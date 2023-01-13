مش البشرة بس اللي بتتعرض للجفاف خلال شهور الشتا ، ولكن الاظافر كمان بتعاني من الجفاف والتشقق ، والاظافر بتشكلها نفس الخلايا اللي بتشكل الطبقة الخارجية للبشرة ، والزيوت الطبيعية اللي بتنتجها البشرة بتساعد على تماسك الطبقات المختلفة لضوافرك ، واللي بيحصل في الشتا بسبب الجو والبارد وغسل الايدين بالصابون القاسي بتجف الزيوت الطبيعية اللي بتغذي البشرة والضوافر وبالتالي بيحصلها جفاف ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك روتين العناية بالاظافر في الشتا ، عشان تحافظي عليها صحية.
روتين العناية بالاظافر في الشتا:
1- رطبي ضوافرك بالزيت:
حطي الكريمات او الزيوت او المراهم على الضوافر وهي مبلولة ، بعد غسل الايدين على طول ، ممكن تستخدمي زيوت طبيعية زي زيت جوز الهند, زيت الجوجويا, زيت الزيتون ، او تستخدمي الكريمات اللي بتحتوي على زيوت طبيعية زي زيت الجوجوبا, زيت الافوكادو, زبدة الشيا ، ولو ضوافرك جافة اوي ومتشققة ، استخدمي لها مرهم سميك يكون بيحتوي على اللانولين ، ادهنيه على ضوافرك قبل النوم والبسي جوانتي ونامي بيه.
اختيار تاني للحفاظ على صحة الضوافر والجلد اللي حوالين ضوافرك ، استخدمي الزيت الغني بالاوميجا بدهنه مباشرة على الضوافر ، او عن طريق وضع كام نقطة منه على الكريم المرطب الخاص بالايدين وادهني بيه ايديكي وضوافرك.
2- استخدمي صابون غير قاسي ورطبي ايديكي كتير:
خلال النهار ، استخدمي مرطب اخف وزن وغير دهني ، وحطيه على ايديكي وضوافرك بعد غسلها على طول ، وخلي دايما الكريم في شنطتك وانتي بره البيت.
بالليل حطي زيت على الايدين والضوافر والبسي جوانتي ، استخدمي اي نوع من انواع الزيوت اللي قولناها فوق او زيت غني بالاوميجا ، حطيه مباشرة على الضوافر او كام نقطة على كريم الايد.
افتكري ان الصابون بيسحب الزيوت الطبيعية اللي بتحمي ضوافرك ، عشان كده بننصحك تتجنبي الصابون القاسي ، واستخدمي صابون الايدين سهل الشطف واغسلي باقي الصابون كويس من على ايديكي وضوافرك ، الافضل انك تستخدمي صابون طبيعي غير رغوي وخالي من العطور ، ممكن تعتمدي على انواع الصابون الطبيعية زي صابون زيت الزيتون او صابون الغار.
3- قص الضوافر وهي رطبة:
قص الضوافر وهي جافة ممكن يأدي لتقسيم الضوافر وكسر بنية البروتين اللي بتحمي ضوافرك ، وعشان تنعمي هيكل الضوافر وتخليه طري ، بلي ضوافرك وقصيها هي رطبة ، لان برد الضوافر وقصها وهي رطبة هيقلل من فرص انقسام الضوفر ، ودايما ابردي الضوافر بداية من الجانبين للنص لمنع الانقسام.
4- البسي جوانتي اثناء الاعمال المنزلية او عند استخدام مواد كيميائية قاسية:
الجوانتي هيحمي جلد الايدين والضوافر من اي مواد كيميائية قاسية او اي حاجة ممكن تضر ببنية البروتين والدهون اللي موجودة في الضوافر.
5- استخدمي ماسك الاظافر:
زي ما البشرة والشعر بيحتاجوا ماسكات للعناية بيهم ، كمان انتي محتاجة ماسكات لتغذية وتقوية ضوافرك.
ممكن تستخدمي ماسك العسل والبيض ، او ماسك عصير الليمون وصودا الخبز ، وممكن تستخدمي ماسكات الاظافر الجاهزة.
اسرار اضافية للعناية بالاظافر في الشتا:
– النظام الغذائي ، النظام الغذائي الغني بالاطعمة الكاملة بيساعد في الحفاظ على صحة الضوافر والبشرة ، زي الفواكة, الخضروات, المكسرات, الفاصوليا. الزيوت الطبيعية, الاسماك.
– مكملات الفيتامينات اللي بتستهدف نمو الاظافر ، وخصوصا اللي بتحتوي على البيوتين.
النظام الغذائي الصحي والمكملات هتساعد في الحفاظ على صحة الاظافر والبشرة ، بالاضافة لتحسين صحتك العامة.
الحاجات اللي المفروض تتجنبيها:
1- قطع الجلد اللي حوالين الضوافر:
قاومي رغبتك في التخلص من الجلد اللي حوالين الضوافر ، بدل ما تقصيه ، ادفعيه للخلف بس بالراحة وبالاداة الخاصة واتجنبي استخدام ادوات حادة.
وظيفة الجلد اللي حوالين الضوافر ده بيعتبر حاجز بين ضوافرك وجلدك للحفاظ على حاجز بشرتك الطبيعي ، وقطع الجلد ده بيضر الحاجز ده وبيزود من خطر الاصابة بالعدوى ، لان قصه بيفتح جيب تحت الجلد ممكن تدخل فيه الجراثيم وتنمو تحت الضوافر ، وده ممكن يسبب عدوى شديدة ممكن حتى تحتاج تدخل جراحي ، عشان كده ببساطة ماتقصيش الجلد اللي حوالين الضوافر خالص.
2- منتجات تقوية الاظافر:
الكحوليات,الفورمالديهايد, وكل المواد الكيميائية الموجودة في منتجات تقوية الاظافر ممكن تأدي لنتايج عكسية ، المواد الكيميائية دي ممكن تساعد على تقوية ضوافرك في البداية بس ، لكن بمرور الوقت هتجفف الزيوت الطبيعية اللي في الضوافر وتغير بروتينات ضوافرك ، وده هيسبب تكسر وتقصف الضوافر.
3- غسل الايدين بالصابون القاسي:
الصابون القاسي بيزيل الزيوت الطبيعية من جلدك وضوافرك ، بالاضافة ان كتير من الاشخاص بينسوا ترطيب ضوافرهم اثناء ترطيب ايديهم.
علاج الزيت السخن للاظافر ، وفوايده في الحفاظ على ضوافرك صحية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روتين العناية بالاظافر في الشتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.