بتدوي على صنف حلو جديد سهل ومش مكلفة؟ اعرفي معانا في 5 دقايق بس ازاي تعملي وصفة ترافل الشوكولاتة البيضاء اللذيذة والموفرة، خلينا نبدأ على طول بالمقادير اللي هتحتاجيها لتحضير وصفتنا والطريقة

في 5 دقايق بس.. اعملي وصفة ترافل الشوكولاتة البيضاء مع جوز الهند

المكونات اللي هتحتاجيها لتحضير

وصفة ترافل الشوكولاتة البيضاء مع جوز الهند

حوالي 150 جرام من الشوكولاتة البيضاء الخام متقطعة صغير “حاولي يكون نوع كويس عشان هايفرق جداً في الطعم”.

قشرة نص ليمونة مبشورة.

ربع كوباية كريمة حلويات سائلة.

حوالي معلقة شاي زنجبيل طازة مبشور “معلقة ممسوحة”.

25 جرام او تلت كوباية من جوز الهند المبشور ناعم.

طريقة التحضير

في طبق صغير، اخلطي الكريمة والزنجبيل وقشر الليمون المبشور، وسخن في الميكروويف لمدة 30 ثانية، بعد ده صبي المزيج الساخن فوق الشوكولاتة المفرومة وقلبي كويس جدا.

رجعي المزيج في الميكروويف مرة تانية لمدة 30 ثانية بس، ولما تطلعيه قلّبي لحد ما الشوكولاتة تذوب تمامًا، عايزين نوصل لمزيج سلس ومتجانس بشكل كامل.

غطيها وبرديها في الثلاجة لحد ما ترتاح، هتحتاجي تسيبيها ساعة تقريبا.

بعد مرور الساعة، خرجي كرات الشوكولاتة وحطيها على صينية خبز مبطنة بورق زبدة، رجعيها التلاجة تاني وسيبيها تبرد لمدة 15 دقيقة ، أو لحد ما تبقى الكرات صلبة وماسكة نفسها.

4في طبق واسع او صينية، حطي جوز الهند المبشور، ودحرجي كرات الشوكولاته فيها عشان تتغطى بالكامل بحجو الهند، رجعيها تاني في التلاجة لحد وقت التقديم، وبالهنا والشفا.