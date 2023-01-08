بكوب من اللبن الرائب حضري القرص الفلاحي بقوام هش أحلى من الجاهزة

تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة سهلة لعمل القرص الفلاحي بالمنزل بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن حتى تقوم بتوفير الكثير من الأموال التي يتم صرفها على شراء المخبوزات من الخارج، فسوف نقدم لكي سيدتي أسهل طريقة لعمل القرص الفلاحي في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، فهي من المخبوزات الجميلة التي تقدم على وجبة الإفطار بجانب كوب من الحليب الدافئ أو الشاي الساخن وكثير من الناس يقبل على تناولها، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على طريقة عمل القرص الفلاحي بقوام هش أحلى من الجاهزة.

مكونات عمل القرص الفلاحي

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم بإعدادها بكل سهولة وهى كما يلي:-

كوب من اللبن الرائب. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ربع كوب من الزيت. رشه ملح. ملعقة كبيرة من السكر. ثلاث أكواب من الدقيق المخصص لعمل المخبوزات. ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ماء دافئ للعجن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير القرص الفلاحي بقوام هش وخفيف بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء فارغ ونضع به جميع المكونات السائلة ونقلبهم مع بعض.

ثم نقوم بإحضار وعاء أخر ونضع به الدقيق والملح والخميرة والبيكنح بودر ونقلبهم مع بعض.

نقوم بوضع الخليط الجاف على الخليط السائل ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

ثم نغطي الوعاء بفوطة نظيفة ونتركه جانباً بدرجة حرارة الغرفة حتى يتضاعف حجم العجين.

بعد ذلك نقوم بتفريغ العجين جيداً من الهواء ونقوم بتقطيعه إلي كرات متوسطة الحجم أو على حسب الأشكال التي ترغبين بها.

ثم نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت ونرص عليها القرص ونتركها حتى تختمر ويتضاعف حجمها مرة أخرى.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠. ونتركها حتى تسخن جيداً.

ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن ونراقبها جيداً حتى نحصل على اللون الذهبي الجميل.

نخرجها من الفرن ونتركها تبرد تماماً ثم نقدمها بألف صحة وهنا مع أحلى كوب من الشاي أو الحليب.

سر نجاح القرص الفلاحي الهشة بالمنزل

توجد نصائح بسيطة يجب إتباعها حتى نقوم بعمل قرص طرية وهشة وهى كالتالي:-