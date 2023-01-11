8 وصفات سهلة لعلاج مشكلة جفاف الشفايف

تشقق وجفاف الشفايف بيرتبط بشكل اساسي بدرجات حرارة الشتا المنخفضة والبرودة ، ولكن المشكلة دي ممكن تظهر كمان لاسباب تانية غير الجو ، على سبيل المثال ، ممكن الجو شديد الجفاف يكون ليه تأثير سيء على شفايفك ، واحيانا بتظهر المشكلة من غير سبب معروف، وايا كان سبب تشقق وجفاف شايفك ، النهاردة من خلال المقال بتاعنا هنقولك على 8 وصفات لعلاج جفاف الشفايف.
وصفات لعلاج جفاف الشفايف:
1- الصبار او العسل:
الصبار ليه فوايد كتير للبشرة ، ومن فوايده كمان انه بيساعد في علاج الشفايف الجافة المتشققة ، تقدري تستخدمي الجل الجاهز والافضل انك تستخدمي الجل الطبيعي من النبتة نفسها ، افتحي الورقة وطلعي منها الجل ، وادهنيه على شفايفك ، الصبار بيحتوي على خصائص تقشير معتدلة وده هيساعد على تقشير الجلد الميت من على الشفايف ، بالاضافة انه يعتبر مرطب طبيعي.
العسل ، اثبتت دراسات كتير مدى فعاليته في التئام الجروح ، وممكن يساعد في ترطيب شفايفك وتقشيرها ، وازالة الجلد الميت ، استخدمي العسل العضوي الطبيعي لانه افضل اختيار ، وابعدي عن انواع العسل اللي فيها سكر.
2- استخدمي زبدة كاكاو بتحتوي على عامل حماية من الشمس:
بغض النظر ان الجو صيف او شتا ، استخدام زبدة الكاكاو بعامل حماية 30 او اعلى مهم جدا لشفايفك ، حاولي تدوري على زبدة كاكاو بتحتوي على اما اكسيد التيتانيوم او اكسيد الزنك ، حطي من زبدة الكاكاو كل ساعتين لو بره البيت لفترة طويلة ، لان الشمس زي ما بتضر البشرة كمان بتضر الشفايف ، حتى في درجات الحرارة المنخفضة جدا.
3- استخدمي زيت الافوكادو:
زيت الافوكادو يعتبر مرطب رائع للشفايف ، وكمان مثالي للي بشرتهم حساسة وبيعانوا من تشقق الشفايف معظم ايام السنة لانه مش بيسبب اي حساسية ، زيت الافوكادو بيحتوي على الستيرولين اللي بيحمي خلايا الجلد وبيعالج الالتهابات ، وده هيحافظ على شفايفك ناعمة ورطبة جدا.
4- استخدمي الفازلين طول اليوم:
الفازلين من المنتجات المتوفرة وممكن تلاقيها بسهولة وسعره رخيص جدا ، والعلماء اتفقوا انه مفيد جدا للشفايف المتشققة والجافة ، لانه بيحافظ على الرطوبة لفترة اطول من الزيوت ، تقدري تدهني الفازلين على شفايفك اي وقت الصبح وبالليل قبل النوم ، هيساعد على ترطيب شفايفك واعادة اللمعان للشفايف الجافة والباهتة.
5- استخدام شرايح الخيار:
معروف اننا بنستخدم شرايح الخيار للعين لعلاج الهالات السودا ، تقدري تعملي نفس الشيء للشفايف ، خدي شريحتين خيار وافركيهم بالراحة على شفايفك ، وسيبي عصير الخيار عليها لمدة 10 دقايق وبعدها اغسليه ، ممكن كان تهرسي الخيار وتحوليه لعجينة وتحطيها على شفايف زي الماسك.
6- استخدام اكياس الشاي الاخضر:
الشاي الاخضر معروف بخصائصة المضادة للاكسدة والالتهابات ، والشاي الاخضر يمكن مافيش اثبات انه بيعالج تشقق الشفايف ، ولكن هيعمل حاجة مهمة جدا هيساعد على تخفيف الحرقان الناتج عن حرقان الشفايف ، كل اللي هتعمليه حطي كيس شاي اخضر في ماية سخنة ، وسيبيه كام دقيقة ، بعدها حطي كيس الشاي على شفايف لمدة دقايق ، هتحسي بتحسن كبير بعدها.
7- استخدمي خليط تقشير خفيف:
خليط السكر والعسل من الخلطات البسيطة المفيدة جدا للشفايف الجافة والمتشققة ، ولكن لازم تكوني لطيفة جدا في طريقة فرك المقشر على شفايفك ، وضروري بشكل خاص لو شفايفك فيها قشور وجلد جاف.
8- استخدمي مرطب شفايف بيحتوي على شمع العسل:
شمع العسل بيحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا اللي بتساعد على التئام الجروح بكل انواعها ، بما فيها تشقق الشفايف ، شمع العسل بيساعد في علاج العدوى وبيحفز الجلد على انتاج خلايا جديدة ، كل اللي هتعمليه بس دوري على مرطب شفايف بيحتوي على شمع العسل ، واستمري في وضعه على شفايفك اكتر من مرة خلال اليوم.
طريقة منع تشقق الشفايف:
– تجنب مسك الحاجات المعدنية بأسنانك وفمك ، لو بشرتك حساسة ، هتزود المشكلة.
– اتجنبي بل الشفايف بلسانك او عضهم لما تحسي بالجفاف بدل ما ترطبيهم ، لان الحركة دي هتخلي شفايفك جافة اكتر.
– لو بتتفسي من خلال فمك ، حاولي تتوقفي عن العادة دي واتنفسي من خلال الانف.
– حافظي على رطوبتك طول السنة ، حتى في الايام اللي مش بتحسي فيها بالجفاف.
– لو الجو جوه البيت جاف ، ممكن تستخدمي جهاز ترطيب لاضافة بعض الرطوبة للهوا اللي حواليكي.
– التقشير مش علاج بس ، ولكن كمان طريقة وقائية ، اعمليه كل ما تحسي ان شفايفكك محتاجة تقشير.
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