ازاي درجة حرارة الماية ممكن تأثر بشكل كبير على صحة شعرك

يوم غسيل شعرنا اكيد بنهتم ندور على الشامبو, البلسم, الماسك المرطب, واقي من الحرارة ، وغيرها من منتجات العناية بالشعر ، ولكن الماية هي البطل النهائي المجهول لغسل الشعر ، اللي متقدريش تنجزي المهمة من غيره ، ويمكن الحاجة اللي ممكن تكوني مافكرتيش فيها قبل كده ، ان درجة حرارة الماية وجودتها ليها دور كبير في صحة شعرك وفروة راسك ، ممكن حرفيا تكسر الشعر او تحافظ عليه ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على تأثير درجة حرارة الماية على صحة الشعر ، وايه هي درجة الحرارة المناسبة.

تأثير درجة حرارة الماية على صحة الشعر:

– ايه اللي هيحصل لو غسلتي شعرك بالماية السخنة؟

في فوايد لغسل الشعر بالماية السخنة ، على سبيل المثال ، درجة الحرارة العالية بتساعد على فتح المسام ، وده بيساعد الشامبو ومنتجات الشعر على اختراق فروة الراس ، كمان الماية السخنة بتساعد على ازالة الاوساخ, بقايا المنتجات, الزيوت بشكل اكبر من الماية الباردة.

وعلى الرغم ان درجة الحرارة العالية بتخلي المنتجات تخترق فروة الراس ، الا ان الماية السخنة بتجرد الشعر من الزيوت الطبيعية ، وده هيأدي لجفاف الشعر وفروة الراس ويسبب التهيج والحكة ، وحالة فروة الراس ليها تأثير كبير جدا على نمو الشعر وصحته ، وبالتالي فروة الراس الجافة وغير الصحية مع وجود قشرة ممكن انها تمنع نمو الشعر وتضعف خصلات الشعر ، بالاضافة لجفاف فروة الراس والحكة ، عشان كده غسل الشعر بالماية السخنة ممكن يأدي لزيادة حالات زي التهاب الجلد الدهني والاكزيما.

غسل الشعر بالماية السخنة ممكن كمان يغير مظهر شعرك ، لان الغسيل بالماية السخنة بيعرض بصيلات الشعر للتلف البيئي والاكسدة ، وده هيأدي لتساقط الشعر ، وممكن يأدي كمان لظهور الشيب المبكر.

– ايه اللي هيحصل لو غسلتي شعرك بالماية الباردة؟

في بعض المميزات وكمان سلبيات لغسل الشعر بالماية الباردة.

الايجابيات:

– بتحافظ على الزيوت الطبيعية: على عكس الماية السخنة ، الماية الباردة مش بتدوب الزيوت الطبيعية ، وده مفيد لصحة فروة الراس ونمو الشعر ، والحفاظ على الزيوت الطبيعية للشعر هتمنع الجفاف والحكة والتهيج.

– بتزود لمعان الشعر: الماية الباردة بتساعد على قفل مسام وجلد فروة الراس ، وده هيزود من لمعان الشعر لان قفل المسام بيحتفظ بالرطوبة.

– الرطوبة المضافة: لان الماية الباردة عندها القدرة على قفل مسام فروة الراس ، بيتم الاحتفاظ بمستويات الرطوبة الطبيعية للشعر وكمان اي رطوبة بتوصل للشعر من البلسم او اي منتجات مرطبة للشعر ، ونتيجة لده الشعر بيستفاد من المنتجات بشكل اكبر ، وده هيخليه صحي اكتر ومترطب بشكل اكبر.

– بتساعد في علاج قشرة الراس: قشرة الراس بتحصل بسبب جفاف فروة الراس ، والشعر محتاج للرطوبة لعلاجها ، وبما ان غسل الشعر بالماية الباردة بيحافظ على الرطوبة في فروة الراس ، ده بدوره هيخفف من قشرة الراس والتهيج.

– بتحسن الدورة الدموية في فروة الراس: الماية الباردة بتساعد الدم في الانسجة العميقة لفروة الراس على الدوران بشكل اكبر ، وبتساعد كمان على الحفاظ على درجة حرارة الجسم المثالية والصحة بشكل عام ، زي صحة الدماغ, القلب, وعمليات شفاء الجسم.

