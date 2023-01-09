كل اللي محتاجه تعرفيه عن طريقة التحليل الكهربائي لازالة الشعر الزائد نهائيا

طريقة التحليل الكهربائي هي طريقة فعالة ومبتكرة لازالة الشعر الزائد بشكل دائم ، والاكتر من كده انه آمن تماما لكل اجزاء الجسم والوجه ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف بالتفصيل عن طريقة التحليل الكهربائي لازالة الشعر الزائد.

التحليل الكهربائي لازالة الشعر الزائد:

ايه هو التحليل الكهربائي:

التحليل الكهربائي هو طريقة لازالة الشعر بشكل دائم وغير مؤلم ، باستخدام تيار كهربائي من خلال ادخال سلك رفيع جدا في بصيلات الشعر تحت الجلد ، وبيتم نقل تيار صغير على طول السلك بيدمر جذر الشعر ، والتلف اللي بيصيب بصيلات الشعر ده بيمنع نمو جذور الشعر الجديدة ، ويبدأ الشعر الموجود يقع.

التحليل الكهربائي لازالة الشعر مش طريقة جديدة ، لكن هي موجودة من 100 سنة ، وتعتبر طريقة التحليل الكهربائي هي الطريقة الوحيدة المعتمدة من ادارة الغذاء والدواء الامريكية لازالة الشعر بشكل دائم ، ومالهاش آثار جانبية.

مين اللي ممكن يناسبة التحليل الكهربائي؟

نمو الشعر امر طبيعي جدا ولكن غالبا بيكون غير مرغوب فيه ، والتحليل الكهربائي هي طريقة مناسبة لكل الاشخاص اللي بيعانوا من الشعر الزائد ، خصوصا لو في اماكن غير مرغوب فيها زي الدقن, الثديين, بين الحاجبين, او على الشفى العلوية.

او الاشخاص اللي بيعانوا من نمو الشعر بشكل مفرط.

ايه هي اجزاء الجسم اللي ممكن علاجها بالتحليل الكهربائي؟

التحليل الكهربائي يعتبر اختيار مناسب لازالة الشعر من معظم اجزاء الجسم زي:

– الضهر.

– الفخدين, الساقين, خط البكيني.

– البطن, الصدر, الثديين.

– الوجه ، بما فيها الدقن, الشفة, والحاجبين.

– صوابع الايدين والقدمين.

– الابط.

– الذراعين.

تفاصيل عملية ازالة الشعر بالتحليل الكهربائي:

– الجهاز المستخدم:

الاجهزة المستخدمة في عملية ازالة الشعر بالتحليل الكهربائي اسمها ابلياتورز ، واللي بتستخدم تيارات كهربائية لتدمير مراكز النمو في بصيلات الشعر.

– اللي بيحصل اثناء الجلسة:

غالبا المتخصصة بتستخدم ابرة رفيعة جدا (بتكون ارفع حتى من سمك الشعراية الواحدة) ، بيتم ادخال الابرة دي في فتحة بصيلات الشعر وبيتم ادخال تيار صغير بيدمر خلايا نمو الشعر ، طبيعي انك تحسي بقرصة خفيفة او بعض الحرارة للحظة بس اول ما تدخل الابرة الجلد.

– عدد الجلسات اللي هتحتاجيها:

عادة الموضوع بيحتاج اكتر من جلسة لحد ما توصلي لافضل نتيجة ، وعدد الجلسات المطلوبة بتختلف من شخص للتاني وده بيعتمد على عوامل كتير زي خشونة الشعر, منطقة الجسم, كثافة الشعر ، وعادة ميعاد الجلسة بتكون اسبوعية او كل اسبوعين ، وممكن الجلسات تستمر لاطول فترة ممكنة لتحقيق النتيجة المطلوبة.

ومدة العلاج بتعتمد على عوامل كتير زي منطقة الجسم ونوع الشعر ، المناطق الكبيرة او اللي فيها شعر كثيف جدا وخشن بتحتاج عدد جلسات اكتر.

