركات دائرية ، وبعدها اغسليه ، كرري الوصفة من 2 – 3 مرات في الاسبوع.
4- بثور ونتؤات الحلاقة:
مجرد ما تشوفي نتؤات او بثور ظهرت على البشرة رشي عليها ماية باردة ، بعد فترة هتلاقي المسام والنتؤات بتقل ، بالاضافة كمان انك لازم تتأكدي من التخلص من الشعر المحبوس تحت الجلد لان ده غالبا بيأدي للتهيج ، وابعدي عن الحلاقة لفترة عشان تدي فرصة للنتؤات اللي على بشرتك تخف.
ممكن كمان تستخدمي جل الصبار فعال جدا في التخلص من البثور والنتؤات بعد الحلاقة ، وبيساعد على تهدئة وترطيب الجلد.
اخر حاجة احلقي بشكل صح ، ما تحلقيش على فترات قريبة من بعض, استخدمي كريم حلاقة, حافظي على الشفرات حادة عشان تشيل الشعر بسهولة وماتسببش اي مشاكل على بشرتك.
5- الشعر المتطاير:
لو شعرك جاف اوي يبقى اكيد بتعاني دايما من مشكلة تطاير الشعر ، والحل في الحالة دي انك تستخدمي بلسم لترطيب الشعر, قصي دايما الاطراف المقصفة, واستخدمي كريم تصفيف مرطب.
وممكن تعملي حل سريع ، وتستخدمي جل الحواجب خدي منه بفرشة ماسكارا قديمة عندك وامشي بيه على الشعر المتطاير والبيبي هير بشكل خفيف من غير ضغط.
6- جلد الوزة:
ال strawberry legs او المعروف بجلد الوزة من المشاكل اللي كتير من البنات بيعانوا منها بعد ازالة الشعر ، واللي تقدري تتخلصي منها بالتقشير المنتظم للبشرة, والحلاقة في اتجاه نمو الشعر, وبعد الحلاقة رطبي البشرة ، وماتنسيش تغيري مكنة الحلاقة الخاصة بيكي باستمرار ، لان المكنة القديمة ممكن تسبب تهيج ونتؤات للجلد.
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