كريم النشا والكركدية العجيب: لتبييض وتوريد البشرة بشكل مبهر للغاية ونتيجة ستصدمكم2023

نقدم لكم كريم النشا والكركدية العجيب , حيث يعد من أقوي الكريمات التي تعمل علي توريد وتبييض البشرة والخدود من أول استخدام للكريم، ونتائج مبهرة من أول مرة، ويعتبر هذا الكريم معجزة من عند الله في حل جميع مشاكل البشرة بكل سهولة وفي وقت قصير جدا، وسوف تعطيكم بشرة خرافية وخالية من المشاكل بشكل كامل وتحدي, حيث يمكن عمل الكريم بأكثر من طريقة مضمونة للحصول علي بشرة خالية من العيوب وناصعة البياض التي تبحث عنه كل فتاه وسيدة تريد الحصول علي بشرة مثالية، ويعمل أيضا علي إزالة التجاعيد بشكل نهائي من البشرة , والان سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كريم النشا والكركدية العجيب لتفتيح الوجه وتوريد البشرة أيضا من أول استخدام ونتائج فورية2023.

مكونات عمل كريم النشا والكركدية العجيب لتفتيح وتبييض وتوريد الوجه من أول استخدام فوري2023

سوف نقدم لكم المكونات المستخدمة في عمل المعجزة في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة دون تعب ولا تكلفة وهي كالاتي:-

ملعقة من الكركدية المطحون.

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقتين من زيت الورد.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة من زبت اللوز الحلو.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أبسط طريقة لتحضير المعجزة الرهيبة علي البشرة بكل سهولة وبطريقة سهلة جدا وخطوات بسيطة ونتائج مبهرة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع بداخلة النشا وزيت الورد والزبادي ثم نقلبهم جيدا. ثم نضيف اللوز والكركدية المطحون ونخلطهم جيدا حتي يتجانس الزبادي مع المكونات. ثم ننزل بالماء بتدريج مع التقليب المستمر للخليط حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض. نضيف عصير الليمون اختياري ونقلب الخليط حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس للغاية.

طريقة الاستعمال

نقدم لكم ابسط طريقة لاستخدام الماسك الذي يساعد علي تفتيح وتبيض البشرة ويعمل علي إزالة التجاعيد بكل سهولة في اقل وقت وهي كالاتي:-