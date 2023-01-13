مش البشرة بس اللي بتتعرض للجفاف خلال شهور الشتا ، ولكن الاظافر كمان بتعاني من الجفاف والتشقق ، والاظافر بتشكلها نفس الخلايا اللي بتشكل الطبقة الخارجية للبشرة ، والزيوت الطبيعية اللي بتنتجها البشرة بتساعد على تماسك الطبقات المختلفة لضوافرك ، واللي بيحصل في الشتا بسبب الجو والبارد وغسل الايدين بالصابون القاسي بتجف الزيوت الطبيعية اللي بتغذي البشرة والضوافر وبالتالي بيحصلها جفاف ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك روتين العناية بالاظافر في الشتا ، عشان تحافظي عليها صحية.

روتين العناية بالاظافر في الشتا:

1- رطبي ضوافرك بالزيت:

حطي الكريمات او الزيوت او المراهم على الضوافر وهي مبلولة ، بعد غسل الايدين على طول ، ممكن تستخدمي زيوت طبيعية زي زيت جوز الهند, زيت الجوجويا, زيت الزيتون ، او تستخدمي الكريمات اللي بتحتوي على زيوت طبيعية زي زيت الجوجوبا, زيت الافوكادو, زبدة الشيا ، ولو ضوافرك جافة اوي ومتشققة ، استخدمي لها مرهم سميك يكون بيحتوي على اللانولين ، ادهنيه على ضوافرك قبل النوم والبسي جوانتي ونامي بيه.

اختيار تاني للحفاظ على صحة الضوافر والجلد اللي حوالين ضوافرك ، استخدمي الزيت الغني بالاوميجا بدهنه مباشرة على الضوافر ، او عن طريق وضع كام نقطة منه على الكريم المرطب الخاص بالايدين وادهني بيه ايديكي وضوافرك.

2- استخدمي صابون غير قاسي ورطبي ايديكي كتير:

خلال النهار ، استخدمي مرطب اخف وزن وغير دهني ، وحطيه على ايديكي وضوافرك بعد غسلها على طول ، وخلي دايما الكريم في شنطتك وانتي بره البيت.

بالليل حطي زيت على الايدين والضوافر والبسي جوانتي ، استخدمي اي نوع من انواع الزيوت اللي قولناها فوق او زيت غني بالاوميجا ، حطيه مباشرة على الضوافر او كام نقطة على كريم الايد.

افتكري ان الصابون بيسحب الزيوت الطبيعية اللي بتحمي ضوافرك ، عشان كده بننصحك تتجنبي الصابون القاسي ، واستخدمي صابون الايدين سهل الشطف واغسلي باقي الصابون كويس من على ايديكي وضوافرك ، الافضل انك تستخدمي صابون طبيعي غير رغوي وخالي من العطور ، ممكن تعتمدي على انواع الصابون الطبيعية زي صابون زيت الزيتون او صابون الغار.

3- قص الضوافر وهي رطبة:

قص الضوافر وهي جافة ممكن يأدي لتقسيم الضوافر وكسر بنية البروتين اللي بتحمي ضوافرك ، وعشان تنعمي هيكل الضوافر وتخليه طري ، بلي ضوافرك وقصيها هي رطبة ، لان برد الضوافر وقصها وهي رطبة هيقلل من فرص انقسام الضوفر ، ودايما ابردي الضوافر بداية من الجانبين للنص لمنع الانقسام.

4- البسي جوانتي اثناء الاعمال المنزلية او عند استخدام مواد كيميائية قاسية:

الجوانتي هيحمي جلد الايدين والضوافر من اي مواد كيميائية قاسية او اي حاجة ممكن تضر ببنية البروتين والدهون اللي موجودة في الضوافر.

5- استخدمي ماسك الاظافر:

زي ما البشرة والشعر بيحتاجوا ماسكات للعناية بيهم ، كمان انتي محتاجة ماسكات لتغذية وتقوية ضوافرك.

ممكن تستخدمي ماسك العسل والبيض ، او ماسك عصير الليمون وصودا الخبز ، وممكن تستخدمي ماسكات الاظافر الجاهزة.

اسرار اضافية للعناية بالاظافر في الشتا:

– النظام الغذائي ، النظام الغذائي الغني بالاطعمة الكاملة بيساعد في الحفاظ على صحة الضوافر والبشرة ، زي الفواكة, الخضروات, المكسرات, الفاصوليا. الزيوت الطبيعية, الاسماك.

– مكملات الفيتامينات اللي بتستهدف نمو الاظافر ، وخصوصا اللي بتحتوي على البيوتين.

النظام الغذائي الصحي والمكملات هتساعد في الحفاظ على صحة الاظافر والبشرة ، بالاضافة لتحسين صحتك العامة.

الحاجات اللي المفروض تتجنبيها:

1- قطع الجلد اللي حوالين الضوافر:

قاومي رغبتك في التخلص من الجلد اللي حوالين الضوافر ، بدل ما تقصيه ، ادفعيه للخلف بس بالراحة وبالاداة الخاصة واتجنبي استخدام ادوات حادة.

وظيفة الجلد اللي حوالين الضوافر ده بيعتبر حاجز بين ضوافرك وجلدك للحفاظ على حاجز بشرتك الطبيعي ، وقطع الجلد ده بيضر الحاجز ده وبيزود من خطر الاصابة بالعدوى ، لان قصه بيفتح جيب تحت الجلد ممكن تدخل فيه الجراثيم وتنمو تحت الضوافر ، وده ممكن يسبب عدوى شديدة ممكن حتى تحتاج تدخل جراحي ، عشان كده ببساطة ماتقصيش الجلد اللي حوالين الضوافر خالص.

2- منتجات تقوية الاظافر:

الكحوليات,الفورمالديهايد, وكل المواد الكيميائية الموجودة في منتجات تقوية الاظافر ممكن تأدي لنتايج عكسية ، المواد الكيميائية دي ممكن تساعد على تقوية ضوافرك في البداية بس ، لكن بمرور الوقت هتجفف الزيوت الطبيعية اللي في الضوافر وتغير بروتينات ضوافرك ، وده هيسبب تكسر وتقصف الضوافر.

3- غسل الايدين بالصابون القاسي:

الصابون القاسي بيزيل الزيوت الطبيعية من جلدك وضوافرك ، بالاضافة ان كتير من الاشخاص بينسوا ترطيب ضوافرهم اثناء ترطيب ايديهم.

علاج الزيت السخن للاظافر ، وفوايده في الحفاظ على ضوافرك صحية