السلبيات:

– بتقلل حجم الشعر: الماية الباردة زي ما قولنا بتساعد الشعر يحافظ على رطوبته ، ولكن الرطوبة الزيادة ممكن تخلي الشعر يبان اقل كثافة وتقلل من حجمه ، الا ان ده مش بيحصل مع كل الاشخاص ، ده بيتوقف على طبيعة الشعر ، عشان كده لاحظي شعرك ازاي بيتفاعل مع الماية الباردة ، بالاضافة كمان حاولي عدم استخدام الماية الباردة لما يبدأ الجو يبرد ، خلال فصل الشتا.

– الرطوبة الزيادة: لما الشعر بيحتقظ بالرطوبة ، فممكن ده يسيب كمية زيت كبيرة في فروة الراس ، وده ممكن يخلي الشعر شكله دهني وملزق.

– عدم الراحة: على الرغم انه مش اسوأ عيب ، الا انه الماية الباردة مش مريحة زي الماية السخنة او الفاترة ، فلو انتي مش متعودة تغسلي شعرك بالماية الباردة هتحتاجي وقت عشان تتعودي عليها ، ورغم ان الماية الباردة ممكن تكون مش مريحة ومزعجة لاشخاص كتير ، الا ان الازعاج ده ميتقارنش بفوايدها لصحة الجلد والشعر وصحة الجسم.

ايه هي افضل درجة حرارة لغسل شعرك؟

الخبراء بينصحوا بغسل الشعر بماية فاترة ، ولو عايزة فوايد الماية الباردة بينصحوا بتبديل الماية للماية الباردة في نهاية الاستحمام لحبس الرطوبة ، وحسب الخبراء الماية الدافية هي افضل درجة حرارة لغسل الشعر ، لو شعرك دهني ممكن تنهي الغسلة بدرجة حرارة اعلى شوية للمساعدة في ازالة الزيوت وبقايا المنتجات.

وبينصح باستخدام درجة حرارة 38 درجة مئوية (او اعلى شوية من درجة حرارة الجسم العادية) لغسل شعرك ، وخلال شهور الصيف ممكن تستخدمي الماية بدرجة حرارة منخفضة.

ازاي جودة الماية بتأثر على الشعر؟

جودة الماية ممكن تأثر كمان الشعر ، الماية اللي بتحتوي على مواد متراكمة من المعادن زي الكالسيوم والمغنيسيوم ، ممكن يسبب غشاء على الشعر ويخليه من الصعب يحتفظ بالرطوبة ، وده هيأثر على شكل وملمس الشعر وممكن يتسبب في تكسره لانه هيخلي الشعر جاف.

والماية اللي بتحتوي على المعادن دي بتكون عادة موجودة في الماية الجوفية ، وممكن انها تزود من تساقط الشعر ، وكمان المعادن بتتداخل مع لون الشعر وممكن تحول لونه للون النحاسي.

فلو انتي شعرك جاف او باهت اكتر من المعتاد ، احتمال تكوني بتستخدمي ماية فيها معادن ، لان ليها تأثير سلبي على الشعر ، وعشان تحلي المشكلة دي حاولي تركبي تنقي الماية وتركبي فلتر ماية على راس الدش ، كمان استخدام شامبو منقي, وشطف الشعر الحمضي, وماسكات الشعر المرطبة والبلسم ممكن انها تساعد في ازالة تراكم المعادن واصلاح الجفاف.

في النهاية مهم تعرفي انه مش كل شخص هيتعرض لسلبيات وايجابيات غسيل الشعر بالماية السخنة والباردة ، لان احتياجات العناية بالشعر بتختلف فردية وبتختلف من شخص للتاني ، مافيش طريقة واحدة مناسبة لكل الاشخاص ، كل اللي لازم تعمليه بس انك تلاحظي تفاعل شعرك مع الماية في درجات الحرارة المختلفة ، وتكوني على استعداد للتغيير لو لزم الامر.

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