– ليه محتاجة عدد من الجلسات من علاج التحليل الكهربائي؟

الشعر بيمر بدورات نمو مختلفة ، بصيلات الشعر بتخلق الشعر وبعدين بتتخلص منه بعد كده عن طريق التساقط ، وده بيخلق دورة من النمو, الراحة, والاستبدال ، وممكن تكون كل شعره في دورة مختلفة ، عشان كده مهم انك تعملي عدد من الجلسات لضمان التقاط كل شعرة وتدميرها.

– مدة الجلسة:

مدة جلسة العلاج بالتحليل الكهربائي ممكن تتراوح بين 15 دقيقة لحد ساعة.

– سعر الجلسة:

سعر الجلسة الواحدة تقريبا بيكون ما بين 800 – 2700 جنية

– اللي المفروض تعمليه بعد الجلسة:

خلال ال 24 ساعة بعد الجلسة ، ينصح بتجنب الانشطة اللي ممكن تعرضك لخطر تهيج بصيلات الشعر زي:

– الانشطة اللي بتسبب العرق ، زي الرياضة.

– التان.

– تعريض المنطقة المعالجة للشمس.

– استخدام مستحضرات التجميل والمكياج.

المخاطر والفوايد:

مميزات التحليل الكهربائي:

بعد ما تنتهي من العلاج بالتحليل الكهربائي ، بتتخلصي من الشعر الزائد بشكل دائم ، ميزة تانية انه مناسب لكل اجزاء الجسم وانواع البشرة ، ممكن استخدامه لازالة الشعر بشكل آمن ودائم من المناطق الحساسة من الجسم زي الابط وخط البكيني, والوجه.

هل التحليل الكهربائي ليه مخاطر؟

بشكل عام ، يعتبر التحليل الكهربائي طريقة آمنة وفعالة لازالة الشعر ، وفي بعض الفرص النادرة جدا للعدوى (في حالة استخدام ابرة غير معمقة بس) او ندبات (في حالة تم عمل التحليل الكهربائي بشكل غير صحيح) ، ومع ذلك ، المخاطر دي منخفضة جدا ، وبشكل عام مش هتواجهي اي مشاكل اطلاقا لو عملتي العلاج في مركز مضمون من خلال متخصصة محترفة وشاطرة ، يعني حاولي تشوفي ريفيوهات عن المكان قبل ما تروحي تعملي فيه.

ممكن يحصل احمرار خفيف جدا اثناء وبعد العلاج ، وده امر طبيعي وبيروح بسهولة.

ممكن الاشخاص اللي بشرتهم غامقة يحصل لهم بقع غامقة بسيطة على بشرتهم بشكل مؤقت ، واللي بتروح لوحدها مع مرور الوقت.

هل التحليل الكهربائي بيسيب اي ندبات على البشرة؟

مافيش اي تقارير تقول انه حصلت ندبات بعد العلاج بالتحليل الكهربائي.

هل عملية التحليل الكهربائي مؤلمة؟

التحليل الكهربائي بشكل عام عملية خالية من اي الم ومش بتسبب ازعاج اثناء الجلسة ، عادة بيكون في احساس بوخز خفيف اوي مع شوية حرارة بسيطة ، ومع ذلك ، لو انتي بتعاني من رهبة من الالم او عدم الراحة ، ممكن تتكلمي مع المتخصصة انك ممكن تستخدمي مخدر موضعي (كريم مخدر) اثناء الجلسة.

التعافي والتوقعات المستقبلية:

وقت الشفاء بعد التحليل الكهربائي:

تقدري تمارسي الانشطة اليومية بتاعتك بأمان فورا بعد العلاج.

هل نتايج التحليل الكهربائي دائمة؟

ايوه ، التحليل الكهربائي طريقة آمنة لازالة الشعر بشكل دائم ويناسب كل مناطق الجسم وكل انواع والوان البشرة ، بالاضافة لده ، هو علاج ازالة الشعر الوحيد اللي تمت الموافقة عليه من ادارة الغذاء والدواء ، التحليل الكهربائي بيدمر خلايا نمو بصيلات الشعر بشكل دائم ، وده بيضمن عدم وجود اي نمو اضافي للشعر.

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