طريقة عمل كوكيز العسل الاسود

النهاردة هنشارك معاكم طريقة مختلفة لعمل الكوكيز وهو كوكيز العسل الاسود ، من الوصفات السهلة واللذيذة اوي وسريعة التحضير ، والمناسبة جدا لموسم الشتا والبرد ، واللي ممكن تعمليها كمان في اي مناسبة او في الاعياد.
كوكيز العسل الاسود:
وقت التحضير: 10 دقايق.
وقت الخبز: 15 دقيقة.
المكونات:
– 1 كوباية سكر بني.
– ¾ كوباية زبدة طرية.
– ¼ كوباية عسل اسود.
– 1 بيضة.
– 2 ¼ كوباية دقيق.
– 2 معلقة صغيرة بيكنج صودا “كربوناتو”.
– 1 معلقة صغيرة قرفة.
– 1 معلقة صغيرة زنجبيل مطحون.
– ¼ معلقة صغيرة قرنفل مطحون.
– ¼ معلقة صغيرة ملح.
– 1/3 كوباية سكر عادي.
طريقة التحضير:
1- سخني الفرن على درجة حرارة 165 درجة مئوية ، هاتي صينية خبز وبطنيها بورق زبدة.
2- في طبق الميكسر ضيفي السكر البني, الزبدة, البيض, العسل الاسود ، واخفقيهم مع بعض لمدة 2 – 3 دقايق لحد ما الخليط يبقى ناعم.
3- ضيفي الدقيق, البيكنج صودا, القرفة, الزنجبيل, القرنفل, الملح ، وقلبي لحد ما المكونات كلها تتجانس مع بعض كويس.
4- خدي بالمعلقة من العجينة عشان تبقى كلها احجام متساوية ، وشكليها على شكل كرات ، غطي كل كورة بالسكر العادي ، ورصيهم جنب بعض في الصينية ، بس خليهم متباعدين بمسافة بوصتين بين كل واحدة والتانية.
5- دخلي الصينية في الفريزر ، وسيبيها تبرد لمدة 20 دقيقة تقريبا.
6- بعدها دخلي الصينية الفرن لمدة 14 – 16 دقيقة او لحد ما الكوكيز يستوي تماما ، خرجي الصينية من الفرن وسيبيه يرتاح ويبرد لمدة 5 دقايق وبعدها انقلي الكوكيز على طبق التقديم ، قدميه على طول ، او احفظيه في علبة محكمة الغلق ممكن يقعد معاكي لمدة توصل ل 5 ايام.
نصايح عند عمل كوكيز العسل الاسود:
– تقدري تجمدي عجينة الكوكيز وتخبزيها بعد كده ، شكلي العجينةعلى شكل كرات وجمديها وخزنيها في كيس محكم الغلق ، ولما تحتاجي تخبزيها ، خرجيها من الفريزر تفك ، وغطيها بالسكر ودخليها الفرن.
– ممكن بدل غمسها في السكر قبل الخبز ، بعد ما تطلعيها ممكن تغمسيها في شوكولاتة غامقة ، او شوكولاتة بيضا.
– ممكن كمان تستخدمي سكر خشن بدل السكر الحبيبي العادي للحصول على ملمس اضافي.
– او تغمسي العجينة في سكر القرفة بدل السكر بس.
– ممكن تغمسيها في سبرينكلز بدل السكر.
– ممكن تضيفي نكهة شوكولاتة ، وتستخدمي شوكليت شيبس تحطيها فوق الكوكيز بعد ما يخرج من الفرن.
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